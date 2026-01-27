《社論》國際環境詭譎多變 臺灣外交自求多福

歐洲議會日前通過歐盟共同外交暨安全政策（CFSP）及共同安全暨防衛政策（CSDP）兩項2025年度執行報告的決議文，重申反對中國扭曲聯合國大會第2758號決議案，並指出中國對台灣的領土主張無國際法基礎，台灣與中國互不隸屬，只有台灣民選政府可代表台灣人民；同時，譴責中國企圖以武力或脅迫等方式片面改變台海現狀，及拒絕排除對台使用武力做承諾，對區域穩定造成嚴重威脅，例如去年以「海峽雷霆-2025A」與「正義使命-2025」等軍演威脅台海與周邊國際水域的和平穩定。另對中國加強對台灣政治、經濟、軍事、網路及認知作戰的脅迫表達關切；並強調台灣是歐盟在印太地區的重要民主夥伴，呼籲歐盟與會員國進一步推動及深化與台灣的經貿與投資關係。

報告決議文明白指出，台海軍事情勢升高對歐洲安全和供應鏈將造成嚴重後果，另肯定美國、英國、法國與德國，近期在台海進行的自由航行任務，呼籲台灣歐盟就相關安全議題進行定期交流，並樂見未來提供台灣使用歐盟「通訊衛星星座計畫」（Iris2）的權限，以及強化台歐在反制外國資訊操弄與干預（FIMI）及保護海底電纜的相關合作。

中國駐歐盟使團因為沒有媒體就此決議文向該使團提問，近日故意用「答記者問」項目回應，指歐洲議會罔顧事實、顛倒黑白，中方表達強烈不滿和堅決反對。「台灣問題」是中國核心利益中的核心、一條不可逾越的紅線，「一中政策」是國際關係基本準則，也是中歐關係發展的政治基礎，敦促歐洲議會恪守「一中原則」，採取確實舉措糾正「錯誤言行」，停止向「台獨分裂勢力」發出錯誤訊號，以實際行動維護大局。

中國歐盟使團所辯解的用語都是一堆陳腔爛調，半世紀以來均如此不停跳針，又無法拿出具体証據或有效國際法律，中國大陸政府可能認為在國際上也可以比照在中國國內一樣，只要不停抗議與宣傳就可以達到宣傳想要的目的，殊不知國際秩序有條約、法規做規範，不能像在中國境內一樣「謊話講一百遍就變成真話」。

日本自民黨首相高市早苗近日解散眾議，重新進行眾議員選舉，在全國競選政見中，仍然把「臺灣有事等同日本有事」的理念列為競選政見之一，足見高市早苗應該洞悉日本國民的意向，才敢在中國不停恫嚇日本之後，仍然堅持己見。

又有歐洲許多國家的政要也公開表達，關切臺灣海峽的和平與安全。

就上述國際狀況似乎對找國有利，但是國際環境詭譎多變，「禍兮福所伏福兮禍所倚」，有些狀況似乎對我國會有潛在威脅。

首先，是美國五角大廈最近剛公布非機密版2026年「國防戰略報告」指出，「國土安全」是美國國防部第一優先任務，重要順序超過印太地區。這項宣示透露美國未來可能縮減位於歐洲及南韓的駐軍。整份報告當中並未提到「台灣」。另有新聞網站分析，報告內容顯示五角大廈不再把中國威脅視為第一要項。

報告當中否認美國正走向「孤立主義」(isolationism)，呼籲盟邦應該分擔更多責任、增加國防工業基礎的投資。

其次，近期，眾多外國領導人密集訪中國，例如德國、加拿大、法國、英國、西班牙、新加坡、挪威、加拿大、巴西、泰國、阿根廷等等，形成了跨大洲、多層次的外交互動熱潮。這些國家中，不乏老牌西方大國，他們為何近期猛衝來中國？分析認為，這股熱潮絕非偶然，而是當前錯綜複雜的國際格局下，美國川普政府團隊也令人不可預測，各國基於自身利益與全球共識的理性抉擇，也彰顯出中國在國際社會中的獨特地位。

其三，這麼多外國領導人密集訪問中國，中國大陸一定會把他自認為「核心之中的核心問題臺灣」提出來，要來訪國為其背書，雖然這些國家，尤其是西方國家瞭解中國又如法炮製跳針似的陳腔爛調，但是「腳踩人家的地頭頂人家的天」，若再有求於中國，那麼也不好意應卯應卯，這就很容易傷害到臺灣。

其四，當年日本前首相安倍晉三訪問中國時，据媒體報導，中國大陸政府當局在其下榻酒店房間安排許多美女，企圖色誘他，但是遭到他嚴拒，中國大陸政府研判安倍晉三可能是同性戀，第二次安排許多年輕俊男在酒店房間等他，安倍晉三進入房間內立刻將俊男們轟出去，不愧是有骨氣的大政治家，否則就可能在政治上被中國大陸政府威脅與綁架；反觀最近競相訪中國的國際政要，有多少人能像安倍進三？而這種疑以國際政治的性潛規則，又有多少人能脫離其陷阱？只希望臺灣勿被此潛規則所傷害。

為預防臺灣在國際外交被無意有意誤傷，我國各駐外代表處，尤其是上列國家代表處，更必須與駐在國外交單位密切連繫，洞悉各國訪中國的討論項目，防範傷害到臺灣。