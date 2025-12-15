（社論）堅持「不副署、不執行」 ││以憲法規範解決憲政危機
西元二○○○年，民主化後的台灣第一次政黨輪替，但朝小野大的國會，讓陳水扁總統及政府吃足了苦頭。因為立法院的杯葛，當時曾有三年期間監察院沒有監察委員。監察院停擺，但台灣人民生活一切如常，剛好證明了五權之一的監察權，的確沒有存在的必要，一時讓許多人認為由民進黨執政，國民黨在野扮演國會監督的角色，是件好事。因此，當賴清德總統第二度面臨國會朝小野大時，人們並不那麼在意。
事情往往出人意料，因為賴總統不是陳總統；今天的國民黨，也不是當年首度失去政權，驚惶失措的國民黨，對於親中賣台這件事，仍有所顧忌。如今物換星移，國民黨已由「中國在台代言人」角色，明目張膽蛻變成「中國在台代理人」，一字之差，竟讓台灣不知不覺深陷國安危機。
本屆立法院已上任快一半了，這六百多個日子裡，國際局勢在美國總統川普催化下，抗中風潮席捲全球，台灣看似一片大好，但中國的手早已伸進立法院。事實是，從去年二月一日到現在，立法院在藍白立委擴大並濫用立法權的肆虐下，二Ｏ二五年中央政府總預算被大幅刪減、憲法法庭陷入停擺、賴總統提出的一點二五兆軍事預算被擱置、財政收支劃分法被亂劃、公教警退休年金改革被走回頭路、中國配偶權益被放寬。時序已十二月底，二○二六年中央政府總預算尚未審查。因為立法院已被中國滲透，台灣深陷泥淖。
不只立法院，行政、立法、司法三權在短短一年多年均已癱瘓，國家進入憲政危機。藍白立委不演了，他們在立法院的一舉一動，都充滿中國侵台的影子，所提出及通過的法案內容，無一不是弱化台灣，胳臂向中國彎。在在提醒我們這不是國會監督，而是國安危機。美國、日本、菲律賓刻正整軍經武抗中之際，要說台灣是第一島鏈的破口，而立法院就是台灣的破口，一點不為過。
立法院議場拼不過，大罷免已失敗，總統召集五院院長協商，也熱臉貼冷屁股。此時此刻，賴總統所領導的政府，豈有不破釜沉舟，硬起來的道理。窮盡憲法規定，為今之計，似乎只剩下閣揆對立法院三讀通過的法案「不副署、不執行」這帖猛藥。
在野黨嗆毀憲亂政。但所謂「行政院長不副署」早有前例可循。一九九二年，時任行政院長的郝柏村因拒絕李登輝前總統任命蔣仲苓之人事案，即採取不副署的做法。可見「副不副署」是行政院長的權力，差別在於「副署權」本是憲法賦予閣揆制衡總統權力的設計，如今換成閣揆用來制衡立法權，代表閣揆有不為窒礙難行的法案負政治責任之手段。
依憲法規定，行政院長若不副署，不願意為法案背書，目前有兩條路可走。一是總統另外任命新的閣揆，二是由立法院提出對閣揆的不信任案，啟動倒閣。以現在的情況，賴總統不會另任新閣揆，所以就是由立法院對閣揆提出不信任案。倒閣後，讓國會提前改選，由全民再做一次選擇來化解僵局。無論如何，立法院不能淪為中國所控制的在野黨擴權濫權之場域，影響民生經濟與國家安全。
無可否認，當前的憲政體制確有其不完備之處，唯有「制憲」才是國家得以長治久安的重要工程，無奈這條路早已被憲法及公投法封死。在台灣人民自決制定新憲法之前，卓揆應該硬起來，堅持「不副署、不執行」，讓憲政危機以憲法規範來解決。
其他人也在看
「古典第一美人」何晴北京初雪日離世 告別式上兒手捧骨灰！悲喊：這場雪為她而下
中國「古典第一美女」何晴13日在北京病逝，享年61歲，15號早上10點於北京昌平殯儀館久安廳舉行，許多圈內親友、粉絲都到場，何晴與前夫許亞軍的兒子許何手捧骨灰、送別母親，並感性致詞。鏡報 ・ 5 小時前 ・ 4
赤馬年要來了！命理師示警「4生肖犯太歲」 3招化解厄運
今年即將進入尾聲！命理老師柯柏成也點名4生肖明年犯太歲，運勢起伏變動較大外，談好的事情常面臨不可預期的變化，且關係易出現破裂，甚至情感上容易出現競爭對手，並曝光化解厄運方式。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 46
