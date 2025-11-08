社論／健保改革陷僵局 2028年是轉機
衛福部長石崇良日前宣布健保補充保費改革方案，擬將股利、利息與租金等收入從單次採計改為年度結算，預計每年可增加一、兩百億健保收入，未料引來廣大股民抗議，幾個小時後即遭行政院急踩剎車，要求暫緩。台灣一年健保支出即將破兆，如果連1％的健保收入改革都窒礙難行，這是健保發展的凶兆，健保「永續經營、量入為出、自給自足、全民共享」的目標，將遙遙無期，難以實現。
三代健保 家戶總所得制
健保財務要健全，開源與節流雙管齊下才能成功。這次的短命補充保費改革，屬於收入面，起因是單次徵收，且以2萬為下限，導致拆次避費的現象。在2013年，二代健保創設補充保費後不久，就已看出這個後遺症，但遲遲未能改正，只因增收補充保費後，讓費率調降至5％以下，暫解健保收入的燃眉之急。事實上最初研擬是以單次5000元為下限，而如果將下限完全取消，就不會有拆次避費的狀況，根本不用改成年度結算。
補充保費的精神是在一般保費以薪資所得為費基之外，加入資本利得，而現行六類標的只是資本利得的一部分，並未涵蓋更大宗的房地產交易與股票交易所得。事實上補充保費乃二代健保改革受挫以後提出來的妥協辦法，最早的方案是家戶總所得制，也就是類似所得稅的收取方式，以家戶為單位，不區分職業別與收入種類，只以家戶收入總額當成費基。在二代健保施行以後，當時的衛生署即宣告，要朝三代健保邁進，而最重要目標便是施行健保費的家戶總所得制。
家戶總所得制的優點是公平合理，且可與經濟成長連動。現行一般保費與補充保費以職業類別與收入來源各分成六類，造成同樣收入卻繳不同保費的怪現象，而不同職業的民眾生病以後並不會有不同的治療方式與花費。此外，一般保費主要費基來自受薪階級，但台灣實質薪資長年停滯，再加上補充保費未能計入房地產與股票交易，使得即便台灣經濟成長平均達3％以上，健保收入也難以增加。改成家戶總所得制以後，上述問題將可改善，日本便是採用此制。反觀南韓，類似台灣，將費基區分為職業加保與地區加保，也是造成規避與短缺現象。
不敢改革 就怕政權不保
三代健保喊出口號已12年，現今任何健保改革必須加入人口老化因素，否則難以成功。以健保支出來說，老年病患占1/3以上，而老人家常因失智失能等長照因素，導致延長住院或不必要的住院，應將醫療支出與長照支出一併看待。長照2.0預算將破千億，未來應跟健保預算統整，相互支援，而長期目標是開辦長照保險，與健保形成照護連線，施行健保的國家，包括日、韓都是這麼做。長照需求應從醫療端發起，有病才需要照顧，但目前長照2.0怪現象是許多沒看過醫生的老人家都接受社區服務，就為了消耗預算。
健保在1995年施行，隨即發現支出成長達兩位數，於是在1999年施行支出面總額制，以免破產，到了2013年完成二代健保，創設補充保費，擴大收入來源，而這3個時間點，都發生在國民黨執政時期。從這次行政院火速打臉衛福部的補充保費改革方案可知，民進黨政府至今仍有政權朝不保夕的危機感，任何改革與建設只要可能影響選票，就會打退堂鼓。蔡英文總統卸任時誇口「留下一個更好的台灣」，但以健保改革來說，不只沒有重大成績，更因長期延宕改革，使得繼任者寸步難行。本來民眾多數贊成開辦長照保險，但因長照2.0之下養成不用繳保費的習慣，勢必引發反彈。
健保財務平衡本來只是數學與經濟問題，當醫療開支越多，大家就多繳健保費，但近十年來朝野惡鬥日益激烈，不只健保改革，所有重大基礎建設都淪為政治難題。除了健保收入改革，急診壅塞、醫學中心門診爆滿、急重科人力欠缺等相關醫療問題都須處理，然而從這次補充保費改革夭折來看，在現行政治氛圍下已無實質進展可能。2028若政黨輪替，內閣與國會同樣支持醫療改革，並說服民眾，才能朝向三代健保的目標邁進。
