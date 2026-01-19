〈社論〉對美談判籌碼盡出 未來只剩不斷退讓？

去年九月美國商務部長盧特尼克提出台美晶片製造「五五分」，當時行政院副院長鄭麗君（中）稱「絕不會答應」，但從談判結果看，台灣幾乎城池盡失。(中央社)

台美關稅談判落幕，雖然美國對台灣對等關稅降到百分之十五不疊加，稅率與日本、南韓拉齊，而且美國二三二條款優惠台灣也拔得頭籌，但台灣亦須付出對美兩千五百億美元企業自主投資，加上兩千五百億美元銀行融資信保支持的代價。儘管台灣內部此結果褒貶不一，但台灣成為美國矛頭所指，關鍵因素是台灣對美國享有龐大貿易順差，此一因素民進黨政府卻是難辭其咎。

過去台灣出口市場主要集中在中國大陸（含香港），比重約在四成，民進黨政府強力批評雞蛋放在同一個籃子裡，進而引導轉向美國。十年來美國占我出口比重從百分之十二暴增到去年的近百分之三十一，超越大陸市場的百分之二十六點六，成為台灣第一大出口市場；對美貿易順差也由六十三億美元，驟增至一千五百億。外界雖然一再呼籲分散市場，政府非但不採任何舉措，反而認為這是強化台美關係的象徵，因而引發川普政府不滿，成為美方二三二條款調查的對象。

台美雖敲定對美五千億美元的投資加融資信保，換得對等關稅由百分之二十降到百分之十五，但仍有許多關鍵議題尚未敲定，包含美方要求進口汽車零關稅與調降貨物稅、擴大我稻米市場、美國萊牛與萊豬不設限、基因食品管制、對美農產品與天然氣採購等議題。這些敏感事項都未達成共識，就盲目答應我國主要產業赴美投資，讓後續的談判失去籌碼，相關議題恐被迫讓步。

此次談判最大的爭議，在於台灣對美高達五千億美元的投資加融資信保。政府強調除擴大對美投資外，台美雙方也承諾建立「雙向投資機制」，美方將在我方鼓勵下擴大投資台灣「五大信賴產業」，有如互惠投資。但美方對我投資卻未明定金額，未來雙方投資規模恐將極不對稱。

此外，也有人主張我對美的投資並無強制性，惟根據美國商業部公布的「事實清單」，無論是企業直接投資或是政府信保追加的投資，二者都明確指出「至少」是兩千五百億美元，亦即該金額是投資底限。美國商務部長盧特尼克更指出，目標是川普任內將台灣整個半導體供應鏈產能的百分之四十轉移至美國，五千億美元相當於「頭期款」，暗示還可能要求台灣投資再加碼。

去年九月盧特尼克提出晶片製造「五五分」，當時行政院副院長鄭麗君稱「絕不會答應」，並拋出科學園區經驗輸出的「台灣模式」取代五五分。從談判結果看，台灣幾乎城池盡失，行政院竟還大言不慚地說，順利爭取以台灣模式引領業者進軍美國供應鏈，打造產業聚落，延伸並擴展台灣科技產業全球競爭力。

行政院還大力聲稱，台灣取得全球第一個半導體及衍生品關稅最優惠待遇，聽起來彷彿是個大利多。不過，台灣對美國投資加信保至少五千億美元，還要將半導體供應鏈大舉移轉美國，就算美國提供給台灣零關稅也只能算是「禮尚往來」，如此的關稅最優惠待遇又有何好自我吹捧？

更何況，一月十四日白宮公布第一波二三二半導體及其衍生品關稅，稅率雖高達百分之二十五，但美國海關與邊境保護局所發布的實施指引，僅限於符合特定技術參數的高階晶片，如台灣輸美大宗ＡＩ伺服器即符合其規範。指引又明文排除美國資料中心的半導體製品，屬於零關稅項目，實際課稅僅鎖定一小部分符合特定效能門檻的產品，民進黨對二三二優惠也過度吹噓了！