冷氣團發威！全台成「凍蕃薯」 未來一週天氣變化一次看
即時中心／廖予瑄、謝宛錚報導冷氣團持續發威！中央氣象署預報員曾昭誠今（14）日下午指出，受到大陸冷氣團影響，預計今晚到明（15）日清晨會是這波冷氣團氣溫最低的時間點；明日白天冷氣團會減弱，各地的氣溫也會明顯回升。另外，下週三（17日）、四（18日）將會有另一波東北季風，但是不會有這波冷氣團強。民視 ・ 1 天前 ・ 3
日籍夫嫌薑母鴨店桌椅「難坐」 吳怡霈父犀利回覆網笑翻
日籍夫嫌薑母鴨店桌椅「難坐」 吳怡霈父犀利回覆網笑翻EBC東森娛樂 ・ 6 小時前 ・ 29
名醫點名「3種早餐」他不碰！恐提高「4種癌症」機率
生活中心／張予柔報導早餐看似簡單，卻可能成為健康隱憂，日本癌症權威、帝京大學福岡醫療技術學部教授佐藤典宏直言，許多人每天習以為常的早餐內容，其實暗藏致癌風險，若長期攝取不當，恐增加罹患「癌王」胰臟癌，甚至大腸癌、肝癌與乳癌的機率。他坦言，自己多年來在早餐選擇上有明確原則，有3類食物「幾乎不碰」。民視健康長照網 ・ 4 小時前 ・ 8
馬桶公司買炸藥？他見顧立雄嗆這句傻眼了
[NOWnews今日新聞]室內裝修公司「福麥國際」以5.7億元得標國防部RDX炸藥採購標案，被藍營質疑、砲轟「綠友友圖利」，國防部長顧立雄今（15）日接受媒體聯訪時開嗆，「去計較這個公司的名字就會讓他...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 249
認真吃飯也能瘦，孫儷「乾淨飯」減肥法太神！鄧超跟著吃「腰圍狂瘦4公分」，九宮格減脂餐菜單大公開
孫儷「乾淨飯」原則：每天吃飽飽才是戒零食的關鍵孫儷在分享中特別強調了一個減肥者常忽略的重點：「現在的我每天吃的飽飽的還不胖，每天食慾超穩定，一天都沒有吃零食的念頭。」 這句話道出了「乾淨飯」的精髓。當正餐攝取了足夠的營養與熱量，身體就不會發出「飢餓訊號」去...styletc ・ 10 小時前 ・ 2
把握好天氣！這2天「雨掃近半個台灣」 全台再急凍時間曝光
氣象署先前就預報，週日晚間至今（15）日清晨將會是最冷的時間，很多民眾一早起來就能感受到陣陣寒意。對此，天氣風險公司的氣象專家吳聖宇提醒，大陸冷氣團今日白天起逐漸減弱，今、明天氣較穩定，但週三、四東北季風會再增強，4地降雨機率提高。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 1
艾怡良《整形過後》上圍全露登熱搜 網友驚太猛了
金曲歌后艾怡良在《整形過後》獻出戲劇處女秀，登場就以「上圍全露」的畫面震撼觀眾成收視亮點，即便畫面已打上馬賽克，仍衝擊力十足，一播出立刻登上Google熱搜，PTT台劇版熱議，網友驚呼「真的全露嗎？太猛了！」中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
唐綺陽點名這些星座12月將遇業力爆發 2026火象年要來了！
2025年倒數計時，唐綺陽在YouTube直播中首次解析2026年運勢，同時解答年末12月的星座運勢。唐綺陽提到2026年被稱為「火象元年」，在火象能量影響下，無論好壞都將特別明顯。因此唐綺陽疾呼：「我們一定要記得把自己搞好，當明年那個發光發熱、有機會、有舞台的人。」Yahoo奇摩社群 ・ 4 小時前 ・ 5
半導體軍火庫／從最不賺錢「電子部」 崇越靠這浪潮搖身一變年營收600億元
半導體材料整合服務龍頭崇越科技，今年累計營收已突破600億元刷新紀錄。然而，這家現為各大半導體廠重要供應鏈的公司，其前身竟是原公司裡最不賺錢的「電子部」。崇越科技董事長潘重良回憶，當年他與崇越科技創辦人、前經濟部長郭智輝都在崇越貿易工作，因為跟原公司理念不合而分道揚鑣，一夥人出來創業成立崇越科技。潘重良強調，當年正是郭智輝的獨到眼光，看準半導體產業即將起飛，看著半導體進展不斷加速，他也堅信「時機已經到了」。鏡報 ・ 14 小時前 ・ 13