其他人也在看
感冒亂吃抗生素更慘！36歲男喉嚨「長滿雪花」超驚悚 醫生示警了
綜合陸媒報導，張先生從事銷售工作，經常熬夜、出差，生活作息不規律，近日出現喉嚨痛，他便自行購買阿奇黴素等藥品服用，然而病情不僅未改善，反而越來越嚴重，這才到寧波市北侖區第二人民醫院就診。耳鼻喉科主任鄔忠偉在喉鏡檢查中發現，他的咽喉後壁佈滿白茫茫斑點，猶如...CTWANT ・ 9 小時前
王婉諭轟健保補充保費：柿子挑軟的吃！大戶設上限郭台銘少繳200倍
【記者林欣恬／綜合報導】衛福部研擬健保補充保費三大改革，利息股利年收逾2萬要課健保補充保費，此舉引發民怨沸騰，卓榮泰院長也已指示衛福部廣泛聽取各界意見，暫緩具爭議的規劃。時代力量黨主席王婉諭痛陳政府此舉無疑是柿子挑軟的吃，找最好欺負的小資存股族開刀，並透露在政府設大戶上限後，若以今年約能領到100億鴻海股利的郭台銘來說，在不設上限前，要繳2.11億的補充保費；但在設5,000萬上限後，只需繳納105.5萬，整整差了200倍！壹蘋新聞網 ・ 1 天前
補充保費人人罵！賴清德曝健保一年砸了「1兆82億」天文數字
[FTNN新聞網]記者陳弘志／台北報導衛福部推出健保補充保費改革方案，社會一片罵聲質疑政府搶錢。在健保經費短絀下，賴清德總統今（8）日出席「2025台灣醫學週...FTNN新聞網 ・ 15 小時前
健保補充保費改制引反彈！蘇一峰認不公平
[NOWnews今日新聞]衛福部長石崇良拋出健保補充保費改革，引發各界反彈，醫師蘇一峰也認為，這次加收保費會遇到這麼大的反彈，是民眾覺得增收制度不公平，呼籲政府減少不必要的灑幣，把錢投資力挺健保永續經...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
喝太多水反而傷身？泌尿醫「尿液變透明」藏危機：腎臟早就撐不住
無論天氣是否炎熱，都應多加喝水，但許多人都以為「多喝水、尿越透明就越健康」，而泌尿科醫師王士綱就點出「這句話只對一半」，因為真正的重點在於讓身體維持穩定代謝，而不是讓尿液像清水一樣無色，適量飲水、定期留意尿液變化，才是觀察腎臟健康最簡單卻最有效的方法。鏡報 ・ 11 小時前
11/7立冬進補！6禁忌注意「別喝大量熱水」 命理師提醒3星座：當心爆發身體不適
今年11月7日是二十四節氣中的「立冬」，它象徵冬季的開始，此時陽氣漸收、陰氣增強，氣溫明顯轉涼，萬物進入休養蓄藏的階段。民間習俗中，人們會進補或吃餃子、薑母鴨等暖身料理，希望以食補禦寒，為冬天儲備能量。姊妹淘 ・ 1 天前
補充保費...醫師要石崇良「混日子就行了」 喊：石頭沒有選票硬！
精神科醫師沈政男今(7)日在臉書針對補充保費發表看法，他寫道「新任衛福部石部長，躊躇滿志，想要大刀闊斧，挽救健保與醫療，問題是：在當今政治氛圍之下，啊你就做不了什麼事啊！」中天新聞網 ・ 1 天前
立冬陰氣超凶！觸犯「6大禁忌」衰爆 專家示警3星座沖煞小心
今（7）日是二十四節氣中的立冬，清水孟國際塔羅小孟老師也分享立冬的6禁忌及傳統習俗，示警巨蟹座、狮子座、處女座3個星座的人在立冬容易爆發身體不適，要特別小心。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
吃爆豆腐、雞胸肉，為何還會「肌少症」？醫揪台灣人1習慣釀「蛋白赤字」：身體沒吸收，腎臟快累死
跌倒是我國年長者事故傷害死亡原因第2名，防跌首要維持肌力與平衡，除了運動之外，也應攝取足夠熱量與蛋白質。不過國人雖然普遍知道蛋白質的重要性，飲食習慣中卻潛藏引發肌少症的風險——早餐蛋白赤字。營養師建議，早餐至少應攝取2份蛋白質，譬如200毫升豆漿就是1份蛋白質，搭配雞蛋、豆製品等，補足早餐蛋白質所需。幸福熟齡 ・ 4 天前
76歲翁體檢正常卻罹癌！醫揭「5大警訊」：身體早已透支
