（社論）兩岸關係盤根錯節不可不慎

兩岸關係看似簡單的一條線，但若加細究，便知道其實是美中臺日與統獨勢力間錯綜複雜、盤根錯節的多角糾纏，真可謂剪不斷、理還亂，臺灣若不能謹慎處理，小心應對，將要吃大虧。幾天前，中共領導人習近平在一天內連續和俄羅斯總統普亭、美國總統川普視訊、通話，這場當前世界最大三大勢力密集通話，標示的絕對不是一件普通現象，加上日本首相高市早苗看似挺臺的臺灣有事論，更讓臺灣周邊波詭雲譎。

臺灣跟大陸隔海對峙七十餘年，互動交流也已幾十年，原本就是單純的臺灣與大陸一條線的交流互動，但現實情況卻已演變成「國共」、「民共」兩條線。「民共」這條線基本上已經斷線，而曾經熱極一時的「國共」交流，經過民進黨多年打壓後，現在已谷底攀升，日前剛結束「國共論壇」，有望逐漸恢復熱度。由此在臺灣大陸單線之間應是由藍綠對抗擴展到三條線，藍綠政治勢力的消長，必然牽動兩岸關係是戰是和的走向與變化，要和，勢必要增加交流互動；反之，則要增加武器軍備。

廣告 廣告

臺灣武器裝備主要依賴美國軍售，就在美國總統川普要求臺灣投資五千億美元後，賴清德總統立刻推出一點二五兆的軍購特別預算條例，但因項目不清、編列期程過長，遭到立法院在野黨十次封殺。美國在臺協會處長谷立言多次對臺灣軍購表示支持和歡迎，宣稱「自由不是免費」，以施壓在野黨，在野黨指其為干涉我國內政。如今美國又為臺灣準備上看兩百億美元（約台幣六三九○億元），包含愛國者飛彈與其他武器的軍售案，藍白擔心被美國誤認為阻擋軍購預算，特地表明立場：支持合理軍購強化自我防衛，反對黑箱軍購。如此又衍生出美藍、美綠兩條不同的路線。

對於美國對臺軍售，中國大陸向來都持反對態度，此次亦不例外，但強度遠大以往，大陸駐美大使謝鋒已就對台軍售問題向川普政府提出警告，或許此舉可能危及美國總統川普四月對中國大陸的國是訪問，但也有知情人士表示中國大陸可能只是虛張聲勢。無論如何，在川普四月訪問中國大陸之前，中美關係始終是兩岸之間極大的變數。這是一條雖與臺灣沒有直接相關，卻是兩岸關係最關鍵的一條線，這條線不僅是決定美中外交經貿等關係，更可能在強權交易中，涉及臺灣的各項利益和地位。

由上述分析看來，兩岸關係至少已經拉扯出六條關係線，和一條線都可能對其他線造成影響，本就複雜萬端、變化莫測，如果再加上臺灣近鄰日本的「臺灣有事論」，激化中日關係之虞，也讓臺灣平白遭受池魚之殃，從而又延伸出中日、美日、日臺多邊關係的複雜和風險，只要任何一條線擦槍走火，都可能造成難以估算的損害。

臺灣是夾在全球四大經濟體中的三個大國之間，本身發言權本就極度壓縮，最好的策略就是謹言慎行，在大國對撞之間，既不押寶，也不選邊，保持最大彈性，尋求自身的和平穩定與發展壯大。數十年來兩岸關係經歷從戰爭到交流到斷線的變化，臺美關係從穩固盟友變成經貿對手，美中從關係冷戰對抗到如今的經濟貿易科技軍事全方位對抗。這些演進和變化，在在影響兩岸關係和人民福祉，臺灣兩千三百萬人可說正處於歷史的關鍵期，朝野全民都不可不慎。