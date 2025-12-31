〈社論〉共軍演習劍指美日 戳破民進黨謊言

中共對台軍演，國防部長顧立雄（左2）率重要幹部於聯合作戰指揮中心全程掌握。（中央社）

中國大陸東部戰區於去年底展開代號「正義使命-2025」聯合實彈射擊，操演共軍阻斷台灣外援及能源供應鏈能力。中共表示，此次演習是要遏制台獨勾連外部勢力，並將持續反分裂反干涉行動。這次演習確實出乎意料，尤其正當台北市長蔣萬安順利完成兩岸「雙城論壇」之際，讓民進黨又有了推卸責任並抹紅在野黨的操作空間。

中共決定圍台軍演多半出自於反制台獨聲浪，甚少以外部因素為理由。然而，今年最後一次的對台演習卻是以美國及日本為最主要威嚇對象，希望透過切斷美日介入台海衝突的軍事手段，達到減少戰爭損耗、進而逼迫台灣就範的目標。其次，這次演習的預告時間僅有一天，應該是中共有意試探國際反應，也藉著海空交通不便讓台灣民眾留下深刻印象，政府不能以為有各國撐腰就輕忽演習對台灣經濟的衝擊。

事實上，綜合國內外分析可知，這次軍演主要是劍指美、日，一方面是針對美國最新對台軍售案，另一方面是回應日本首相高市早苗先前的「台灣有事可能觸發日本集體自衛權」談話。因此，中共才會強調反外部干涉的立場。換言之，北京有意藉實彈軍演阻斷台灣供應鏈，同時展現共軍具備有效嚇阻美日等國介入兩岸戰爭的能力。

當然，國人絕對反對中共以如此激烈方式表達其立場，更不認同北京一再藉著軍武恫嚇手段脅迫台灣，殊不知此舉非但無法減少彼此敵意，反而讓兩岸漸行漸遠。根據遠見雜誌最新民調，超過六成民眾支持兩岸政治領袖應會面，透過交流化解歧見、徹底消弭衝突因子。然而，民進黨以各種藉口搪塞阻撓兩岸交流，並片面設下多項障礙切斷溝通管道，連吳豊山有意藉著兩岸同為中華民族打開僵局的構想都遭賴清德否決，最後不得不飲恨請辭。

國人支持國軍備戰，但絕不同意兩岸落入軍備競賽，因為這是我們無法承擔的深淵重擔。然而，賴清德顯然與多數國人的想法截然不同，民進黨欲藉由「抗中保台」繼續鞏固政權，因此打著增加國防預算抹紅在野黨，但民眾期盼兩岸能堆疊政治互信、恢復溝通機制，在相互尊重理解基礎上，共商台海和平，而不是滿足少數政治人物私慾，導致兩岸風波不斷。

從國際及區域角度來看，此次軍演提醒國際社會台灣的重要性及樞紐位置，勢將引發新一波的地緣政治競爭。美國不會放棄台灣，日本更將台灣視為維持生命線的關鍵，一旦兩岸爆發衝突，美日定然會有回應，只不過其介入方式及程度是否符合台灣的期待，恐怕不能過於樂觀。台灣雖是全球高科技產業鏈重鎮，台海和平穩定遂成了國際焦點，但賴清德若就此認定台灣可以高枕無憂，將會犯下誤判情勢的嚴重錯誤！

從各國對共軍演習的回應可知道，國際社會強烈反對中共以脅迫手段破壞台海穩定，但也都支持兩岸對話交流降低風險、化解分歧。因此，民進黨建軍備戰之餘，也不能忽略重啟對話的必要性，更不該以是否支持增加國防預算為理由，無端指控在野黨出賣國家。

賴清德常說，台灣要「以實力維護和平」，提高中共犯台代價，但此等似是而非論調其實誤導國人。台灣既然無法承擔過高國防經費，就該思考如何降低風險，而非無止境地盲目追求金額，卻忽略根除戰爭的所有可能性。簡言之，上兵伐謀，才是我們應對中共的首要之道！