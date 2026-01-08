《社論》好山好水敵不過「亂」 臺灣觀光輸在整體設計與管理不足

臺北市大稻埕碼頭河岸風光宜人，傍晚時分夕陽灑落在淡水河面，景致絲毫不輸國外。然而，有民眾反映「常可見部分民眾架起大型音響高歌卡拉OK，破壞整體氛圍」，此類「無人管理、任意使用」的亂象，正是臺灣觀光品質始終難以提升的縮影，明明擁有得天獨厚的自然景觀與文化底蘊，卻因欠缺整體規劃與公共空間管理不足，讓一手好牌被自己打爛。

北台灣另一處景點―烏來老街日前則被網友形容「像貧民窟」，再度引爆國旅品質的討論。烏來擁有溫泉、河谷、瀑布、泰雅文化與伐木台車等珍貴的觀光資源，理應具備蛻變為國際級景點的條件，但實際走訪卻見房舍破舊、設備棄置、管線裸露、視覺凌亂，甚至連覽勝大橋也遭批評造型突兀、與環境毫無融合。不少遊客直言「開發後反而更醜」，這樣的問題並非烏來獨有，而是臺灣觀光的集體病症。

許多網友指出，臺灣觀光最大的敗筆在於「沒有整體設計」。不論山線、海線、老街或自然景觀，經常可見招牌混亂、建物外觀老舊卻缺乏特色、視覺元素彼此衝突，「太亂、太雜」才是真正的致命傷。

以墾丁為例，明明坐擁臺灣最美的海岸線，卻因商業區規劃混亂、攤商密集與建築美感不足，讓不少外國遊客大呼失望；基隆和平島、東北角等地也都被批評「自然景觀很美，但人為設施很醜」，被戲稱為「臺灣感性」；部分景點甚至連讓旅客歇腳的桌椅都沒有設置，值得進一步檢討改進。

值得注意的是，國內觀光問題的根源，不只是美感不足，而是缺乏專業引導與長期規劃。臺灣許多地方建設「重工程、輕美學」、「重花錢、輕氛圍」的思維。烏來覽勝大橋即是一例，安全固然重要，但安全與美觀並非對立，國外不少成功案例皆能兼顧工程、環境與視覺，關鍵在於是否具備觀光視角與整體設計能力。

公共空間管理不彰也是關鍵問題，大稻埕碼頭的卡拉OK事件僅是其中一例，許多景點常見噪音、占位、違規攤販與無序使用，使原可成為觀光亮點的場域，淪為混亂的市集。試問，連這樣的景點都能任由喧鬧破壞民眾與旅客原本應有的寧靜休閒空間，又如何期待國際旅客能留下美好印象？

事實上，臺灣並不缺乏自然條件，山海景觀絲毫不輸日本、韓國，差距在於「旅遊品質」。而品質不是靠興建幾座大型設施就能堆砌，而必須整合導覽系統、建築外觀、旅遊動線、商圈風格與公共空間管理。許多國外小鎮之所以能成為旅遊勝地，正是因為政府與商家共同維持一致風格與環境品質。

若臺灣願意真正推動城市美學與整體觀光設計，許多景點都有蛻變的可能。例如有民眾建議，若能協助烏來老舊建物改造為統一的泰雅或木屋風格，其整體氛圍勢必大幅提升，正如日本多數溫泉區的成功經驗。

綜上所述，打造觀光品牌不能仰賴零星投資，而須以風格與氛圍為核心，使景點真正做到「好看、好走、好逛、好停留」。臺灣不缺美景，缺的是美感設計與有效管理。唯有正視問題、提出具體解方，臺灣觀光才能真正翻轉，讓國內外旅客重新燃起期待。