〈社論〉大國博弈動態調整 台灣須務實應對
全球格局正經歷深刻轉變，大國博弈進入動態調整階段。對身處美國與中國大陸之間、戰略位置敏感的台灣而言，可從國際觀察、美陸互動、日本政策及區域趨勢四面向分析並進行調整，若仍墨守舊有對抗思維，恐陷被動。
首先，美國智庫與國際學者接連提醒台灣：在美陸競逐中，僵化的「只對抗、不妥協」思維正使台灣風險升高。蘭德公司報告指出，兩岸不僅是軍事對峙，更牽涉制度、認同與外交層面，並建議思考「漸進統一」等和平路徑。學者高德斯坦批評台灣政策讓台海成為「全球最危險引爆點」。《經濟學人》亦指，美陸對台政策的模糊性未必能確保安全，反而可能讓台灣處境更艱難。這些觀點揭示美陸關係並非永遠對立，若台灣僅以對抗為唯一策略，將難以掌握局勢主動。
其次，美陸關係本身也在調整。川普與習近平於釜山會談，雙方在貿易、科技議題上釋出緩和訊號：美方考慮降低部分關稅，陸方則放鬆出口管制。川普重視「交易」勝於「價值」的外交風格，使美陸衝突呈現可談可合的彈性。這意味兩強關係非單一對抗結構，台灣若仍執著強硬路線，恐被邊緣化、失去談判空間。
再看鄰國動向。日本新首相高市早苗上任即與習近平會面，並期待兩岸關係穩定；高市於國會答詢雖生「台灣有事」風波，但對華政策仍會權衡安全、經濟與實利，顯示其策略不再僅以對抗為主，希望在多邊現實中尋找平衡。台灣若仍以「日美同盟＋抗中」為唯一邏輯，忽略盟友的務實轉向，恐自限於選邊的窄路，喪失外交彈性。
此外，區域多邊互動亦出現新趨勢。於ＡＰＥＣ會議上，多國對中國大陸態度由「警惕」轉為「保持良好關係」，並重視與中國大陸在經貿、供應鏈上的合作與平衡。這說明台灣所處環境已超越兩岸層次，乃是「亞洲─供應鏈─大國博弈」的複合體系。若仍以「倚美抗中」作為唯一主軸，將難以適應此新局。
台灣必須從「僵化對抗」走向「動態調整」。具體可從幾方面著手：一、降低過度對抗語態：民主與主權固然重要，但激烈言辭會壓縮談判與對話空間。柔化語氣並非退讓，而是為外交彈性預留空間。二、保持多邊彈性互動：台灣可借鏡日本做法：堅持與美同盟，強化與其他夥伴經貿、科技合作，同時與中國大陸維持穩定關係，確保安全與價值並重。
三、推動經濟與供應鏈多元化：面對大國經濟競爭，台灣須提升韌性，減少對單一市場的依賴，拓展貿易與產業布局，避免成為任一陣營的籌碼。四、開放對話可能性、保留自主選項：這不是放棄主權，而是以務實態度思考：若對話能換得穩定與經濟利益，台灣應主動掌握議題，而非被動等待外部庇護。五、強化防衛同時展現外交智慧：長久穩定需兼顧軍事、外交與經濟三軸並進。唯有靈活調整，才能確保台灣的戰略韌性。
總體而言，全球格局已不再是單向對抗的零和結構。國際智庫警示，僵化與拒調整的風險日增；美陸、日陸關係的緩和顯示世界進入「可交易、可妥協」的新階段。台灣若仍以「非對抗即失敗」的思維應對，將在變動中失去主動。未來，台灣應成為能動調整、穩健自處的區域力量，以成熟、務實的姿態，在大國博弈的動態平衡中開創自身道路。
其他人也在看
中日關係緊張！媒體人6字忠告 籲台灣別介入：恐反效果
日本首相高市早苗日前的「台灣有事論」，引發中國大陸強烈反彈，採取一連串反制措施，台灣也出現支持和反對的兩派聲浪。對此，有媒體人提醒，這年頭不要一頭腦熱，否則會導致難以預想的後果。中時新聞網 ・ 1 天前
南市議員李宗霖婚宴 賴清德獻祝福：愛情和家庭別講道理
無黨籍台南市議員李宗霖與愛情長跑8年的律師陳嘉伶22日晚間在台南市舉行婚宴，現場席開近百桌，賴清德總統也透過錄影獻上祝福，恭喜他們有情人終成眷屬，還以過來人身分提醒倆人未來要相互包容、體諒，「政治和法律需要講道理，但愛情和家庭最好不要」，展現「賴氏幽默」的風格，讓現場上千親友哄堂大笑。中時新聞網 ・ 5 小時前
賴清德稱台灣人「有錢有閒」看演唱會 館長：我怎麼不知道
