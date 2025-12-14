〈社論〉兩岸關係越緊張 雙城論壇越有必要

台北市長蔣萬安預計12月27、28日赴上海交流。（中央社）

歷經一波三折，雙城論壇終於定案，但時程被迫限縮，實質功能大受影響，長此以往，徒然只會有象徵意義，對兩岸關係自然是雪上加霜，令人除了痛心，更感到無奈。

雙城論壇於二０一０年創辦以來，由上海市政府與台北市政府共同主辦，每年輪流在兩地舉行。今年預定九月底舉辦，雙方原本計畫簽署水治理及技職交流合作備忘錄（ＭＯＵ），不料舉辦前夕，陸委會及勞動部對於技職交流ＭＯＵ不滿，認為超過一半內容需要修改，必須重新申請，因此台北市臨時煞車，決定延後舉行。

日前，陸委會表示，收到申請案後已審查完畢，台北市長蔣萬安於本月二十七日至二十八日率團赴上海出席雙城論壇，大致上應該可以確定。

表面看來，民進黨當局終於同意雙城論壇舉辦，似乎是釋放善意。然而冷靜思考，卻未必如此。首先，雙城論壇自開辦以來，多半在七、八月間舉行，而近五年卻有三次落在十二月，今年更拖到年底，是否政治干擾？大家都心知肚明。何況以往論壇都是三天兩夜，而這次卻縮為兩天一夜，不僅使得雙方溝通交流的時間大幅減少，可觀察的城市治理成果也隨之縮水，雙城論壇的作用當然會大打折扣。乍看之下，似乎台北市政府自己安排，其實是在相關部會壓力，和避免民進黨市議員藉題發揮的情況下，不得不做的妥協。

其次，陸委會雖然審查通過，卻「提醒」北市府要聚焦市政交流，「倘若有變更行程，應於事前申報」，這無異對參加論壇的台北市代表團，在議題和行程上都先行設限。

對照民進黨當局對於大陸代表團來台，要求做到「三不一低調」，包括不得從事與核准來台項目不符合的活動、不得政治宣傳或矮化台灣、來台官員不得接受媒體採訪以及全程保持低調。可以發現民進黨當局對於上海市和台北市的交流，顯然不斷採取「技術性干擾」，試圖讓雙城論壇即使辦也辦不好。

值得注意的是，十月下旬民調，對於「哪種做法比較能夠維護台灣安全」？結果顯示，百分之五八點三的受訪者認為是「兩岸政府恢復談判以及放寬民間交流」。

十二月初的民調則顯示，百分之七一點三的台北市民認為「兩岸關係越緊張，越需要溝通交流」，而且不管哪個年齡層都支持台北市持續與上海市進行城市交流。

顯而易見，民進黨當局強力阻撓兩岸交流，技術杯葛雙城論壇的做法，不只完全背離主流民意，也會使兩岸關係更加緊張。

眾所皆知，英國經濟學人雜誌早將台灣視為「全世界最危險的地方」；時代雜誌最近也指台灣已成為「最危險的引爆點」；甚至連賴清德總統都說北京二０二七年要犯台，還計劃編列八年一點二五兆的國防特別預算。這表示台海局勢之嚴峻，不僅是全球公認的事實，民進黨當局也十分清楚。在這種情勢下，要降低兵戎相見的風險，兩岸交流自然有迫切的必要性。

然而，由於民進黨當局拒絕承認「九二共識」，兩岸官方聯繫管道已經中斷九年，雙城論壇幾乎是兩岸目前碩果僅存的對話平台，形同兩岸交流的「最後一根浮木」，民進黨當局非但不珍惜，還多方阻撓，令人除了扼腕嘆息，更不得不懷疑，民進黨難道是真的想要與大陸硬幹到底嗎？