33歲清大女薪水39K想轉職 網友一看行業狂嘆：已經很頂了
該女子在文中指出，自己是清大社科院畢業，現在的工作內容包括美編、做影片，每天工時早八晚五準時上下班，地點離家步行4分鐘，但是薪水只有39000元。她坦言，在瀏覽許多分享高薪行業的資訊後，愈發覺得自身收入偏低，開始思考是否應該轉換跑道，於是決定上網徵詢大家意見。...CTWANT ・ 14 小時前 ・ 37
博通一夜翻臉！重挫11%掀AI股雪崩 陸行之點名日月光、廣達等「9檔台廠」：這堂震撼教育躲不掉
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導美國AI晶片族群出現劇烈修正，博通（Broadcom）股價單日閃崩逾11%，成為市場焦點，也連帶拖累整體半導體板塊走弱，輝達（NV...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 28
謝霆鋒、張柏芝18歲兒Lucas近況曝光 網友「隨手一拍」竟都是高顏值帥照
謝霆鋒與張柏芝育有兩子Lucas和Quintus，其中Lucas更曾被形容「神複製謝霆鋒」，超高顏值引起網友討論。近日Lucas被網友捕捉到現身深圳某滑雪場，帥臉再度受到關注。鏡報 ・ 12 小時前 ・ 38
朝野陷入僵局？前行政院長「大仁哥」建議「這件事」一定有辦法解決
立法院藍白兩黨團從去年開始，以人數優勢通過多項爭議法案，行政院甚至已提出8次覆議也遭立院否決，讓朝野陷入僵局。前副總統、前行政院長陳建仁今（15）日下午到雲林受訪表示，一個自由民主法治的國家需要良性溝通，如果朝野能夠坐下來談，一定有辦法解決朝野僵局。自由時報 ・ 4 小時前 ・ 117
台南挖坑達人？20萬放三角錐等你拿 他驚喊別動有陷阱
台南有民眾排領愛心便當時，發現三角錐上有一大疊現金足足有20萬，結果就有婦人好奇伸手碰，沒多久就有警察找上門，原來是陷阱，這放錢的男子被居民起底，就是今年三月在永康人行道曬600萬人。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 79
青鳥嗆在野「不敢倒閣」！醫：當大家笨蛋？
[NOWnews今日新聞]藍白強渡《財劃法》掏空中央財源，傳出總統府與行政院已拍板將以「不副署、不公布」方式進行，並建議在野黨若不滿可提倒閣，綠營支持者也紛紛表贊同；對此，名醫蘇一峰今（15）日表示，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 175
柯建銘神預言？藍青年一句話酸爆民進黨
行政院提出的《財劃法》覆議案5日遭藍白否決後，最晚須於15日公告。據了解，經綠營內部討論，府院拍板朝「不副署、不公布」抵制，引發爭議。對此，爭取南港內湖議員提名的國民黨青年部前主任陳冠安諷刺地說，民進黨立法院黨團總召柯建銘時常提到的「毀憲亂政」，到頭來竟是民進黨自己。中天新聞網 ・ 10 小時前 ・ 79
藍白為選票毀年金改革 林萬億：不要以為退休公教會投給他們
藍白聯手反年改，立法院日前三讀通過「公務人員退休資遣撫卹法」部分條文修正案，確定停砍公教人員年金，並停止退休所得替代率調降回溯至2024年。前行政院政委、台大社工系名譽教授林萬億今日接受本報訪問時表示，奉勸國民黨和民眾黨，真的不要這麼短視近利，不要以為退休公教人員會因此投給他們。自由時報 ・ 1 天前 ・ 578
資深主播走路摔倒「玉鐲斷3截」！ 命理師提醒：別直接丟垃圾桶
66歲新聞主播葉樹姍退休後淡出螢光幕，昨（13）日在臉書發文透露，日前在台北市忠孝東路行走時不慎跌倒。她表示當下在熙來攘往的街道上突然往前撲倒，雙膝跪地、雙手著地，所幸僅造成膝蓋與手掌擦傷，但左手腕配戴的玉鐲卻當場斷裂成3截。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 12