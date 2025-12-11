（社論）利用民主口號謀殺民主

內政部宣布禁「小紅書」一年，引發藍、白、紅及若干學者連番撻伐，批評聚焦在內政部以打詐為由封殺「小紅書」，毫無法律依據，粗暴侵害言論自由 ； 以及小紅書內容多是美妝、旅遊等軟性內容，政治性很低，封禁無異剝奪三百萬用戶權益云云。台北市長蔣萬安批評民進黨反中反到自己變成共產黨，中國國台辦痛批「民進黨當局名為反詐，實為反民主，民進黨已成和老百姓作對的『民禁擋』」。民進黨秘書長徐國勇反擊表示，中國禁了多少網路，有什麼資格批評台灣？內政部引用法條妥適與否，可受公評。但中國是言論管制的國家，社群平台受到嚴格監控，有責任向官方提供資料、數據和個資。社群平台演算法隱藏政治企圖，軟性材料夾帶統戰膏藥，受眾不知不覺中接受中國政治敘述。中國不准國外媒體平台登陸，卻對台灣公權力把關說三道四，高喊民主反民主。

根據學者研究，小紅書台灣用戶以大學以下年輕族群為主，多數屬於重度使用者，最常看的內容是旅遊、美食、彩妝等軟性題材，時事新聞閱聽比率不到五％。不像抖音（TikTok）國內外平台分流，小紅書是共用同一個平台，兩岸用戶可直接在平台互動交流，拉近彼此距離。而西方國家研究顯示，閱聽眾使用抖音與小紅書一段時間，對中國會有更高的支持率與好感度。國內司法機關研究發現，中國社群平台利用消費、折扣訊息吸引閱聽群，選舉時伺機摻雜政治元素，釋放介選訊息，達到干預內政目的。平常慈眉善目裝可愛，緊要關頭就在軟性話題當中加油添醋撒味素，常用戶平常被洗腦，不知不覺中受到統戰敘述影響。中共中央設有網信辦，制訂「國家情報法」、「網絡安全法」，媒體平台扮演對外宣傳、對內維穩的工具，負責將政治論述包裝成娛樂產品，暗中夾帶錯假訊息，誤導國際視聽，進行認知作戰，公權機關出手補漏洞，反被扣上打壓言論自由罪名，實在匪夷所思。

假訊息侵蝕社會信賴，扭曲民主政治。蘋果執行長庫克曾說，假新聞殺死人們的思想，政府和科技業者必須採取行動來阻止它。應該展開一套現代的公共資訊活動，從各年齡層出發，包含學校、社會大眾，進行一項全民的教育，讓大家認識網路假新聞的危害。中共對社群平台的管控不同於一般民主國家，其目的在說好中國故事，包裝中國形象，並利用假帳號操弄輿論，透過演算法監測閱聽大眾，散布統戰宣傳。主管部門放手不管，任令錯假訊息長驅直入，絕非負責任做法。

為保護兒童免於手機成癮和網路危害，澳洲禁止十六歲以下未成年人使用社群媒體。儘管青少年們怨聲載道，澳洲總理艾班尼斯表示，這是他身為澳洲總理感到「最自豪的一天」。他鼓勵孩子們利用學校假期，開始一項新運動、學一種新樂器、讀一讀在書架上擺了很久的書。與朋友和家人共度美好時光，而不是花時間滑手機。這是政治擔當，不是打壓言論自由。