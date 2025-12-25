〈社論〉多重脈絡並存 兩岸變數牽動全球安全

國民黨主席鄭麗文（右五）釋出願與習近平重啟對話、推動青年交流等訊號，重塑藍營在兩岸間的「和平溝通者」角色，並已啟動與民眾黨二0二六年選舉合作。（照片：中國國民黨）

二０二五年兩岸關係，在政治、經濟與國際情勢交互作用下呈現複雜態勢。大陸強化制度化布局、台灣內部政治與政策正在重組，而美日歐等外部力量更深度介入，使這一年成為觀察未來走向的重要分水嶺。

二０二五年初，中共舉行「對台工作會議」，強調掌握兩岸「主導權、主動權」；同年四中全會提出二０二六至二０三０「十五五規劃（建議）」草案，首度將對台工作正式納入國家中長期發展藍圖。此等都意味大陸不再以短期政策處理兩岸，而是將其制度化、長期化，並以「融合發展」為主要策略。一方面以經濟文化交流作為吸附工具；另一方面在政治上保持強硬，持續對「台獨」及外部介入者進行外交與法律反制。

這一年來，台灣則是進入政治重新布局期。賴清德延續前任路線，三月提出「五大國安統戰威脅及十七項因應策略」，大罷免期間推出「團結國家十講」前四講，核心為主權自主、民主憲政、反滲透，並在國防講中強調不對稱防衛、提升軍備與增加預算，呈現更強硬的安全策略。

鄭麗文十月當選國民黨主席後，釋放願與習近平重啟對話、推動青年交流等訊號，試圖重塑藍營在兩岸間的「和平溝通者」角色，或將為兩岸帶來新的談判可能。同時，國民黨與民眾黨開始探討二０二六選舉合作，引發兩岸政策可能因藍白整合而調整的想像。另一方面，台灣社會內部也出現對民進黨強化軍備的反思聲音，擔心陷入軍備競賽與安全焦慮。

整體而言，台灣呈現兩條潛在政策路線並存：一是民進黨主導的「民主自主＋強化國防」。二是在野期望的「兩岸對話＋和平交流」。兩者拉鋸使兩岸政策方向仍未定型。

二０二五年，外部力量的介入既是台灣的外交支撐，也成為兩岸之間的結構性壓力來源。美國在美陸競爭加劇下強調維持台海和平，凸顯台灣在半導體供應鏈的地位。日本新任首相高市早苗一席「台灣有事論」，將兩岸議題攪入複雜的亞太地緣政治；歐洲同樣公開反對武力改變現狀，強調區域和平與國際秩序，使台海議題成為全球關注焦點。

綜觀局勢，未來兩岸可能出現四種典型路線：一、深化交流與制度化融合。若台灣部分政治力量願意對話，兩岸可能在經貿與社會層面形成「事實框架」，以軟性方式推動融合。

二、高度緊張但維持和平的冷和平格局。在台灣強化防衛、美日歐持續支持下，雙方可能保持對抗與嚇阻並存的僵持。

三、政黨更迭帶來對話契機。若藍白重整成功並開啟與北京政治互動，僵局可能解凍。

四、外部危機引爆劇烈變動。包含供應鏈重組、美陸關係惡化或其他地緣衝突，都可能加速台海情勢升溫。

今年兩岸關係呈現制度化、國際化與內部政治再整合的多重脈絡。二０二六年大陸兩會後預料將強化對台政策的長期性與主導權；台灣在藍綠白競合下重新定位；國際力量持續介入，使台海不再只是兩岸議題，而是牽動全球安全的地緣關鍵點。

未來雙方若能以務實方式交流，仍可能找到「共存但不統一」的穩定架構；但若任何一方走向極端，則可能引發區域甚至全球衝擊。二０二六年將是兩岸方向定調的關鍵一年，影響的不只兩岸，也牽動整個印太與國際秩序。