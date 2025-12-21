《社論》助理費除罪化引爭議 回到民生議題才是人民之福

民意代表的助理費爭議，長期以來一直是臺灣政治體制中的灰色地帶，該項補助原意在協助民意代表履行職責，卻屢屢因申報不實、虛列人頭、款項流向不明，而成為貪污案件的溫床。日前有國民黨立委提出「助理費除罪化」的修法構想，並強調不會撤案，引發民間反彈。有律師痛批，若真要如此，不如乾脆廢掉貪污罪。無獨有偶，另有藍委提出「五萬元以下貪污罪除罪化」，讓人不禁質疑，這個政策究竟是要為人民謀福利，還是要為特定人解套？

在民主政治中，人民賦予民意代表制定法律，他們理應以更高標準自我要求，以成為問政公正無私的典範。但近年助理費相關弊案層出不窮，現在有立委提出「除罪化」，即便立法者宣稱是為避免過度入罪化、保障政治工作正常運作，社會仍不免質疑：這是否變相為歷年爭議洗白？抑或是讓更多見不得光的帳目有機會名正言順地被遮掩？

這樣的疑慮，也反映在民眾的具體建議上。有多名網友在社群平台留言指出，若真心想杜絕貪污，最直接的方法不是除罪化，而是「取消助理補助費」，讓立委自行聘僱助理、自行負擔薪資，如此便無盜領的空間；這明顯反映出民意期望：制度更加透明，而非更寬鬆。

另有網友留言，「此地無銀三百兩」、「認為這類修法本身就顯示國會或議會中可能有不少人對助理費運用存有不可告人的顧慮」。這些言論反映出社會對政治人物累積不信任。當人民深刻感受到物價、房價等民生壓力時，國會卻把時間花在推動「疑似自肥」、「替自己鬆綁限制的法案」，這樣的反差，自然引發社會強烈質疑。

在民主社會，法律的立法基礎應來自「公益」，而非圖利「特定群體的利益」。助理費制度如不完善，本應朝向透明化、公開化、強化審核流程等方向去改革，而非反其道而行，以「除罪化」方式降低監督力道，這樣的提案不僅違背社會期待，更可能讓原本脆弱的政治信任隨之瓦解。

若此類立法持續出現，其後果恐不僅止於單一政策爭議。更值得警惕的是，當社會對政治的不信任持續累積，極端言論與對立將更加擴大，使公共討論無法聚焦在正確議題上，也會讓國會整體公共形象再次受損。

呼籲立委們如希望建立個人正面形象及展現問政能力，應將焦點重新拉回民生與改革議題上，包括：如何改善普遍的低薪問題？如何降低物價？如何協助青年與經濟弱勢者購屋？如何幫助失業及高齡者找到適合的工作？如何讓觀光景點的基礎設施更加友善？這些議題遠比讓助理費「除罪化」更能讓人民有感，也更能反映出政黨是否真正關心人民的生活。

立法院是國家最高民意機關，人民期待的不是更多的政治算計，也不是更多模糊或自我保護的修法，而是更透明、更負責任、更務實的治理態度。助理費制度確實需要改革，但改革的方向須朝向強化監督，而不是卸責。

從立委提案助理費除罪化所引發的爭議，建議民意代表應把時間與資源，優先擺在民生議題，而不是讓社會為政治內耗而空轉。