韓國女團TWICE將在高雄舉辦演唱會，其中團員周子瑜出身台南麻豆。總統賴清德21日特別對此表示，這表示了台灣人不僅僅有錢，而且又有閒，可以來買演唱會的門票去觀賞。網紅「館長」陳之漢表示，台灣人有錢又有閒？他怎麼不知道。如果我們對中國大陸友好，並且好好的跟中方交流，他覺得問題會迎刃而解。中時新聞網 ・ 9 小時前
澤連斯基拒絕了! 不爽美「28點和平談判」歐洲領袖齊赴基輔 川普嗆聲了.....
[Newtalk新聞] 美國日前對俄烏戰爭再提「美國版和平方案」，據多個消息帳號近日披露，美國提出的「28點和平計畫」已被俄羅斯掌握，俄羅斯總統普丁甚至親口證實相關文本的存在；而烏克蘭總統澤連斯基則明確表態，基輔不會接受這份由美國主導、外界形容是在「逼烏克蘭讓步」的方案。 X 帳號「NiKiTa_32156」引述美國總統川普的發言，稱美國正在要求烏克蘭「儘快決定是否接受和平計畫」，否則「這個冬天會很冷」。該帳號嘲諷稱，這段話聽起來「不像美國總統，倒像俄羅斯人的台詞」，與俄羅斯多年來的冬季威脅論如出一轍。 烏克蘭總統澤連斯基直言，烏克蘭不會接受美國提出的和平協議。 圖：美聯社/達志影像（資料照） 不過據《Nexta tv》引述澤連斯基說法指出，烏克蘭不會接受美國提出的和平協議，他已在2019年上任時的就職演說中清楚承諾：只要仍在位，就不會以國土或主權交換停火。 X 帳號「Visioner」則透露，因應美國與歐洲多國外交動向近期急遽升溫，烏克蘭警方已在基輔市區布署強化安檢，並啟動特殊維安措施。 《Nexta tv》報導表示，普丁稍早在安全會議上證實，俄方確實收到美國提出的「川普版和平計畫」新頭殼 ・ 1 天前
北京火氣愈來愈大！中國駐聯合國大使嗆聲高市早苗，「敢介入台海、將引《憲章》動武捍衛領土完整」
中國已將其與日本日益擴大的爭端帶到聯合國（UN）舞台，指控東京、威脅要進行「武力介入」台灣問題，其代表甚至還使用、迄今為止最強烈的措辭，誓言將捍衛領土完整。《路透》報導提到，中國駐聯合國大使傅聰（Fu Cong）21日，致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres），指控日本首相高市早苗（Sanae Takaichi）犯下「嚴重違反國際法」和外......風傳媒 ・ 1 天前
也曾被戰狼惡搞 澳大利亞提醒日本注意中國伎倆
[Newtalk新聞] 中國本週要求航空公司退票、下架日本影片、不讓日本水產進口，試圖藉此對高市早苗施壓。曾因主張追究Covid-19，遭到中國報復的澳大利亞，稍早也提醒東京當局留意北京的招數。 《澳大利亞金融評論》（Australia Financial Review）的報導指出，中國針對日本內閣總理大臣高市早苗祭出的劇本，在澳大利亞看來再熟悉不過。 報導指出，北京將貿易武器化，轉而採取「戰狼」策略，曾在2020年對澳大利亞出口實施了價值200億美元的制裁，之後在現任的阿爾巴尼斯政府領導下，兩國關係（在中國面對川普高關稅壓力下）才重回正軌。 美國智庫哈德遜研究所資深研究員周威廉（William Chou）指出，「中國正在從政與外交製造衝突，試圖兩面夾擊高市早苗。」他認為中國想要「轉移人們對她對川普外交的成功，以及她在國內高人氣的注意力。中國此舉是一次非常笨拙的嘗試，但畢竟總是有所嘗試。」 報導指出，中國官媒新華社和《環球時報》本週都張貼梗圖醜化高市早苗，中國網民也攻訐高市，駡她是「巫婆」、「麻煩製造者」。昔日澳大利亞莫理斯內閣要求追究疫情擴散責任時，北京方面也曾推出了一系列懲罰性貿易新頭殼 ・ 1 天前
高市早苗「台灣有事」言論會讓中日關係「政冷經也冷」嗎？
