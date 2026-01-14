《社論》假醫師賣特效藥 網路醫療詐騙盯上病患

網路購物詐騙手法不斷翻新，刑事警察局近期發現，詐騙集團開始轉向兜售醫藥用品，鎖定罹患慢性病或有健康焦慮的民眾下手。詐團不僅在社群平台假冒醫師身分投放醫療廣告，還事先設計各類疾病對應的「醫囑話術」，以線上問診名義誘使患者購買所謂的「特效藥」，牟取高額不法利益，卻對服藥後的實際健康風險毫不負責，甚至延誤病情，危害民眾生命安全。

詐騙集團常利用民眾急於改善病情的心理，刻意營造「專業、權威、客製化治療」假象，透過LINE、Facebook等平台進行一對一接觸，讓被害人誤以為是在接受正式醫療諮詢，實際上卻是一步步落入詐騙陷阱。

廣告 廣告

北部即發生一起案例。一名陳姓慢性病患者於去年七月在Facebook看到一則假冒知名中醫師的醫療廣告，宣稱可改善糖尿病及四肢水腫等症狀。陳姓民眾點擊廣告後，被引導加入名為「中醫養生」的LINE帳號，對方冒用醫師身分進行線上問診，並推薦購買不明來源藥品。

陳姓民眾以貨到付款方式購買後，發現藥品包裝雖精美，卻未標示任何成分與合法藥證資訊，對方仍持續透過LINE指示用藥方式，並宣稱需搭配後續療程才能見效。陳姓民眾前後分四次購買相關產品，共支付約新臺幣二十萬元。直到去年底，病情不僅未改善，水腫反而加劇，最終住院治療，事後回撥包裹寄件公司電話查證卻無法接通，才驚覺受騙，報警處理。

對此，醫療院所也嚴正提醒，民眾切勿輕信來路不明的醫療廣告、私下聯繫邀約或所謂線上問診。就醫與諮詢應透過醫院官方網站、正式掛號系統或合法醫療機構進行，藥品也須經醫師處方或由合法藥局取得，切勿食用成分不明、標示不清的產品，以免延誤治療，造成不可逆的健康傷害。

刑事警察局分析，詐騙集團近年濫用AI技術，能快速生成假醫師照片、影片甚至「看似專業」的說帖，假借白袍形象販售高價藥品，相關案件有明顯升溫趨勢。警方提醒，醫療行為應回歸實體醫療體系，凡遇要求私下轉帳、貨到付款購藥、保證療效者，幾可判定為詐騙。

民眾如對醫師身分或醫療機構有疑慮，可至衛福部醫事查詢系統查證，或透過打詐儀錶板了解最新詐騙手法，並撥打165反詐騙諮詢專線查詢，共同防堵醫療詐騙。