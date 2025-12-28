《社論》喪屍煙油引爆毒駕危機

各國近來受新興影響精神物質(NPS)濫用危害衝擊，對社會安全及公共衛生造成嚴重威脅。根據聯合國毒品和犯罪問題辦公室(UNODC)通報，NPS種類已超過一千餘種。NPS種類變化繁多，且毒性作用常不明，對人體健康危害風險高。

高雄大寮區吳姓男子日前駕車，短短十分鐘行經三個路口竟連撞八車，造成另外三人受傷，警方到場後發現男子是毒駕，吳男坦承開車前施用毒品依托咪酯，另被查出涉嫌兩起交通事故並肇逃，依公共危險等罪嫌移送。

基隆市警方接獲民眾報案指稱自小貨車遭竊，經查獲發現竊嫌精神萎靡、癱坐在駕駛座內，毒品快篩呈現陽性。該名男子是轄內慣竊、毒駕累犯，已嚴重危及道路交通與公共安全。

近年「喪屍煙油」橫行校園與夜店，因其可混入電子煙彈中使用，吸食過程隱密、無刺鼻味，導致毒駕事故頻傳。刑事局統計，僅去年一至十月全台查獲毒駕案件就高達一八○三件，造成十人死亡，其中四人為依托咪酯毒駕肇事。過去毒品多以針劑或煙管方式施用，不易邊用邊開車，如今電子煙普及後，駕駛可隨時吸毒上路，對社會安全構成嚴重威脅。

新興毒品問題危害國人身心健康甚鉅，嚴重影響社會治安，參與製造、運輸、販賣毒品更為刑事重罪，民眾切勿以身試法。另外，毒駕快篩新制上路！警方三分鐘即可揪出吸毒駕駛，可檢測七種毒品，包括依托咪酯（俗稱「喪屍煙油」）等新興成分。毒品唾液快篩具即時性與高效率，只要曾施用毒品、仍在影響期間，就可能在檢測中被發現，民眾切勿心存僥倖，害人害己。

一旦檢測結果呈陽性，將依《道路交通管理處罰條例》第三十五條規定，比照酒駕標準採「人車分離」處置：當場移置保管車輛、吊扣或吊銷駕照，避免毒駕者持續危害其他用路人。

新興毒品的偽裝手法日益多變。為逃避查緝並降低民眾的警覺性，毒販常將毒品偽裝成果凍、咖啡包、梅子粉或糖果等日常零食或飲料，吸引民眾目光並激起好奇心，使人放下戒心。民眾出入任何娛樂場所都要注意自身安全，對於來路不明的零食或飲料等，應提高警覺及防備心、勇於拒絕，切勿因為好奇或他人慫恿而嘗試，以免誤觸毒品陷阱、危害健康。毒癮者應及早前往醫療院所或各地方政府毒品危害防制中心戒除。