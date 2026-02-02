《社論》分散全球經濟發展風險 台灣必須增加貿易夥伴

美國總統川普強勢回歸白宮以後，外界預期，川普將會繼續活躍國際舞台，從發動全球關稅戰作為起手式，護國神山台積電大規模投資美國，到美軍出兵委內瑞拉、美伊關係緊張，再到買下格陵蘭引發爭議，甚至美國陸續退出重要的國際組織，全世界都在關注川普一言一行，下一步，將會做出甚麼驚天決策！

當前國際秩序原本是以規則作為核心，現在變成以美國作為核心的運作方式。川普高喊美國優先，只看美國利益，更想要讓美國再次偉大，以致國際秩序持續扭曲運行，最近宣布成立和平委員會，上個月在瑞士達沃斯簽訂啟動文件，預測這個組織將由美國主導，甚至將與聯合國分庭抗禮。

針對川普強勢作風，法國總統馬克宏認為，目前不是推行新殖民主義及新帝國主義的時候，還警告美國正漸漸疏離盟友，以及脫離自己倡導的國際規則。

國際秩序受到扭曲，全球經濟要看美國臉色，因為川普祭出關稅戰，二○二六年如何重塑全球經濟發展，世界各國及專家學者拭目以待，因為川普不按牌理出牌的個性，所有專家學者都難以預測下一步，但關稅戰確定重塑了全球經濟，今年將會持續發揮影響力。

正如國際貨幣基金組織（IMF）預測，關稅是二○二六年全球經濟增長率放慢至百分之三‧一的主要原因。

展望新的一年，台灣經濟發展可以著重於「小型」經濟合作協議（ECA）及自由貿易協定（FTA），相互開放市場、取消多數進出口貿易限制，包括減少關稅及非關稅貿易障礙，目前我國簽署夥伴包括瓜地馬拉、貝里斯、紐西蘭、新加坡、巴拉圭、史瓦帝尼、馬紹爾、巴拿馬等國，以及兩岸經濟合作協議（ECFA）。

值得一提的是，一一四年六月底，台灣與英國正式簽署提升貿易夥伴關係（ETP）三項領域協議，可望提升雙邊貿易夥伴關係，三項領域協議分別為「台英ETP投資協議」、「台英ETP數位貿易協議」、「台英ETP能源與淨零排放協議」。

透過增加小型協議（協定）簽署夥伴，可望避開重重貿易壁壘與障礙，雖然未來全球經濟走勢仍舊不明確，但政府應秉持「關關難過關關過」精神，就算絞盡腦汁也要從世界各國中找到貿易夥伴，預期美國關稅戰還要繼續打下去，但全球消費市場這麼龐大，還是有許多機會、許多商機正等著外界前往開發。