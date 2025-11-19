《社論》勞工只求退休安心 年金改革別再拖延

十七日立法院衛環委員會排審由國民黨多位立委提出的《勞工保險條例》修正案，主要訴求是將政府負最終支付責任入法，並將政府撥補法制化，兩大在野黨希望本會期完成三讀。持平而論，勞工的要求不多，只求退休之後能夠安心維持最起碼的經濟自主性與安全性；然而，政府撥補並非治本之道，頂多當作暫時續命的安排，朝野仍應儘速推動勞保年金改革，別再拖延。

勞保基金走向破產、推動勞保年金改革，早已是討論多年的問題，二○一六年六月二十三日蔡英文信誓旦旦地宣示年金改革「現在不做，馬上會後悔」，九年半已過，沒看到蔡英文有任何悔意。賴清德競選總統時承諾當選後一定會解決勞保年改，語氣堅定地表示「對的事情就應該有道德勇氣進行」，但他當總統一年半以來，也還沒看到他拿出道德勇氣。

廣告 廣告

當權者糊弄選民，讓民進黨可以持續執政；但勞保年金走向破產的腳步，並沒有停下來等著看蔡英文何時會表達悔意，以及賴清德何時會拿出道德勇氣。根據去年十二月的精算結果，勞保年金將在民國一百二十年破產。面對如此緊迫的議題，民進黨政府對勞保年金改革卻不動如山，勞工們忐忑的心情當中更交織著無奈。

若說民進黨完全不理會勞保破產議題，倒也未盡公平，從蔡英文執政時期開始，民進黨政府已連續六年撥補勞保基金合計三千八百七十億元。但是，撥補至今僅把勞保年金的破產時間延後三年，顯非釜底抽薪之計。

儘管勞保投保費率已從二○○九年的百分之七點五，提高到今年的百分之十二點五，二○一七年更達百分之十三的法定上限，但距離精算報告中提出的平衡費率百分之三十一點四二，差距頗大，甚至也低於「不攤提過去未提存負債」的平衡費率百分之十七點一九，而且平衡費率還高於二○二○年的精算報告。換句話說，只靠撥補、不增闢財源，勞保基金終究逃不掉破產的厄運。

事實上，學者專家早就提出勞保年金改革三大方向：多繳、延退、少領。先就延退來說，已從年滿六十歲可以請領全額年金給付，延後到明年起的六十五歲請領全額，這已與國際社會相差不多，再延的空間已不大；少領勢必引發勞工反彈，軍公教年改即為前車之鑑；多繳則猶如在鵝的身上拔鵝毛，如何讓鵝不喊痛就成為考驗。

儘管改革恐將引發陣痛，但不改革的結果就是勞保年金一步步走向破產，痛度更甚於改革。朝野都應以勞保年金可長可久為出發點，儘速共謀政府、企業、勞工都能接受的改革方案。