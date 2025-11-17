〈社論〉台灣經濟「大爆發」民眾卻無感

人工智慧（AI）和高效能運算（HPC）晶片先進封測需求強勁，半導體封測台廠增加資本支出屢創新高。圖為日月光投控高雄廠區一隅。（中央社）

台灣去年(二０二四)經濟成長率達百分之四點八四，今年第一季攀升至百分之五點四八，第二季更突破近百分之八，不僅領先亞洲四小龍，更超越日本、美國與中國大陸等主要經濟體。尤有進者，十月出口又創下歷年單月新高，達六一八億美元，年增近五成，連續廿四個月正成長。預估全年出口可望突破六千億美元。而經濟成長動能主要來自人工智慧（ＡＩ）與高效能運算（ＨＰＣ）需求強勁，推升半導體與相關產業景氣。

從數據上看，台灣似乎正處於一波「經濟大爆發」的巔峰。然而，亮麗的經濟數據反成了政府大內宣，多數民眾依然無感。當政府宣布「人均ＧＤＰ將於二０二六年突破四萬美元」同時，許多上班族仍為房租、物價、薪資停滯而煩惱。無獨有偶，經濟學家湯普森（Derek Thompson）在分析美國經濟時指出，現今全球正出現「兩種經濟」：一個是蓬勃發展的ＡＩ經濟，另一個則是停滯不前的傳統經濟，對照台灣經濟成長竟不謀而合。

廣告 廣告

半導體、ＡＩ與高科技出口產業雖貢獻了可觀的ＧＤＰ，但僅僅涵蓋少數高技術人力。根據勞動部統計，高科技業就業人口占總勞動力不及一成，而多數民眾仍受僱於製造業、服務業與中小企業。意謂台灣的經濟成長並非「雨露均霑，全民共享」，而是集中於特定產業。

當經濟成長果實集中於頂端，底層民眾的感受自然與官方數據形成巨大落差，從民間消費數據可見端倪。台灣民間的實質消費成長率自二０二三年第二季的百分之十二點七六高峰，一路滑落至今年第一季僅百分之一點三二。意謂著ＧＤＰ雖節節上升，大部分勞工的實質薪資並未隨企業獲利同步成長，導致消費力反而呈現萎縮。

此外，台灣長期以出口導向為主的經濟結構，使內需市場相形薄弱，消費信心不足；再加上青年低薪與少子化問題，形成一種「外熱內冷」現象。另一個深層問題是經濟結構的傾斜失衡愈趨嚴重，當半導體與ＡＩ成為國家命脈產業時，其他傳統產業卻逐漸被邊緣化，營運雪上加霜。這種「ＡＩ飆速，傳產失速」的單引擎經濟雖短期推升數據，但長期卻可能削弱台灣的經濟韌性。

此外，所得分配不均的現象日益明顯。二０二四年家庭收支調查調查顯示，最高百分之廿家戶平均可支配所得達二三五點七萬元，最低百分之廿僅有三八點四萬元，差距高達六點一四倍，且較前一年惡化。當頂層資本與科技產業持續擴張，底層勞工的薪資卻難以提升，社會階層的流動性逐漸僵化。這種「Ｍ型社會」的趨勢，不僅難將經濟成長轉化為全民福祉，反而引發更多社會焦慮與不滿。

要讓經濟成長真正「全民有感」，必須進行產業結構調整。首先，推動企業利潤與薪資連動機制，鼓勵將獲利回饋員工，同時強化勞動保障，縮短工時、提升職場安全與生產力。其次，除了半導體與ＡＩ高科技產業外，應積極發展綠能、文創、觀光、醫療等多元產業，培育更多就業機會，讓不同專業與階層都有機會參與經濟成長。

第三，藉由稅制改革與社會福利強化，提升中低所得家庭可支配收入，激發消費動能，建立「從民間出發」的成長模式。第四，減緩高房價壓力，落實居住正義，改善青年就業環境與薪資水準，讓年輕世代買得起房，敢婚、敢生，對未來充滿前景與希望。