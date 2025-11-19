〈社論〉台灣有事？日陸雙失言釀外交危機

日本首相高市早苗被問到「台灣有事」時回應，若涉及日本的存亡危機，將可行使「集體自衛權」，引起中國大陸強烈不滿。（路透社）

日本首相高市早苗七日在國會被問到「台灣有事」時表示，「若使用戰艦封鎖台海並伴隨武力攻擊的情形，她認為就可能構成日本的存亡危機事態」，還強調「台灣有事以進入極為嚴峻的局面，必須假設最壞情況進行應對」。她還補充道，政府會針對實際事態做出判斷，若涉及日本的存亡危機，將可行使集體自衛權。

這是日本首相第一次正式表態台海問題的日方反應，等於公開了日本針對台海動向所做的預防性措施，當然會引起中共強烈不滿。平心而論，倘若兩岸爆發衝突，鄰近的日本當然首當其衝，預作各項準備是必然的，北京無須大驚小怪。況且，高市是倚靠自民黨與保守右翼的「日本維新會」合作才當選首相，這番表態應該算是回報。

事實上，台海風險向來是日本最關切的焦點，畢竟這是攸關其存亡及經濟命脈的關鍵。然而，日本過去僅以「周邊有事」來形容其嚴重性，原則上都以模糊字眼帶過，直到前首相、也是高市的政治導師安倍晉三卸任後，才開始公開提及「台灣有事」等相關言論。不過，安倍及繼任者都多次重申日本與中國大陸雙邊關係的重要性，也強調應維持日陸對話，但這些都因高市早苗的上述表態被打破。

很顯然，一個巴掌拍不響，若非中國大陸駐大阪總領事薛劍一席「砍頭說」激起日本反感，高市這番話很可能在一輪言詞交鋒後就落幕，而不會演變成難收拾的外交危機！薛劍雖撤回該貼文，但身為外交官，卻以極端文字辱罵駐地國領導人，不僅有失外交禮節，也讓中共顏面盡失，反而更不敢隨意召回薛劍，以免被認為理虧。

日經評論點出，高市只是將日本多年討論的表述搬上檯面，若撤回就等於自我限縮應對台海衝突的空間。同理，習近平此時也不可能退讓，否則將會因對日立場軟弱而遭批評。現階段，雙方仍以外交交涉為重心，除了互召大使表達不滿，中共接連透過外交部及國台辦表明立場，迫使東京在表明不會撤回該言論後，也必須急派外務省亞洲局局長赴北京交涉。由於該爭議涉及到高市早苗和習近平顏面，短期內很難找到能讓雙方都滿意的解方。軍事演習應該是中共向內部交代的例行任務，不至於升高到兩軍對峙的緊張局勢。

由於安倍代表的日本右翼保守派向來將中國大陸視為頭號對手，高市當然也延續此立場。從自由開放的印太戰略到台灣有事，一連串戰略及政策都傳達了東京對北京擴張的不安和焦慮，近期更傳出新內閣有意修改安保三文件，並進一步討論修正「非核三原則」的「不引進」核武的可能性。此舉並非代表日本將發展核武，只是希望在日本受到攻擊時，美軍核武能合法在日本使用。

國民黨主席鄭麗文說得好，「台灣沒事、日本沒事，大家都沒事」，若兩岸能透過對話與交流構築和平、降低風險，不僅符合台灣利益，更是區域與全球共同期待，也是台灣應努力的方向。

「一言興邦、一言喪邦」是當前日本和中國大陸雙邊關係的最佳註腳，更是引發東亞外交危機的根源，也戳破彼此薄如羽翼的互信。雙方並沒有爆發衝突的立即危險，但各國無不擔憂東北亞地緣政治版圖的劇烈變動，只期盼這些「本來無一物、何處惹塵埃」的外交齟齬能盡快結束，以免使得已經脆弱不堪的現行國際秩序更形惡化。這是日本及中共無可推卸的共同責任。