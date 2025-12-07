〈社論〉備戰不避戰 賴清德逃避責任
賴清德總統日前召開「守護民主台灣國安行動方案」會議，並宣布將在未來八年投入一點二五兆元的國防特別預算，希望打造先進防衛作戰體系，包括「台灣之盾」。幾乎同時間，他也投書華盛頓郵報，除了感謝美國總統川普「以實力謀和平」讓國際社會更安全，也表示台灣面對北京壓力，將大幅增加國防預算，還說中國大陸併吞台灣的最具威脅劇本並非武力，而是「放棄」，強調這是投資和平與安全，希望在野黨能支持。
對此，在野黨並非全然反對合理增加必要國防支出，但也質疑未來每年國防預算幾乎占了中央政府總預算的近半，難道兩岸真的要開戰了？況且，賴清德競選時說自己當選的戰爭機率最低，兩岸現況發展豈非自己打臉？美國在台協會發聲明表達歡迎提升國防支出的決定，確保兩岸分歧在不受威脅情況下以和平方式解決。當然，中國大陸定然不滿，國台辦依舊批評賴清德阻擋統一大業、「依美謀獨」注定失敗。
在北京未放棄以武力進逼台灣的前提下，國人當然不能輕忽其謀台意圖，國軍更應把握強化備戰、提升防衛能力的任何機會，因為「勿恃敵之不來、恃吾有以待之」是顛撲不破的國防真理。在各國普遍增加國防支出情況下，賴政府的決定似乎是正確作法，只可惜失真、甚至偏執的兩岸思維導致民進黨作出錯誤的政策，也失去改善兩岸關係、促進雙方互信的機會。
更甚者，中共還沒動武，民進黨就先把砲口向內對在野黨動手！賴政府尚未說明清楚整起國防特別預算規劃的來龍去脈之前，先向美方透露訊息就為了討好川普政府，接著再以粗痞字眼攻擊在野黨扯後腿，彷彿反對者都是配合中共打壓台灣的第五縱隊，全然無視於民主政治的權責機制已遭綠色專制破壞地蕩然無存。賴清德先前還說要「團結」，兩相對照豈不是極大諷刺！
身為國家元首，賴清德的最優先責任就是避免兩岸爆發衝突，因此提高國軍戰備量能是基礎，而降低風險更是首要任務。今年恰逢對日抗戰勝利暨台灣光復八十週年紀念，歷史教訓猶在眼前，再看到俄烏戰爭的慘狀，兩岸人民都有深刻體會，若雙方以非和平方式解決歧見，不僅最愚蠢、更對不起兩岸同為中華民族一分子的先賢先烈。
賴總統多次強調，要以「實力維護和平」，還說不可能靠一紙和平協議或屈從侵略者就可得到和平，否則最終淪為投降。此等似是而非的論調成了民進黨洗腦人民的動聽言詞，卻讓國家不知不覺地掉入沒有回頭路的軍事對抗。
雷根總統當年說這句話是基於美軍仍有與蘇聯一較長短的實力，難道台灣具備相同力量對抗共軍？民進黨從未說明、也不敢說清楚，一旦台海開戰，賴清德口中的社會防衛韌性能夠堅持多久？賴政府還試圖帶風向，表示任何主張投降都是中共操作的認知戰，卻不願面對國軍的迫切問題，像是員額不足或訓練與現代化戰爭脫節等。
賴清德究竟是在強化國家防衛能力，還是在販賣恐懼？美國增加國防經費之餘，也希望與中國大陸建立軍事互信機制，不就是期盼雙方能建構護欄管控競爭，以免雙邊關係偏離正軌。兩岸難道不該仿效？賴清德在增加國防戰備之際，亦應思考該如何突破當前的兩岸僵局，消弭所有衝突因素，進而擺脫你死我活的宿命。
