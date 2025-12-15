（社論）堅持「不副署、不執行」 ││以憲法規範解決憲政危機

西元二○○○年，民主化後的台灣第一次政黨輪替，但朝小野大的國會，讓陳水扁總統及政府吃足了苦頭。因為立法院的杯葛，當時曾有三年期間監察院沒有監察委員。監察院停擺，但台灣人民生活一切如常，剛好證明了五權之一的監察權，的確沒有存在的必要，一時讓許多人認為由民進黨執政，國民黨在野扮演國會監督的角色，是件好事。因此，當賴清德總統第二度面臨國會朝小野大時，人們並不那麼在意。

事情往往出人意料，因為賴總統不是陳總統；今天的國民黨，也不是當年首度失去政權，驚惶失措的國民黨，對於親中賣台這件事，仍有所顧忌。如今物換星移，國民黨已由「中國在台代言人」角色，明目張膽蛻變成「中國在台代理人」，一字之差，竟讓台灣不知不覺深陷國安危機。

本屆立法院已上任快一半了，這六百多個日子裡，國際局勢在美國總統川普催化下，抗中風潮席捲全球，台灣看似一片大好，但中國的手早已伸進立法院。事實是，從去年二月一日到現在，立法院在藍白立委擴大並濫用立法權的肆虐下，二Ｏ二五年中央政府總預算被大幅刪減、憲法法庭陷入停擺、賴總統提出的一點二五兆軍事預算被擱置、財政收支劃分法被亂劃、公教警退休年金改革被走回頭路、中國配偶權益被放寬。時序已十二月底，二○二六年中央政府總預算尚未審查。因為立法院已被中國滲透，台灣深陷泥淖。

不只立法院，行政、立法、司法三權在短短一年多年均已癱瘓，國家進入憲政危機。藍白立委不演了，他們在立法院的一舉一動，都充滿中國侵台的影子，所提出及通過的法案內容，無一不是弱化台灣，胳臂向中國彎。在在提醒我們這不是國會監督，而是國安危機。美國、日本、菲律賓刻正整軍經武抗中之際，要說台灣是第一島鏈的破口，而立法院就是台灣的破口，一點不為過。

立法院議場拼不過，大罷免已失敗，總統召集五院院長協商，也熱臉貼冷屁股。此時此刻，賴總統所領導的政府，豈有不破釜沉舟，硬起來的道理。窮盡憲法規定，為今之計，似乎只剩下閣揆對立法院三讀通過的法案「不副署、不執行」這帖猛藥。

在野黨嗆毀憲亂政。但所謂「行政院長不副署」早有前例可循。一九九二年，時任行政院長的郝柏村因拒絕李登輝前總統任命蔣仲苓之人事案，即採取不副署的做法。可見「副不副署」是行政院長的權力，差別在於「副署權」本是憲法賦予閣揆制衡總統權力的設計，如今換成閣揆用來制衡立法權，代表閣揆有不為窒礙難行的法案負政治責任之手段。

依憲法規定，行政院長若不副署，不願意為法案背書，目前有兩條路可走。一是總統另外任命新的閣揆，二是由立法院提出對閣揆的不信任案，啟動倒閣。以現在的情況，賴總統不會另任新閣揆，所以就是由立法院對閣揆提出不信任案。倒閣後，讓國會提前改選，由全民再做一次選擇來化解僵局。無論如何，立法院不能淪為中國所控制的在野黨擴權濫權之場域，影響民生經濟與國家安全。

無可否認，當前的憲政體制確有其不完備之處，唯有「制憲」才是國家得以長治久安的重要工程，無奈這條路早已被憲法及公投法封死。在台灣人民自決制定新憲法之前，卓揆應該硬起來，堅持「不副署、不執行」，讓憲政危機以憲法規範來解決。