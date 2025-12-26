〈社論〉共軍台海活動常態化 國際關注度遞減

《年度回顧與展望系列社論之十》

國防部公布12月18日中共解放軍進入台海週邊海、空域活動示意圖。（圖：中華民國國防部）

歲末冬寒，回顧今年展望新歲，兩岸關係仍然不睦，對話管道仍然中斷，溝通和解毫無門道。共軍機艦仍然在台海密集活動，日前國家安全體系在向立法院提出專案報告時，證實統計共軍機艦活動數量持續顯著成長，官方研判結論強調，針對性威脅態勢並無任何緩和跡象，兩岸爆發軍事衝突可能性極高。

但必須嚴肅指出，共軍機艦活動數量統計並非唯一值得關注數據。若想具體並全盤理解共軍戰機與艦艇在台海活動態勢全貌，顯然更需要掌握涵蓋範圍、運動狀況、演練課目、駐留時間、通聯對象、協同程度以及啟程與返回基地位置；唯有透過完整資訊，社會公眾才能更精準認識到台海周邊軍事動態，究竟具有何種政治意涵。

目前，台灣社會公眾所知共軍機艦活動態勢，基本上都是由國家安全體系主導，運用國防軍事情報監偵作業所獲動態情報資料，經過消化整理後所刻意釋放訊息；由於國家安全體系對於此等資訊具有高度獨佔性，因此，經常搭配媒體報導，引導並形塑公眾對於台海周邊軍事動態認知趨向。

儘管執政高層與國安體系不斷以共軍機艦在台海周邊活動為由，強調北京對台威脅與敵意；但下列客觀事實卻讓人不得不質疑，究竟台灣鄉親所被告知共軍在台海周邊活動本質，是否受到刻意曲解與誇大其威脅？

吾人必須觀察、思考，共軍機艦在台海周邊活動，是否曾經影響過台灣本島與外島往來海空客貨運輸交通航班？並且是否曾影響過台灣對外國際海運活動以及航空班機？事實證明，台灣對外貿易往來，迄今顯然從未因共軍台海周邊活動而受到任何衝擊。

甚至更要注意的是，台灣地處西太平洋交通要衝，有多條國際民用航空航線通過台北飛航情報區，台灣海峽與呂宋海峽更是國際海運重要航路，是否有任何國際海空航運交通曾受到共軍機艦活動干擾，進而產生任何延遲或妨礙通航問題？從國際社會從未就此向北京提出抗議，應可證明此等軍事活動並未產生負面影響。

特別是當解放軍對我發動針對性軍事演習時，來往兩岸民航班機卻仍然照常營運，甚至都未曾發生誤點脫班狀況；此種令人錯愕矛盾現象，當國安高層不斷高調聲稱，共軍在台海周邊活動產生嚴重威脅，對比民用航空與商業海運持續正常運作，讓人不禁懷疑，難道台海周邊海空域具有兩個同時存在「平行時空」嗎？

儘管執政團隊透過各種發聲管道，向國際社會不斷指控共軍機艦在台海周邊活動，對台灣產生構成軍事安全威脅；但不論從任何角度檢視各種法理，實在難以主張共軍機艦在台海周邊海空域活動，在法理層面確實可議。

誠然，共軍機艦在台海周邊活動，其所呈現大軍壓境態勢，確實在政治層面構成嚴重壓力。但此等軍事活動並未實質干擾民用航班與商業海運，因此，台灣社會民間認知、理解，自然就與政治人物解讀觀點存在歧異與落差。

同時，國際社會亦確實無法找到任何理由，對於共軍機艦在台海周邊活動有所異議；隨著共軍如此常態活動，除非發生實質妨礙他國利益或是國際法理情事，否則國際社會關注程度，自然亦將逐次遞減，並接受此等現實情態。