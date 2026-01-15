（社論）兌現訪美初衷 莫讓友盟寒心

台灣民眾黨主席黃國昌閃電訪美探察軍購事宜，他在返國記者會上重申，民眾黨團反對政院版國防特別條例，「從美國回來以後，反對的決心沒有軟化，只有更強烈」。他同時表示，等國防部長顧立雄下週一專案報告後，民眾黨團將自提版本。負責台美事務的華府資深人士透露，美方安排黃國昌訪美，目的是當面向其重申，在當前印太局勢下，強化台灣國防實力已是「刻不容緩」；希望他和台灣民眾黨能摒除黨派歧見，在攸關國家生存的安全議題上，展現台灣的一致對外，避免受到親北京政黨或人士所左右。藍白聯手利用程序委員會的形式審查，八度封殺國防特別預算，導致軍購案無法討論，這已不是把關而是蓄意阻撓，卻符合北京期待。民眾黨認同強化國防，有意另提國防特別條例版本，顯見黃國昌美國行對軍購案已有更多理解，萌生不同面向思考。將提案與行政院版併同審查，讓國防特別條例儘速付委，才能落實訪美初衷。

廣告 廣告

黃國昌說，民眾黨欲向美方傳達的資訊，都已清楚傳達，想知道的資訊，也有相當高比例已經得知。但他指控，一點二五兆元「有相當高比例不是對美軍購」、「美國國務院公布的五項軍購僅有新台幣三千億」。由於事涉敏感，黃國昌發言一度停頓，他坦言腦袋一直思考如何組織發言，可以遵守跟美方的「協議」。華府資深人士指出，訪美行程是黃國昌向美方表達，為了國家安全他和民眾黨將「支持」包括國防特別預算在內的重要防衛投資，但希望在「展現態度前」，能有在美國實地了解觀察的過程，「以利後續處理」。美方乃積極安排國安會、國務院、防衛部門及貿易代表署重要官員和黃見面，希望透過這些安排協助黃對台美經貿與戰略安全有充分理解。針對黃國昌質疑，國防部表示，一點二五兆元經費，約三千多億元為國內產製，其餘為對外採購，除了美方已公布的五項，還有四項軍購案仍在審查作業中，所謂「對美軍購只需三千億元」並非事實。

川普希望二○二七年將美國國防預算增至一點五兆美元，打造「夢幻軍隊」因應「動盪且危險的時刻」。美國會兩院軍委會主席指出，面臨來自中國、俄羅斯、伊朗及毒品恐怖主義分子等全球威脅，大幅提升國防支出為必要之舉。「將美國國防支出提升至約占ＧＤＰ的五％，這正是我們對北約盟友的期待」。日本二○二六年軍費開支提升一倍，超過九兆日元，創下戰後歷史新高，也使其成為美、中之後全球軍費開支第三大國。日本防衛省指出，東京正面臨二戰結束以來最嚴峻、最復雜的安全環境，需要從根本上加強國防能力。日本首相高市早苗稱，「台灣有事」恐成日本「存亡危機事態」，日本可能採取軍事回應。川普接受「紐約時報」專訪也表示，在他在位期間，「中國國家主席習近平不敢攻打台灣」。川普說，「我已向他表達如果侵台，我會很不高興。我相信他不會這麼做」。美、日大幅提高軍費，關切台海安全，藍白處心積慮阻撓國防預算，豈不令友盟寒心？