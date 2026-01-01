〈社論〉兩岸同屬中華民國是不爭事實
新年伊始，台灣周邊海空域硝煙瀰漫；朝野對兩岸關係的解讀與立場仍有極大差異。自鄭麗文當選國民黨主席、表示「要讓台灣人自豪、自信地說我是中國人」後，民進黨大肆污衊她「舔共親中」，甚至綠營側翼還批她任命馬英九基金會執行長蕭旭岑出任副主席是「賣台」。台灣人民究竟是不是中國人又回到朝野激戰輪迴，連遵循中華民國憲法的「九二共識」也再度成為箭靶，讓人擔憂朝野對抗是否會將台海和平越推越遠。
民進黨藉著打「抗中保台」牌送賴清德上位，現在故技重施恣意抹紅在野黨，根本就是民主倒退。賴清德近期呼籲在野黨應以國家利益為重，支持高達一點二五兆元的國防預算，更批評在野黨推動的部分改革法案是違憲亂政，顯然已在為明年選舉做準備，只為政黨私利就扣在野黨紅帽子，全然無視於權力制衡與監督的民主常理。
朝野對於兩岸關係的最大差異點，在於對憲法有各自解讀的立場。藍營認為，依據中華民國憲法，台灣和大陸同屬中華民國領土無庸置疑，只是目前分屬不同政體，所以既不能承認中華人民共和國為獨立國家，也無法將對岸視為外國，才會另定兩岸關係條例等相關法規處理兩岸事務。反之，民進黨基於其台獨立場，堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬，只是礙於形勢所逼而不敢公開宣布法理獨立。
為強化台獨意識，民進黨刻意將「台灣人」與「中國人」區隔以待，藉由文字混淆國家認同，明顯違反憲法仍將大陸地區與自由地區視為中華民國領土的法理事實，因此才會產生「中華民國國民不能說自己是中國人」的扭曲現象。此種趨勢不僅造就「台灣沙文主義」思維，也出現弔詭現象；亦即，若說自己是中國人，等於自認是中華人民共和國人民，也就是「舔共賣台」！
台灣回歸中華民國是無法改變的歷史事實，而中共並不享有對台主權也依法有據，況且我國依法不可能接受中華人民共和國是中華民國的存續國，畢竟中華民國至今仍屹立在台灣，目前也獲得至少十二個國家外交承認。不可否認，外交承認是現代國際社會很重要的國家組成要素之一，所以賴政府當務之急就是要力保現有的邦交國，以免對我國國際地位造成難以彌補的衝擊。
台灣屬於中華民國不等同於「台灣是中華民國」，這是兩種完全不同的法律概念！民進黨政府藉「兩岸互不隸屬」偷渡台獨意識，其實已將中華民國自我矮化成台灣。民進黨不僅不敢修憲重新定位兩岸以免同時觸怒華府和北京，更擔心修憲反而成了兩岸統一進程的催化劑。因此，持續炒作兩岸對抗、升高彼此敵意就成了賴清德上任後的優先選項，藉此掩護其違憲的兩岸政策。
若說依循憲法定位兩岸關係就是給中共動武合法性，這說法其實過於牽強。按國際政治邏輯，各國是否干預台海衝突端賴利益考量，絕不會因中共將兩岸視為內政問題就不干涉。同理，若台灣無法凸顯自己對國際社會的價值，各國何須為我們得罪北京？還是民進黨想步上烏克蘭後塵？
台澎金馬及中國大陸同屬中華民國領土才是符合憲法的完整表述，也是足以穩定台海現狀的政治與法理基礎。台灣無法與中國大陸進行軍備競賽，更不具備在國際社會挑戰其外交影響力的實力。對此，賴政府應站穩中華民國憲法的法理基礎，把民主制度當成展現自身軟實力、吸引大陸民心的有力籌碼，才能回擊中共統戰。