本月因高市早苗「台灣有事」的言論引發的紛爭，使得「政冷經熱」有可能轉變為「政經俱冷」的新局面。中國短短幾天之內，報復措施頻密——暫停日本水產進口、停止牛肉進口磋商、發佈旅遊和留學警告。BBC NEWS 中文 ・ 12 小時前
高市早苗「台灣有事」引日中對立 外交部：難直接解讀日本協防台灣
日本首相高市早苗日前表示，若中國武力犯台恐構成日本安全法制中的「存亡危機事態」，使日本有理由行使集體自衛權，此舉引起中共不滿。對此，外交部釋出最新報告透露，日本政府迄今在「台灣有事」議題持續採取戰略模糊，實務上，所謂「台灣有事」牽涉的範圍及階段甚廣，倘台海發生衝突，日本政府決策除涉及高度政治判斷外，亦將受美國態度及日本社會輿情等諸多因素影響，爰本次高市首相答辯內容尚難直接解讀為「日本將協防台灣」。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
俄羅斯稱「台灣是中國一部分」 外交部嚴正譴責：貶損我國主權的謬論
對於俄羅斯外交部日前記者會謬稱「台灣是中國不可分割的一部分，台灣問題屬於中國內政」等嚴重悖離事實的發言。我外交部21日指出，散播貶損我國主權的荒謬言論予以嚴正譴責，並強調「對俄羅斯政府順應中國的威權作為深表不滿與遺憾」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台美談判遭爆敲定投資4千億美元 經貿辦：積極爭取調降關稅
美國向各國課徵對等關稅，衝擊多國產業，台灣目前暫行對等關稅稅率為20%，台灣持續和美國談判，希望能降低關稅稅率。英國金融時報指稱，台灣承諾赴美投資金額可能達4000億美元，且可能計入台積電在亞利桑那州中廣新聞網 ・ 1 天前
整合台灣整體國力 林佳龍：榮邦計畫攜手產業同行
[Newtalk新聞] 外交部長林佳龍今（23）日於社群平台貼出，今年五月他與帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）、宏碁集團創辦人施振榮共同出席保利馬壹號下水典禮的照片，並指出，他自接任以來秉持總統賴清德「價值外交」與「經濟日不落國」的指導原則，全力推動「經濟外交」與「榮邦計畫」。 他說，這不僅是一句口號，而是一套驅動台灣整體國力、與友邦攜手共好的外交戰略，感謝過去一年多來產業界與法人機構共同支持外交工作，讓台灣的外交更加堅定踏實。 林佳龍表示，政策向來知易行難，因此他積極建構「Team of Teams」協作聯隊，透過鏈結各個公協會與法人機構，將外交政策與產學研能量相結合，形成彼此支援、資源共享的合作網絡，攜手打造經濟日不落台灣的「新國際雁行聯合艦隊」。其特色包括，公私協力、供應鏈的以大帶小、系統整合的軟硬兼施，以及市場的內外循環。 林佳龍說，過去一年多來，外交部的理念已獲得全國工總、電電公會、台商總會、大肚山產業創新基金會、全國創新創業總會等公協會支持，並結合外交部國合會、國經協會，及經濟部所屬工研院、外貿協會等單位，再加上台灣智庫及 SEMI 國際半導體產業協新頭殼 ・ 3 小時前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中職》樂天桃猿11月24日召開記者會 集團、球團高層連袂出席
中華職棒大聯盟36年球季冠軍樂天桃猿隊，11月23日發布消息，將於24日下午召開記者會，將分享最新消息，樂天集團高層、桃猿高層將連袂出席。Yahoo奇摩運動 ・ 2 小時前
這波冷空氣來真的！氣象署示警下週三氣溫大跳水 最冷時間曝
