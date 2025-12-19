〈社論〉外交受挫兩岸不睦 國安脫離政治現實

《年度回顧與展望系列社論之三》

台灣這一年來國際參與無法突破、兩岸互信付之闕如，對美工作都呈現停滯狀態。圖為賴清德總統宣布未來8年投入1.25兆國防特別預算。（中央社）

多家民調清楚點出，賴清德總統整體支持度持續低盪徘徊，幾乎僅有民進黨基本教義派在硬撐。其中，國人對其外交、兩岸及國防政策深感不滿意，認為不符合主流民意期待。他於上月底宣布，未來八年要投入一兆二千五百億元的國防經費，強化防衛韌性及不對稱戰力。但國人想請問總統：為何政府投入越多國防支出，台海卻越不安寧，連帶國際活動空間也屢屢受挫？

歸根究底，台灣面臨的最大問題在於民進黨政府從未嚴肅看待外部情勢變化對國家的影響，依然以其僵化、甚至與當前國際情勢格格不入的舊思維處理外交及兩岸問題，導致這一年來的國際參與無法突破、兩岸互信付之闕如，連最重要的對美工作都呈現停滯狀態，不僅無法與川普團隊建立互動關係，甚至雙方關稅協議談判遲遲未有結果，顯然民進黨國安高層無法抓住川普政府的節奏。

民進黨過往一直吹噓台美關係何等密切，彼此互信與互動遠高於多數國家，卻無視川普上任後氛圍已轉變。平心而論，華府政界普遍抱持對台友好態度，也認為穩住美台關係對美國在印太地區霸權地位有決定性影響，更是對抗中國大陸挑戰的關鍵。同理，深厚的台美夥伴關係亦是台灣足以抵禦中共全面性壓迫的最重要支柱，進而有利於我國拓展對外關係及國際活動空間，只不過傳統外交工作難滿足當前國際環境。

平心而論，川普自上任以來，並未完全放棄台灣，只是調整美國外交政策優先順序，非但不重視傳統多邊同盟關係，也不再標榜民主自由等普世價值，反而以功利主義的現實考量為依歸。剎那間，整個國際政經環境丕變，保護主義成為各國經貿政策唯一標準，而近年台灣汲汲於尋求加入的「跨太平洋夥伴全面進步協定」（ＣＰＴＰＰ）或「區域全面經濟夥伴協定」（ＲＥＣＰ）也銷聲匿跡，導致我國拓展國際空間的努力一夕落空。

當然，諸多外在因素並非賴政府能掌控或改變，但行政團隊執拗地以為延續民主價值就能維護國家利益，卻無視整個國安團隊思維早已脫離國際現實，使得華府對賴政府失去信心。烏克蘭面臨的困境，就是民進黨該自我警惕的寶貴教訓。

旅美的翁履中教授提醒，今年多位美國學者或媒體評論對賴政府的評價趨於負面，這不是對台灣的否定，而是質疑民進黨的外交與安全路線是否符合當前環境。他表示，民進黨向來以「形象導向」為對美工作重心，爭取美方學者替台灣「說好話」、而非「說實話」，結果使得「國際社會看到的不是一個有戰略判斷力的夥伴，而是試圖取悅華府、願意當抗中前線的民主樣板」。

翁履中戳破民進黨大內宣的目的，並非爭取國家尊嚴，而是單方面的「被喜歡」，因此才會出現賴政府官員脫口而出「讓美國再次偉大」等荒唐字眼。民進黨可能是在蔡英文主政期間被餵食太多甜頭，導致賴清德以為「蔡歸賴隨」就可藉由「抗中保台」口號輕鬆應對外部挑戰或威脅。

維持台海和平穩定是中華民國對國際社會的基本責任，因此台灣更該以戰略定力維持對外及兩岸關係的平衡，而非像鬥雞四處衝撞，反而讓友好國家更擔憂台海現狀遭破壞。賴政府不能自恃標榜民主價值就能高枕無憂，卻忽略國際政治現實對我國的制約。倘若賴清德仍固守窠臼，我國的外交及兩岸前景難有好轉的機會。