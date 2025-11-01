〈社論〉公帑養網軍、關新聞台比黃國昌高明？

從農委會時期的1450，到日前檢調查獲專門攻擊在野黨的綠營網軍，民進黨用公帑養網軍無疑地「扣倒」黃國昌。圖為蘇貞昌擔任行政院長時行政院網軍幕僚。(取自蘇貞昌臉書)

民眾黨主席黃國昌遭爆利用政治狗仔跟拍政治人物，持續成為政壇熱議話題，綠營更是猛力撻伐。持平而論，政治狗仔倘若違反法律規定，確實應該依法裁處；但民進黨政府這幾年來對一般民眾「查水表」、用政府公帑養網軍攻擊在野黨，甚至甘冒箝制新聞自由之大不韙關閉中天新聞台，這些行徑難道比黃國昌和政治狗仔高明？

自從二十幾年前某週刊引進狗仔隊之後，媒體跟拍不僅讓演藝人員心存忌憚，圖謀不軌或是品行不端的政治人物也是草木皆兵，深怕惹議言行遭到爆料傷及政治生命。另一方面，政治人物試圖刺探對手策略或檯面下言行，以謀取自身政治利益，也並非罕見。水門案更是將公權力捲入政治竊聽的經典案例，涉案的美國總統尼克森以辭職收場，政治生命畫上句點。

從法律的觀點來看，無論是否為新聞工作者，跟拍可能涉及的違法行為包括對他人構成騷擾、侵犯他人隱私、違反個資保護、侵害他人肖像權等等；倘若遊走於這些違法行為的邊緣，跟拍確屬可議，甚至應受法律裁處。儘管政治人物為公眾人物，其言行應受公眾檢驗、監督，但跟拍仍不應逾越法律規範的紅線。

黃國昌被指利用政治狗仔遭到綠營圍剿，但以「相對論」來說，現在站在道德制高點的綠營就比較高明嗎？就以對黃國昌磨刀霍霍的王義川來說，去年六月他還公開宣稱民進黨可以利用手機監控分析立法院外群眾年齡、身分、政黨傾向等個資。相較於黃國昌目前遭到指控的情況，民進黨彷如歐威爾小說《一九八四》中隨時監控人民的「老大哥」的現實版，更加令人不寒而慄！

王義川此一驚天自爆，只不過是民進黨道德潰堤的冰山一角；民進黨政府官員欺騙社會，則是道德潰堤的冰山另一角，這又以幾乎所有行政院部會首長都捲入的今年度總預算案最為「經典」—從行政院大喊「窒礙難行」送請釋憲，到各部會爭相表示付不出電費、請不起手語老師、發不出農民用電補助、發不出統一發票獎金…，甚至連監察院都說不提供衛生紙，結果實情卻是今年度總預算歲出金額是史上最高。如果按照「假新聞關三天」的標準來看，這些政府官員是不是都應該「以身作則」一番？

再說到民進黨政府箝制言論自由、「查水表」，台大教授蘇宏達的感受絕對深刻；他只不過在臉書上發表了一篇〈誰在消滅我們的故宮，你所不知道的民進黨文化大革命！〉評論文章，就被員警登門提訊。儘管蘇宏達的妻子、律師會商後向員警指出針對該文的訊問、處罰已逾期，但調查局仍要求蘇宏達限期到警局應訊，讓他感嘆「如果連一個台大教授有憑有據的政策評論都受到恐嚇，更遑論一般人對政府的議論」。

前幾年「查水表」案件暴增，絕大多數不罰，這不僅浪費司法資源、威脅言論自由，更讓民眾陷於寒蟬效應氛圍。若非怨聲載道、在野黨強力反彈，民進黨政府勢必食髓知味、變本加厲！

民進黨摜壓言論自由，又以關閉中天新聞台最受訾議；相對的，民進黨對民視、三立兩大綠媒卻是灌進大把大把銀子的政府標案。甚至，蘇貞昌擔任行政院長時，行政院幕僚更公然在立法院製作哏圖攻擊在野黨。從農委會時期的一四五０，到日前檢調查獲專門攻擊在野黨的綠營網軍，民進黨用公帑養網軍無疑地「扣倒」黃國昌！