[Newtalk新聞] 今(22)日受東北季風影響，北部及東北部有雨，氣象署指出，明(23)日起水氣減少，各地天氣轉乾，氣溫回升。不過好天氣持續不久，下週二(11/25)起另一波東北季風南下，北台灣將再度轉濕冷，週三(11/26)低溫恐下探16度，民眾應留意氣溫劇烈變化。 根據未來降雨趨勢圖顯示，今(22)日東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸及宜蘭降雨較明顯，中南部則維持多雲到晴。到了週日(11/23)，環境轉乾，東北季風減弱，全台降雨顯著減少，僅東半部有零星雨勢，是未來一週天氣最穩定的一天。週一(11/24)水氣稍增，東半部降雨機率略微提高，但整體仍屬舒適。 氣象署進一步強調，天氣轉折將出現在下週二(11/25)。屆時另一波東北季風增強，影響時間預計持續至週五(11/28)。這波冷空氣伴隨水氣較多，北部及東半部地區將轉為陰雨天氣，降雨範圍擴大，中南部雲量也會增多。 今(22)日北台灣整天濕涼，氣象署表示，未來一週溫度趨勢低溫約18至20度，高溫僅22度左右；中南部早晚亦涼。隨著週日(11/23)至週一(11/24)東北季風減弱，各地氣溫將明顯回升，北部新頭殼 ・ 1 天前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 2 天前
將迎斷崖式降溫！低溫探15度 「先濕冷、後乾冷」變天時間曝
今（23）日東北季風減弱，中央氣象署表示，清晨各地早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度，局部近山區及空曠地區氣溫會在低一些，白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、臺東可來到28到30度；降雨方面，臺灣各地大多及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨。此外，氣象專家就提醒，下週二晚起新一波東北季風開始南下，將迎來斷崖式降溫。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
出運了！2026年「5大最旺生肖」出爐 第一名事業、財運穩到爆
隨著時間腳步邁入2026年，即將迎來能量極為強勁的「火馬年」（農曆丙午年）！命理專家小孟老師解析新年度的生肖整體流年運勢，直言馬年整體變動感強烈，運勢如同坐雲霄飛車般大洗牌，有人將打起精神迎戰挑戰，但也有人將迎來貴人相助與重大突破，同時點出財運事業前五名的生肖，在新的一年有望荷包滿滿。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
蔡尚樺主播轉主持「遭嫌字彙量不足」 釣出本人親自回應
36歲主持人蔡尚樺近年事業運極佳，不只手握多個節目主持，包含《全民星攻略》、《最強的身體》等，還獲得金鐘獎益智及實境節目主持人獎肯定。不過，從主播台出身的她，日前卻遭到網友質疑字彙量不足，沒想到竟釣出本人親自回覆。中時新聞網 ・ 3 小時前
賴清德讚台灣人有錢有閒！他引韓國瑜金句狠打臉 網全暴動
韓國女團TWICE在高雄舉辦演唱會，總統賴清德21日表示，許多人不僅有錢而且有閒，可以還買演唱會的門票去觀賞，也代表台灣這幾年來的經濟進步，提供本土藝術創作者發揮的空間，引發爭議。有粉專直言比起賴清德，立法院長韓國瑜金句「莫忘世上苦人多」，到現在都還貼近老百姓。此話一出，湧入破千網友的大讚。中天新聞網 ・ 7 小時前
現金股利1.8元！「這檔」前三季穩賺124億 不排除加碼股票股利
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導受美股重挫拖累，台股本週（11/17～11/21）走勢震盪，終場加權指數週跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點，失守2萬7千點...FTNN新聞網 ・ 1 天前