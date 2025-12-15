《社論》台灣是國家？綠營總是刻意混淆！

台灣到底是不是「國家」？台灣該不該被冠上「China」？近日接連幾則新聞圍繞著中華民國的國號與表示方式，綠營的標準反應是看到「China」就激烈反彈，談到中華民國就企圖將台獨借殼上市，但綠營卻完全忘記了，從國家的概念來看，台灣絕對不會等同於中華民國，中華民國國號的英文名稱也絕對少不了「China」。

先看看以下幾則新聞：十二月三日媒體報導，某高中期中考，學生在答案被設定為「台灣」的欄位填寫「中華民國」卻被扣分，引發「考卷搞台獨」的爭議。十二月六日媒體報導，賴清德總統表示，台灣已經是個主權獨立國家，根據憲法名字叫中華民國。十二月九日媒體報導，南韓電子入境卡將台灣標示為「China（Taiwan）」，我外交部要求儘速改正，甚至嗆聲將全面檢視台韓關係。這三則新聞暴露了賴清德、外交部，乃至引發爭議的高中老師混淆了中華民國與台灣的概念。

廣告 廣告

首先，某高中考試的題目，台灣以「國家」的地位與美國、中國、日本、新加坡、韓國等並列，學生將答案被設定為「台灣」的欄位填上「中華民國」，被老師扣分後學生在社群媒體爆料，學校經過討論補回分數。依照中華民國憲法架構來看，這位填寫「中華民國」的學生比引發爭議的老師更符合憲法規範，因為「台灣」並不是國家，「中華民國」才是國家；同時，依據中華民國憲法架構，中華民國並不承認「中華人民共和國」是國家，我方應稱呼對岸為「中國大陸」，而非「中國」。

事實上，這個法理並不難理解，只要看看法律就知道：領土包括台灣的政府遵循的憲法名稱是「中華民國憲法」，這部憲法第一條最前面的四個字就寫著「中華民國」的國號，證明台灣這塊土地上的國民應自稱為「中華民國」，而非「台灣」國。中華民國憲法增修條文第十一條，也規範中華民國領土包括自由地區（自由地區即為台灣地區）與大陸地區，兩岸當局相互不承認對方是「國家」，依此法理與現實，我方應稱呼對岸為「大陸地區」。憲法明文規範如此，但所謂「台獨工作者」卻總是裝睡的人叫不醒。

更進一步而言，依據中華民國憲法架構，包括賴清德總統在內，綠營一直在「國家」這個名詞的定義層次上扭曲中華民國與台灣，賴清德才會說「台灣已經是個主權獨立國家」。這個說法在台灣或許可以糊弄不少民眾，但在國際社會上完全走不通，即使「台獨工作者」這麼多年來將「台灣」包裝成一個「國家」，迄今全世界也沒有任何一個國家承認「台灣」是一個國家。

再從英文名稱來看，中華民國叫做「Republic of China」，南韓將台灣標成「China（Taiwan）」雖然或有爭議，但南韓以「CHINA P.R.」稱呼中共當局統治的中國大陸地區，將香港、澳門標示為「CHINA P.R.（HONG KONG）」與「CHINA P.R.（MACAO）」，顯然也將台灣與中共當局統治的港澳明顯區隔開來。甚至，南韓在二月就將此名稱上線，我外交部卻到十二月才用力地跳腳，莫非又是在帶政治風向？