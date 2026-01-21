〈社論〉允諾對美龐大投資，嚴防匯率波動衝擊

美國商務部長盧特尼克（左）直白地表示台灣的這「5000億美元」是「頭期款」，其言下之意儼然暗指台灣將要擴大對美投資的金額還不止5000億美元。(取自鄭麗君FB)

台美關稅談判落幕，台灣同意推動對美國投資，包括兩千五百億美元企業自主投資、兩千五百億美元政府信用保證。儘管賴政府允諾台灣對美投資的總額是兩千五百億元？還是五千億元？各路算法不同，但無論怎麼算都是龐大的金額，也都會產生新台幣匯率將有貶值空間的推測。在此壓力之下，台灣必須嚴防一旦台幣匯率過度波動所帶來的衝擊。

由行政院副院長鄭麗君掛帥的談判團隊，與美方多次折衝，終於在日前達成協議，較台灣的其他貿易競爭對手晚了許多。台美談判結果，美國對台灣的對等關稅稅率降到百分之十五且不疊加，固然讓產業界鬆了一大口氣，但擴大對美投資也是另一個備受矚目的焦點。面對外界將投資與信保兩個兩千五百億美元合計為對美投資五千億美元，行政院長卓榮泰甚至怒嗆媒體「不要再寫成投資五千億」，可見卓揆也深知對美龐大投資也恐將對台灣產生某種程度的反作用力。

廣告 廣告

尤其是，正當賴政府將對美關稅談判結果形塑為台灣也是贏家之際，美國商務部長盧特尼克卻毫不理會卓揆的「指正」，直白地表示台灣的這「五千億美元」是「頭期款」，其言下之意儼然暗指台灣將要擴大對美投資的金額還不止五千億美元；再加上盧特尼克說要將台灣的四成半導體產能移轉到美國，而且是以未來三年川普任內為目標，盧特尼克的這些說法不僅讓人擔心「護國神山」變成「半屏山」，更引發台灣資金大舉移往美國導致台幣可能貶值的推想。

從產業界的角度來看，包括工具機在內的傳產出口業者也期盼台幣貶值，為出口創造有利的競爭條件；其原因在於，台灣雖然爭取到與日本、南韓相同的對美出口關稅稅率，但二０二一年至今日幣貶幅高達五成三，韓元也達三成四，台幣卻僅一成一，倘若台幣不追上日幣、韓元的貶幅，對美出口條件仍將居於劣勢。

就此來看，台幣匯率或可趁著擴大對美投資順勢貶值；但由於賴政府允諾對美投資金額龐大，一旦投資過於集中於某些時段，導致「賣台幣、買美元」需求不正常攀升，恐怕還得有勞中央銀行動用外匯存底穩定匯率。

不過，從另一個角度來看，未來台幣匯率走勢是否能如工具機等出口傳產業者所願的貶值，卻是還有變數。首先，近年台灣對美國貿易順差陡增，二０二０年約一百八十億美元，去年已飆到一千五百億元。去年十月央行總裁楊金龍估計去年對美貿易順差一千兩百億美元，「如果被認定操縱匯率，會變成很大事件」；如今結算去年對美貿易順差的實際金額遠多於一千兩百億美元，央行得更加努力避免被美國認定操縱匯率。

從歷史經驗來看，美國以匯率手段平衡美國對外貿易巨額逆差，早有多次紀錄。一九八五年，美國與日本、西德等國簽署《廣場協議》，迫使日幣、德國馬克升值，之後三年日圓升值幅度高達五成，導致資產價格泡沫破裂，就是個鮮明的案例。同樣是在一九八０年代中期，台灣對美國貿易順差激增，美國同樣祭出匯率手段，台幣兌美元匯率從四十元一路猛躥到二十四元左右，對台灣造成產業外移、資產泡沫等衝擊。

總體來看，台幣匯率有貶值的條件與需求，卻也有走升的壓力。但匯率升貶往往順了姑情逆嫂意，倘若過度波動，台灣勢必平添風險。