《社論》台灣網路自由度亞洲第一名 遠超美、日

國際人權組織「自由之家」最近公布二○二五年全球網路自由度評比，北歐冰島高居冠軍，臺灣排名世界第七、亞洲第一，而中國大陸與緬甸並列墊底。

網路自由幾乎等同新聞訊息的自由，根據今年評比結果，西方民主國家與專制政權一樣，對網路的管制愈來愈嚴格，以致全球網路自由度已連續十五年下降，包括美國、德國均如此。

評比報告指出，許多以前被列為「自由」的國家，其評比分數均較往年退步，尤其專制與傾向專制的國家，對網路與言論自由的打壓視為維持政權的手段，縱使北美、西歐部份國家也出現公民空間萎縮現象，並加強限制仇恨或具爭議言論的出現。

廣告 廣告

我國臺灣被評比為七十九分，居亞洲第一名，而日本以七十八分緊跟我國之後，美國得分為七十二分，較去年下降三分，評比報告指出，部份原因是川普政府因網路言論拘留多名外籍人士，國務卿魯比歐亦揚言驅逐批評以色列者等因素，而有些國家從去年的「自由」被降為「部份自由」，塞爾維亞即如此，另外有「部份自由」國家被降為「不自由」，尼加拉瓜即是。

西方民主國家將自由列為人類基本人權之一，在西方民主革命期間，經常有「自由」、「人權」相提並論的口號，一七七五年美國發動獨立革命，政治家派屈克‧亨利在維吉尼亞發表演說，總結一句話「不自由勿寧死」，此後西方民主政治史上既中國晚清革命均力倡此一名言。

但是在今日專制與傾向專制的國家，反而視人民自由如蛇蠍，認為人民自由會妨礙其專制統治，以致使用各種手段包括剝奪生命來減免人民的自由。

「自由之家」二○二五年度評比報告指出，中國政府近年來持續強化網路審查基礎設施，省級政府封鎖網路內容的尺度與規模甚至超過國家級「防火長城」十倍以上，根據中國外流文件顯示，中國甚至將「防火長城」技術輸出至緬甸等國家，以協助彼等建立網際網路審查機制。

台灣海峽兩岸華人，生活在此岸者享受高度的自由，包括生活等等，而彼岸者則生活在高度不自由的封閉社會，如果把當年蔣介石告訴台灣百姓「失去自由才知道自由的可貴」的告誡言論，套用在今日大陸同胞身上，可能對彼等沒有作用，因為在中國共產黨訊息幾乎完全封閉情況之下，彼等也不知道自由是天賦人權，更別想會去爭取自由，在「防火長城」牆內生活一輩子，中國共產黨無形有形之中，已教導人民如何做一個順民，所以中國大陸同胞無法接收西方天賦人權之一的「人生而自由」是不可剝削的講法，因為他們不曾得到真正自由，也沒有失去的問題。