廖繼鼎醫師日前分享一名76歲患者的案例，一位長者平常生活規律、每天運動，且體檢報告也很正常，怎料，卻在某次手術後突然發高燒、器官衰竭，最後確診癌症。對此，廖繼鼎列出「5大警訊」，認為此狀況並非偶然，而是身體長期透支所致。鏡報 ・ 2 天前
超愛吃「1食物」！表妹婿20幾歲罹大腸癌 譚敦慈：絕對不吃
大腸癌有逐漸年輕化的趨勢，無毒教母譚敦慈在《健康晚點名》節目中透露，表妹婿是一位川菜師傅，平常喜歡吃重油、重鹹，還很愛吃豆腐乳這種醃漬類食物，20幾歲就罹患大腸癌。譚敦慈建議，在飲食上要少吃燒烤、高溫烹調、醃漬、不新鮮的食材。鏡報 ・ 1 天前
補充保費政策惹議 醫批方向錯誤：「這3類人」多收費才公平
[Newtalk新聞] 衛福部長石崇良日前接受專訪表示，將對「補充保費」做出三大變革，包括將利息、股利與租金3項目的補充保費改為年度結算制。然而，這項消息一出也立刻引發爭議，行政院長卓榮泰昨晚也緊急踩煞車，暫緩具爭議的規劃。對此，胸腔科醫師蘇一峰直言，為健保永續經營改革方向是對的，但方法跟方向是不對，他也點出3類人才應該多收費，才符合公平正義。 石崇良日前接受專訪表示，《健保法》改革最快民國116年上路，其中，包括三大面向，只要利息、股利、租金合計超過2萬元，那麼就要繳交2.11%補充保費，這與先前每月就源扣繳調整為「年度結算」。社會保險司代理司長陳真慧證實，估計影響高達480萬人，預計健保增加約200億元收入，最快民國116年上路。 然而，這樣改革也引發小資族的哀豪。行政院發言人李慧芝昨日表示，政府一直非常積極在維持健保財務穩健，每年持續撥補預算，也維護繳納的公平性，關於健保補充保費的修法方向還在廣納意見階段，「政府也絕對不會為難小資族。」而石崇良昨日舉行臨時記者會說明時，坦承並沒有問金管會，但也不希望影響股市，並強調改革是為了健保的付費公平性。不過他也強調政策還在研議、溝通階段。新頭殼 ・ 1 天前
「立冬」進補薑母鴨、羊肉爐 醫：三成人補不得！心血管會出大事
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 今（7）日是二十四節氣的「立冬」，象徵著冬季正式展開，台灣人傳統習慣要「補一下」，認為補充營養恢復元氣才能抵禦寒冬，但有三成人可補不得！醫師提醒，根據國健署資料，20歲以上國人血脂異常盛行率已達三成，但因症狀不明顯，不少人根本不自知，特別是習慣外食、日常飲食偏油重口味的上班族，進補若無節制，恐不知不覺加劇心血管負擔。...匯流新聞網 ・ 1 天前
這種眼藥水超涼！竟引起青光眼、白內障 全台183萬人有乾眼症！慎選眼藥
眼睛痠澀，點日本買的激涼眼藥水好舒爽！醫師提醒，很多人到日本都愛託人買回超涼眼藥水，殊不知很多都含有防腐劑或強效抗發炎如類固醇的藥物，不僅容易眼壓高引起青光眼，還可能引起白內障、眼睛抵抗力下降，傷口不健康2.0 ・ 1 天前
管仁健觀點》台灣健保藥是中國大媽的返鄉伴手禮？
[Newtalk新聞] 沒救了！民進黨這個沙包黨真的是沒救了！內閣還專找一些台語說「戇甲袂扒癢」的奇葩，也就是形容一個人笨到連抓癢都不會，因此才會「癢的不抓，痛的抓到破皮」。 健保經費多年來始終入不敷出，虧損黑洞越來越大，衛福部因而提出的開源政策，針對現行二代健保，擬修法調整《健保法》中關於補充保費的計算方式，針對薪資以外的利息、股利等收入，改採年度結算方式收取補充保費。 衛福部長石崇良表示，明年將啟動修法程序，導入年度結算制度，日後所有利息、股利、租金等一年累計逾2萬元，就要收取2.11%的補充保費，且扣繳上限將從1000萬元提升至5000萬元，最快將於2027年上路，影響人數約480萬人，預計可為健保增加100至200億元收入。 無奈這項消息一出，立刻引發爭議，民怨大反彈到連執政黨立委都大發雷霆。11月6日中午，石崇良部長親上火線，舉行記者會說明；但到了晚間，行政院長卓榮泰下令急踩煞車，暫緩了這項極具爭議的規畫。 衛福部也發出新聞稿，表示會尋求更周延、更有共識的做法，再行推動。此時距離石崇良的記者會，中間只相隔7小時。行政院發言人李慧芝也表示，關於健保補充保費的修法方向，還在廣納意新頭殼 ・ 1 天前
