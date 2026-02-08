《社論》地緣政治、科技轉型將形塑台灣新貌

二○二六年起，地緣政治與科技轉型將塑造台灣未來新貌，此一局勢已日趨明顯。現階段半導體、高效運算及雲端基礎設施為主的科技業，勢將持續強勁成長，但傳統製造業受到地緣政治及貿易關稅影響，轉型壓力加劇，對台灣經貿轉型發展，將是另一股不可輕忽的巨變。

我國去（二○二五）年經濟成長受惠於全球AI熱潮，再創新高；今（二○二六）年AI等新興科技應用持續推升產品拉貨動能，出口可望再創新高突破六千六百億美元。根據今年最新預測，經濟成長表現將超過四％，國發會更將經濟成長目標設為四．五六％，優於日本、韓國等亞鄰國家。

對等關稅談判目前已大致底定，無論是取得的談判成果，或後續有關關稅實施細節，內容確定後會由經貿談判辦公室對外正式說明，並送交立法院審議。為因應全球挑戰，經濟部也提出「成立經濟及產業諮詢會」、「推動五大信賴產業」、「協助傳統產業及中小企業升級轉型」、「強化能資源供應韌性」、「深化投資與國際經貿合作」等五大政策目標。其中「推動五大信賴產業」，就包括強化AI與供應鏈韌性，去年整體產值已達十兆三千多億元，預計今年可望突破十一兆億元。從數據來看，半導體產業成長金額最高，產值即達六兆八千多億元。

台灣正從追求效率轉向強化韌性的關鍵轉折點，面對全球AI浪潮及國際供應鏈重組的大趨勢下，自然將出現有別於以往的不同光景。尤其二○二六年是台灣永續元年，包括碳費徵收與數位碳管理，將成為企業生存的一門必修課。相對在政治上，持續受到地緣風險與安全導向的地緣政治，台海情勢的不確定性，將促使台灣的產業承擔更高的風險成本，也迫使供應鏈策略採取不同以往的布局調整。

貿易衝突加劇地緣政治緊張局勢，致使各國將尋求新貿易夥伴與聯盟，進而改變全球經濟局勢，也因影響全球貿易秩序，除動搖多邊貿易體系根基，更阻礙全球經濟健康發展，推升國家間政經矛盾，各國需審慎應對此一挑戰。

二○二六年美、中、台關係務必維持平衡，儘管目前趨勢顯示，美方傾向要求盟友承擔更多成本，將台灣視為高價值經濟夥伴，但面對美台軍事連結可能採取更頻繁的操作，不論是國防自主或分擔義務，均應以更務實的態度因應，以降低政治上的疑慮。