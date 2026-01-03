〈社論〉一味持續對抗 台灣還有什麼希望？

總統賴清德1日發表元旦談話，可以預見，新的一年裏，兩岸之間與朝野之間仍會持續對抗。（中央社）

賴清德總統以「韌性之島 希望之光」為題發表元旦談話，提出安全堅韌、智慧繁榮、均衡發展以及促成民主團結等四項台灣目標；強調要全面建構有效的嚇阻力量及民主防衛機制，以面對中國大陸持續升高的擴張野心。通篇演說看似冠冕堂皇，其實不只避重就輕，倒果為因，將所有責任歸咎於在野黨；而且還強調「中國才是破壞兩岸穩定的麻煩製造者」。可以預見，新的一年裏，兩岸之間與朝野之間都會持續對抗，在這樣的情況下，台灣還有什麼希望？

賴清德在談話中，誇耀去年台灣經濟成長率預估達百分之七點三七，是十五年來新高；台股指數屢創紀錄；失業率平均約百分之三，就業情況是二十五年來最好；除了幫軍公教加薪，也連續十年調升勞工基本工資。這些經濟表現看似十分亮麗，但其背後隱藏的嚴重問題，賴清德卻避而不談。例如經濟雖高速成長，但成長高度集中半導體產業，貧富差距日益擴大。據亞洲開發銀行去年十二月上旬公布的報告，台灣收入前百分之十族群取得全台總收入的百分之四十八，而收入底層的百分之五十人口，僅佔總收入的百分之十二，收入不均的惡化程度已居世界的領先層。

行政院主計總處的國富統計也顯示，家庭財富差距在三十年間，已由十六點八倍擴大至六十六點九倍；同時，現在號稱平均月薪四萬八千元以上，實際上中位數只有三萬五千元左右，而且七成左右的勞工領不到平均薪資。這不僅意味經濟成果並未轉化為全民共享，更凸顯民進黨政府治理能力與分配正義的嚴重失衡。

失業率情況亦復如此。目前二十至二十四歲年輕族群的失業率仍然高於百分之十，而且其中一半以上的勞退工資低於二萬二千八百元。再者，ＡＩ與半導體相關產業景氣強勁，失業率表現固然不錯，但傳統產業及與半導體連動性較低的科技業卻相對慘淡，減薪、失業壓力並未消除，顯示賴清德只是報喜而不報憂。

政治方面，賴清德強調，過去一年許多福國利民法案遭政治杯葛解嚴重延宕，甚至被強行通過許多有違憲之虞的法案；暗指立法院權力無限擴張，使民眾受苦，國家遭到毀棄。

這樣的指控，無疑把所有責任都推到在野黨身上。問題是，是誰在立法院依法通過法案後，極盡所能的拖延杯葛？在立法院覆議維持原決議後，行政院長為什麼又屢次拒不遵照憲法規定接受？甚至還明目張膽的公然以「不執行」、「不副署」來對抗？是誰全力推動「大罷免」，企圖罷免國民黨立委，改變國會結構？又是誰暗中策動大法官以完全違憲的手段做出違憲的解釋？

兩岸方面，賴清德強調「面對中國嚴峻的軍事野心，台灣沒有時間等待，更沒有時間內耗」、「中國才是破壞兩岸穩定的麻煩製造者」，譴責「在野黨仍替中國找藉口」；對國際智庫研判大陸希望二０二七年做好攻台準備，他表示「台灣必須做最壞的打算，也要做最好的準備」。

這些話聽來似乎不無道理，問題是，在馬英九執政時代，政府既沒有喪失主權，也沒有賣台，兩岸關係快速發展，而如今兩岸關係為什麼會日益惡化，台海危機不斷升高？顯而易見，在賴清德領導下，未來民進黨還要繼續與在野黨對抗，與中國大陸對抗，朝野既無法和解，兩岸也很難和平，如此台灣還有什麼希望？