〈社論〉台灣產業缺工的勞動力挑戰與因應

台灣產業陷入惡性循環，無力增加成本去做人力培訓，也直接阻礙了自動化與 AI 投資的推進。圖為2025鴻海科技日，現場展出輪式AI工業人形機器人。（中央社）

今年九月發布的「二0二五工總白皮書」，以「立足台灣的全球經濟戰略」為主題，點出台灣正面臨「缺工、減碳政策、國際經貿、能源政策及產業轉型」五大挑戰，建議政府以「立足台灣、希局全球」的戰略高度積極面對。

工總針對所屬一六0個產業會員公會進行問卷調查發現，百分之七十點五認為「缺工」問題嚴重居於議題之首；鑑於政府目前採取的勞動力政策，太過緩慢；無法迅速解決產業面臨的困境！建議政府「務實解決全面缺工問題」。

工總針對產業全面缺工的問題，提出四項建議包括：(一)擴大開放工業部門引進移工；（二）提升各產業移工核配比率並降低附加就業安定費；（三）延長移工在台年限，積極開發新的移工來源國；（四）開放移工外展，解決營造業缺工問題。

事實上，台灣正陷入一場非常嚴峻的缺工危機；這現象是由少子化與高齡化的人口結構，帶來不可逆的勞動力萎縮。即使薪資提高也無法因應生產力掏空。尤其，服務業與製造業首當其衝，深陷人才斷鏈與轉型停滯的困境。

台灣的勞動力短缺不是偶發，也不是短期現象，而是一種會在特定結構下反覆出現的系統性問題。雖然高齡化社會推升醫療、長照、健康領域的需工；但退休涉及的社會福利系統也面臨前所未有的壓力。

二０二四年已是三點六名青壯年扶養一名老人，大幅加重工作人口的稅負與社會保險負擔；也因退休增加，迫使企業以低技術勞力填補高技能職位，不僅效率降低，且長期研發與技術升級遭到延宕。

值得注意的是，服務業是缺工潮的最大受害者；尤其是餐飲、觀光住宿等低薪、長工時產業，正面臨更嚴峻挑戰！這些企業二０二五年平均加薪幅度預估將突破百分之四，創十四年新高，但獲利與服務品質均難達標！

台灣的勞動力困境，還有一個特殊現象，高教體系與產業需求脫節，使年輕勞動力無法有效銜接高技術職缺。台灣產業陷入惡性循環，無力增加成本去做人力培訓，也直接阻礙了自動化與ＡＩ投資的推進。

可悲的是，高科技產業因全球需求不斷擴張，只好搶奪大部分大學生人力；導致傳統製造業因薪資缺乏競爭力，無法吸引或留住年輕勞動力。只好轉而要求政府開放更多外國勞工、推動「國際技術生產學合作短時打工」政策因應！

因此，為減輕勞動力短缺的衝擊與影響，必須多元輔導產值提升與產品創新來減少對勞力的高度依賴；並應獎勵友善職場、強化彈性工時、支持有利婦女的育兒方案，並以吸引中高齡勞工續留職場。

政府也應再強化人才職訓，鼓勵企業跨職能轉換培訓，讓員工掌握新技能，學習操作ＡＩ與自動化，補助引進減少人力的器材與設備；借重外部顧問組塑產業聯盟，降低導入成本與風險。

同時，借鏡日韓經驗，善用高齡者與女性潛在勞動力；強化教育與產業的深度連結。除此，針對勞動部「中階技術人力留才久用」政策，結合「就業服務站」增設直聘據點，配置服務翻譯人員；廢除藍領移工在台年限，方是落實勞動權之道。