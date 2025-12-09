（社論）制中保台─川普政府國安主旋律

美國白宮四日發布新版「國家安全戰略」報告，闡述其對印太地區、特別是台海安全的戰略立場。兩天後，國防部長赫塞斯在「雷根國防論壇」說明「國防戰略」重點，表明美國在印太地區的嚇阻不是為支配中國，而是要確保中國無法主宰美國或其盟友；他同時表示，華府無意改變台灣現狀。加上美國參、眾議院剛上架的《國防授權法案》有關軍援台灣及啟動無人系統聯合開發計畫等，川普第二任期的國安藍圖已布局完成。「制中保台」是其印太戰略主旋律，結合盟邦力量，制衡中國霸權，確保台海現狀，是美國的核心關注。針對白宮發表國安戰略報告，外交部長林佳龍表達「高度歡迎與感謝」；中國外交部則強調台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線，美方應慎之又慎處理台灣問題，停止縱容支持台獨分裂勢力云云。若干疑美論者儘管還在雞蛋裡挑骨頭，但從台、中官方反應來看，冷暖自知，無庸多費唇舌。

所謂「制中」不是「反制」、「抵制」，而是「制衡」、「管制」。赫塞斯說，美國不是要扼殺中國成長，不是要支配或羞辱中國；但川普深知軍事實力的重要性，「以實力換取和平」的相反就是「因弱致戰」。新版國安戰略報告認為保持軍事優勢，是嚇阻台海衝突不會爆發的理想方法。為因應台海面臨的挑戰，美國擬採取三步驟：其一、由美軍打造一支能在第一島鏈任何區域有效遏制侵略的軍隊；其二、推動集體嚇阻，敦促日、韓採取更多行動支援台灣抵禦威脅，包括增加國防開支，允許美軍更廣泛使用其港口與軍事設施；駐韓美軍司令布朗森最近發表文章，明確指出南韓將是美軍對中國施壓的前線基地；其三、要求台灣、澳洲提升國防投入，以強化美國及盟友阻止任何企圖奪取台灣的能力，避免出現不利於防衛台灣的軍事失衡。這是全方位保台方案，中國官媒批評美國此舉是在為操弄「台灣牌」預留空間，顯示中國對新版國安戰略報告的不滿。

新版國安報告不再視中國為首要威脅，但強調要致力扭轉「美國對中國三十多年的錯誤假設」，也就是相信美國向中國開放市場，就能確保北京加入「以規則為基礎的國際秩序」的想法。報告認為美國長年與中國經濟往來只造成美國一般民眾的損失，不但沒有確保美國對中國的影響力，反而讓對方利用增加的財富與力量為自己謀利，「而美國的菁英們在過去四屆分屬兩黨的政府裡，不是甘願造就中國，就是對此視而不見」，報告提到美國要結合盟友對抗中國的「掠奪性經濟行為」。國安報告發布同一天，美國貿易代表葛里爾接受訪談指出，美中貨物貿易下滑是「正確方向」，他直言美中貿易或許必須縮小規模，「以致彼此不那麼相互依賴，且貿易領域必須是非敏感產品」。美國國際關係學者米爾斯海默認為「國強必霸」，中國崛起後必然追求亞洲主導地位，美國必須進行遏制，防止東半球出現類似霸主。保衛台灣、制衡中國，成為川普政府的戰略選擇，顯然是大勢所趨。