（社論）副署權是違憲列車的煞車器

行政院長卓榮泰「不副署」《財政收支劃分法》修正案，民眾黨主席黃國昌喊話號召群眾上街抗議，結合所有看不下去賴清德總統要稱帝、搞實質戒嚴的力量，共同對抗「綠色暴政」。國民黨文傳會主委吳宗憲說，合法的手段都是選項；藍營人士指出，國民黨團將續推民生法案，看卓揆要不要副署這些法案？若政院持續不副署年金停砍等案，不顧憲政運作，在野黨將發起人民走上街頭。國會多數聯盟走落到上街頭抗爭，充分突顯當前憲政困局。本屆國會開議以來，藍白即聯手擴張立法權、架空司法權，壓制行政權，意圖藉國會一院獨大，主導國政議程，頻頻推出違憲擴權法案，行政院被迫使出「不副署」撒手?，藍白如意算盤一夕落空，無計可施，尋求憲法法庭解套的路徑又被自己封死，只剩下上街抗爭一途，真是咎由自取，搬石頭砸自己的腳。

政局演變至不可收拾，在野黨對自我角色及國會定位認知偏差，難辭其咎。藍營總統大選敗陣，結合藍白形成國會多數，以翻轉政局為其核心目標。傅?萁去年元月當選立院總召，即揚言不讓民進黨豢養的家禽、家畜擔任首長；他痛批柯建銘隱藏民進黨過去八年腐敗，「現在大戲就要上場」。新屆國會開議，藍白即聯手推動國會職權修法，總統以後每年要到立法院報告備詢、首長答詢要承擔法律責任、修訂憲訴法癱瘓憲法法庭，為國會一院獨大舖路。花蓮大地震災情慘重，傅執意在會期中率藍委訪中，面見中國政協主席王滬寧。強推「花東三法」，工程耗費驚人，破壞預算法原則。藍委翁曉玲堅持立委質詢行政首長是上對下的關係，漠視行政、立法權力平等、相互制衡精神。種種荒腔走板的演出，埋下今日憲政僵局的禍根。

行政院長卓榮泰以財劃法修正案明顯違憲，拒絕副署，理由包括：該修正案違反憲法權力分立原則，實質侵害行政權；修法過程違反公開透明和實質討論原則，破壞民主程序；一旦施行，將對國家發展造成無可回復的重大危害。《憲法》規定，立法院法律案通過後，移送總統及行政院，總統應於收到後十日內公布。總統公布法律為明文規定，並無政治裁量空間。《憲法》同時規定，總統公布法律須經行政院長副署，行政院長如「不副署」，總統即無法公布。一旦副署，就具備法律效力，必須依法執行，否則即涉及違法失職，面臨被彈劾追究。行政院與立法院分別有預算提案權與議決權，卓榮泰如果副署財劃法修正案，就是為違憲法案背書。總統依法必須公布法律案，閣揆「不副署」扮演違憲列車的煞車器。

閣揆副署權是權力制衡的一環，除可平衡總統權力之外，面對國會失控違憲修法，總統又無法阻擋法案公布情勢下，「不副署」是防止國會獨裁，引爆憲政危機的利器。從《憲法》增修條文第二條「總統發布行政院院長與依憲法經立法院同意任命人員之任免命令及解散立法院之命令，無須行政院院長之副署」的例外規定，亦可反證副署權除少數情況之外，確屬憲法賦予閣揆的實質權力。在憲法法庭癱瘓、立法權喪失節制時，是閣揆可用的制衡工具。