〈社論〉一個台股兩樣情，紅花能棄綠葉？

近期台股滿面紅光，市場洋溢著一片喜氣。(中央社，資料照)

近期台股滿面紅光，加權股價指數突破三萬點大關，總市值爬升到全球坐七望六，都立下新的里程碑，市場洋溢著一片喜氣。股市是經濟櫥窗，在景氣對策信號的構成項目中屬於領先指標，因此股價指數上揚，確實在某種程度上反映經濟前景趨向樂觀；但從宏觀面來看，各類股的表現卻是紅花朵朵怒放、綠葉片片枯黃，紅花綠葉彷彿不像是同根生，而是存在於不同世界裡。

看股市，絕對要看數據，股市裡的紅花和綠葉當然也可以從數據中看出端倪。紅花中最艷麗的那一朵，當屬美國總統川普威逼利誘爭取擴大赴美投資的台積電。台積電市值占大盤比重近百分之四十三，當起排頭高喊口令，高科技電子類股齊步走，十六年來電子類股報酬指數超過百分之一千六百，而大盤報酬指數近百分之一千，電子類股完勝大盤。要說哪個類股可以左右台股走勢，電子類股當之無愧。

綠葉族群則是遍布在各傳統產業，當養分幾乎被紅花搶光，綠葉片片轉趨枯黃，既是意料中事，更是聲聲無奈。過去十六年綠葉類股倒也不是沒漲，只是望高科技電子類股而興嘆，甚至不乏早已退出股市的個股。

台股能意氣風發，少不了業績支撐。去年台灣貿易出超一千五百七十一億美元，刷新歷史紀錄，更較前年猛增百分之九十五。但扣除電子零組件和資通訊視聽產品，機械、塑化、運輸工具等其他九個產業僅占出口總值百分之二十六；去年十一月工業部門受僱人數三百四十四點七萬人，電子零組件製造業、電腦電子光學製品製造業僅占兩成六。從勞工人均出口值的角度來看，紅花像在天上人間，綠葉則過著苦情人生。

傳產製造業苦撐待變，受僱員工心中七上八下，擔心飯碗不保。一月初勞動部公布無薪假統計，全台三百八十五家、七千三百七十一位勞工列入苦主名單，製造業是重災區，占全體九成；從區域分布來看，台中、台南位居前兩名；從企業規模來看，九成是五十人以下企業。中小企業承受風險能力本就較低，傳產出口不振，中小企業更是首當其衝。

去年四月美國總統川普全球無差別祭出對等關稅，自詡與美國關係堅若磐石的台灣，從稅率到談判都矮人一截，當時學者、業界都呼籲政府留意中小企業的處境。從實施無薪假的狀況來看，學者、業界的呼籲果真不幸言中，更不幸的是，政府超前部署的力道仍然不足。

既然產業發展和股市表現明顯紅花、綠葉，產業失衡→收入不均→貧富差距拉大幾乎就成了一條不歸路，台灣前百分之十族群取得總收入百分之四十八，後百分之五十卻僅占百分之十二，未來恐怕還會更懸殊。雪上加霜的是，近年來房價陡升，打房卻為時已晚，為數眾多的中產階級、辛勤勞工看到房價，心就先涼半截。

尤其是年輕族群低薪不解，又趕上通膨罩頂，光是過生活就壓力山大，怎敢輕言生小孩？去年全台新生兒不到十萬八千人，二０一六年還有二十萬八千多人，十年幾近減半。都說超高齡化、少子化是國安議題，政府就趕緊救救國安吧！

股市紅花、綠葉兩樣情，高科技電子股獨撐台灣經濟大樑，早就引發「荷蘭病」的疑慮，即使此說仁智互見，但是否也該好好思考一下雞蛋放在同一個籃子的風險？