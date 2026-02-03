〈社論〉國共智庫論壇為兩岸和平開路 毋須抹紅

國民黨副主席蕭旭岑表示，國民黨不僅是台灣產業的溝通者、台灣老百姓的保護者，也要當兩岸和平的締造者。(取自國民黨官網，資料照)

在國民黨主席鄭麗文的堅持之下，暌違九年的國共兩岸兩黨交流終於重新上線。為避免過多政治干擾，這次仍由國民黨智庫、國家政策研究基金會扮演開路先鋒，與中共中央台辦轄下的海峽兩岸研究中心共同主辦「兩岸交流合作前瞻論壇」，主題為兩岸觀光、能源、防災、醫療與環保等議題，透過人員往來推動兩岸關係融冰、緩解當前的緊張局面，回應兩岸人民希望能恢復彼此交流的高度期待。

鄭麗文日前接受電視政論節目專訪時就表示，她願意身先士卒，接續前主席連戰的破冰之旅訪問中國大陸，尋求降低敵意、化解衝突的各種機會。她還提到「兩岸和平框架」概念，讓軍事衝突大幅下降，避免兩岸情勢因政黨輪替而改變。不過，鄭麗文也坦言，建立和平穩定的交流架構之後，後續還有很多工作要對接，這都要等國民黨重返執政之後推動。

廣告 廣告

賴清德上任以來，兩岸關係比蔡英文時期更加險峻，除了中共不放棄武力犯台是主因之一，賴本身鮮明的台獨色彩及政策路線亦是台海現狀陷入危機的關鍵因素。更重要的是，民進黨仍想延續「抗中保台」戲碼作為今年底地方選舉、甚至賴清德尋求連任的選戰主軸，因此不惜升高對中國大陸的仇恨值，導致台海和平難以維繫。近年來，台海多次被國際媒體及智庫列為最可能引爆美國和中國大陸衝突的熱點，但賴清德不思索如何降溫，反而一再火上添油，確實難辭其咎！

根據統計，台灣去年進口消費品總額達四百九十四億美元，其中來自中國大陸約近二成五，比率高居各國家、地區首位，顯見兩岸經貿往來程度密不可分，絕非政治力可以輕易切斷。

率團出席這次論壇的國民黨副主席蕭旭岑行前表示，這次行程主要是凸顯國民黨不僅是「台灣產業的溝通者、台灣老百姓的保護者，也要當兩岸和平的締造者」。質言之，國共論壇是為打破兩岸僵局、化解台海對峙找出路，民進黨及綠營側翼毋須再將其誣賴為通敵賣台。

民進黨以抹紅手段阻擋國民黨與中國大陸交流，實在有愧於人民的付託。賴清德從競選到上任之後，曾多次提及願推動兩岸對話溝通，現在國民黨只是做了民進黨辦不到的事。更何況，國民黨的大陸政策立場自始至終都是依循中華民國憲法之兩岸定位，以「維護一中、反對台獨」為出發點，既未自我矮化、更沒有出賣台灣。國民黨曾多次舉辦兩岸論壇，當然知道該遵守現行法律，絕無可能與對方簽署政治性協議，民進黨的抹紅根本就是無視於期待兩岸關係和緩的民意。

美國雖然重視台灣安全、支持我國強化自我防衛能力，也反對台海現狀遭到片面破壞，但仍希望兩岸能夠恢復溝通對話機制，避免誤判，畢竟沒有一個國家能承擔得起台海衝突的嚴重後果。美國不願、更不可能為了台獨與中共開戰，民進黨近年打著中華民國招牌掩護其台獨主張，正是兩岸關係的最大風險。

國民黨推動兩岸和解的初衷很簡單，就是依循憲法處理兩岸事務，並以渴望和平的民意為政策依歸，抹紅國民黨賣台根本就是無稽之談。鄭麗文希望接續連戰的破冰之旅，挽救岌岌可危的兩岸關係，因為國民黨深知此時此刻是兩岸和或戰的關鍵點，才義無反顧地扛起責任，希望藉著恢復兩岸接觸的機會，為台海和平找回新出路。