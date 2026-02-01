《社論》假投資話術再現 警揭名人背書、假App詐騙陷阱

假投資詐騙手法持續翻新，受害金額動輒數百萬甚至上千萬元。今年一月，新北市一名婦人誤信假冒名人投資話術，不僅投入多年積蓄，甚至將名下兩間房屋抵押借款，最終血本無歸，還背負沉重貸款利息，整體損失金額超過二千萬元，生活陷入嚴重困境。

刑事局指出，該名婦人原本只是透過臉書搜尋ETF與股票投資相關資訊，隨後被引導加入一個投資社群群組。群組內成員頻繁張貼獲利截圖、成功投資案例與對帳畫面，營造「人人都在賺錢」的氛圍，使被害人逐漸卸下心防。期間，群內自稱「投資顧問」的人士不斷鼓吹高報酬投資方案，甚至誇口表示，若投資成功，將會「有警察護鈔、親自送錢到府」，藉由具公信力的話術提高可信度。

不久後，群組中又出現一名自稱「郭董事長」的成員主動加好友，刻意以「我自己也怕被詐騙」為由拉近距離，逐步建立信任關係。待被害人完全相信後，對方再推薦另一檔標榜獲利更高的投資計畫，並要求下載假冒證券交易所的投資App，手把手教導操作方式與所謂的「出金流程」。

婦人不疑有他，依指示陸續匯款。為避免銀行行員關懷提問引起警覺，詐騙集團事前更提供一套「教戰守則」，要求婦人在臨櫃匯款時統一對行員說明用途為「家中浴缸加大裝修費用」，甚至準備假裝修報價單，企圖混淆視聽，順利將款項匯出。

期間，婦人發現投資帳戶內顯示獲利持續增加，誤以為投資成效良好，進而加大投入金額，先後將名下兩間房屋分別向銀行與融資公司抵押借款，持續投入資金。實際上，帳面獲利全為詐騙集團操控的假數據，當婦人嘗試出金時，卻遭各種理由拖延，最終帳號遭封鎖，才驚覺受騙，不僅積蓄全失，還因無力償還貸款而背負高額利息，生活品質大受影響。

凡是標榜「名人背書」、「保證獲利」、「穩賺不賠」的投資方案，幾乎都是詐騙警訊。合法投資不會要求下載來路不明的App，也不會指示民眾以虛假理由規避銀行行員關懷。民眾切勿輕信社群平臺貼文、影片或陌生群組邀請，投資務必循合法管道，並可至投顧公會網站查詢合法投資公司資訊。如遇可疑投資訊息，請立即撥打一六五反詐騙專線諮詢，以免落入詐騙陷阱。