活到96歲的祕密！伊莉莎白女王96歲長壽祕訣曝光 百歲人瑞也這樣吃
英國伊莉莎白女王能活到96歲、依舊神采奕奕，關鍵竟藏在她每天的生活習慣裡！從固定作息、規律運動，到堅持攝取足夠的蛋白質，她用最簡單的方式實踐長壽哲學。 伊莉莎白女王健康祕訣 據說，英國伊莉莎白健康2.0 ・ 21 小時前
營養不輸花椰菜！一顆「蔬菜之皇」竟能幫肝解毒、降膽固醇、抗發炎
天氣愈來愈熱，你的肝也該好好照顧一下了！春天靠十字花科蔬菜為肝臟解毒提供支持，進入初夏，就換成專門養肝的食材上場。有「蔬菜之皇」美名的洋薊就是最佳選擇之一，不只幫助肝臟解毒，還能在炎熱的夏季裡給身體多健康2.0 ・ 21 小時前
補充保費新制喊卡！中經院長嘆：都說健保不能倒 但漲保費不要找我
[Newtalk新聞] 衛福部研擬健保補充保費3大改革，包括租金、利息與股利1年累計逾2萬元，研議收取2.11%補充保費，消息一出引來反彈，遭批拿散戶開刀，行政院卓榮泰院長昨晚指示衛福部暫緩規劃。中經院院長連賢明表示，這些抱怨其實都是可預期的，也反映出健保財務改革的困難。他感嘆，台灣已經很久不面對健保財務改革，每個政治人物都說健保很重要不能倒，然後健保漲保費都雙手一攤說不要找我。 衛福部長石崇良擬改革補充性保費，規畫要將補充性保費由即時的就源扣繳，修法改成「年度結算」但下限維持兩萬，並優先從利息、股利、租金開始實施。此外，針對獎金部分，則將起徵門檻從投保時薪資的4倍以上，改成「最低基本工資x4倍」為標準，來增加高薪人士負擔健保的公平性。消息一出，果然怨聲連連，許多股民抱怨政府。 連賢明表示，這些抱怨是很可以預期的，也反映出健保財務改革的困難。關於這次改革他有兩點評論，第一，很多股民說，他們股票差價沒有賺錢，為什麼要針對股利課稅？自從二代健保後，健保收費改成類似個人總所得收費制度: 一般保費針對薪資所得，非薪資所得則歸給補充性保費，所以股利課稅是針因為股票所發放股利課稅，就像股利所得要計新頭殼 ・ 1 天前
B群會不會傷腎？正解曝光！醫警告：這些人真的不能亂補
「不知道要補什麼？那就先選B群吧！」不少人在挑選保健食品時，總是隨手抓一瓶維生素B群，卻未真正了解它的功用。B群不只是提神，也與代謝效率息息相關；什麼人不適合吃B群？B群會不會傷腎？看看以下醫師分析。健康2.0 ・ 1 天前
流感、新冠「雙疫苗」第二階段開打 11／12再增一新疫苗
【健康醫療網／記者黃奕寧報導】時序進入秋冬， 流感與新冠病毒雙重威脅再起。疾病管制署宣布，自11月12日起，將新增提供Novavax JN.1疫苗，屆時國內公費新冠疫苗，將可選擇莫德納LP.8.1與Novavax JN.1兩種不同製程新冠疫苗，均安全有效，民眾可依年齡與適應症擇一接種。 國內流感仍處流行期 本周新增63重症9死 依據疾管署監測國內呼吸道傳染病情形，今年第44週（10／26－11／1）全台類流感門急診就診人次達10萬6,829人次，雖較前一周下降4.9%，仍維持流行期； 另日前（10／28－11／3）新增63例流感併發重症病例（26例H1N1、32例H3N2、3例A未分型、2例B型）及9例死亡（5例H1N1、4例H3N2），顯示國內流感疫情依舊處於流行期，流行型別以A型為多。 至於亞洲鄰近國疫情上升，主要流行型別為A（H3N2），其中日本、韓國、中國近期活動度及陽性率皆上升趨勢，香港持續處高點；歐洲及北美洲地區亦呈上升趨勢，流行型別則為A（H1N1）及A（H3N2）。 全球新冠陽性率再升 國內主流變異株為NB.1.8.1 而針對國內目前的新冠疫情走向，疾管署表示，目前疫情健康醫療網 ・ 1 天前