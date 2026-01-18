《社論》北宜高鐵要嚴格環境評估與運量分析，以昭信於民

台北宜蘭高鐵爭議不休，為了四十七公里的路程需要投資四千多億元的工程費，這是那門子的投資案？當此案爆發社會疑問後，行政院沒有直接回應，推給其屬下的交通部，而職掌國家重要建設的國家發展委員會則公開聲明高鐵延伸宜蘭屬於交通部「全國高快速網整體規畫」架構下的政策方案，已完成整體評估程序，北宜直接快速鐵路雖能改善部份交通狀況，但是在整體國土發發效益而言，高鐵方案更符合國家發展需要。

一個國家最高行政機構的行政院竟然不敢對準備耗資四千億元的重大工程案直接對決說明清楚，推給下屬機構交通部。而國發會卻以「高鐵方案更符合國家發展需要」，這種含糊其詞來搪塞。

廣告 廣告

國發會的說法，有必要進一步說清楚北宜高鐵符合那一方面的國家發展需要？除了畫個大餅說可全台高鐵環繞之外，一般人實在看不出北宜高鐵案的需要性。

交通部主管全國交通建設，當行政院、國發會言而不清之際，交部部是否可以講得更清楚？交通部鐵道局表示，面對宜蘭對外交通問題，近年來曾有許多方案，包括建造快速直達鐵路案、高鐵延伸案，單以價錢而言，前者約需二千億元，而後者則要四千億元，但是前者要拆遷民宅、校舍，又要繞道，評估之後效益不足，而後者可縮短廿八分鐘，運能可增三倍以上，所以效益倍增。

若以交通部鐵道局的此種說法，連一般人聽了都會產生更大疑惑，直接快速鐵路與延伸高鐵兩案興建費用相差二千億元，對於國家與社會負擔差距很大，鐵道局說直接快速鐵路要拆民宅、校舍、又繞道，請問延伸高鐵不拆民宅校舍嗎？可以不繞道嗎？縱使如此，高鐵延伸既定路線對於生態環境的破壞有沒有公諸於世，讓社會專家來公評，現今有些官方案件，經常找一些已有固定意見者來做環境生態評估與調查，直接替公家背書，被人高度懷疑走形式而已，延伸高鐵對既有的生態環境不可能沒有影響，只是影響到何種程度而已，根本問題是能否補救，以前就談及高鐵延伸可能影響附近水庫的水源水質等問題，如今又如何？有良心的社會人士暨社會團體應強烈要求政府未做徹底的環境評估之前，高鐵延伸宜蘭案絕對可能實施，這是居於良心不可退讓原則。

高鐵延伸宜蘭案，有人指責是為了替政治人物選舉時買票，或許有三分可能，但是窮究到底，宜蘭選票並非幾百萬張，與西部縣市相比，似乎不太多，所以又有人說是某些中央與地方政治人物互相勾結炒地皮的結合，因為高鐵所到之處，必然地皮上漲，而政治人物發不義之財最快速的方式之一就是利用公家的權力去炒地皮，賺飽自己的口袋。

當然政治人物要消除人民疑惑眼光，要取信於民，則任何案件除了必須完整環境評估之外，更必須全案利弊的透明公佈，不要只公佈政治人物希望公佈的事情，而隱瞞政治人物不希望公佈事物。

希望政府公佈宜蘭地區對外的人員、貨物的運輸量，即輸出與輸入的數量，再確定那一種運輸工具可以滿足需求，甚至可預估未來十年、二十年、三十年的運輸量，再評估需要何種交通運輸形式，以昭信於民。