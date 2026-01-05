〈社論〉對話交流才能避免戰爭

金門水頭碼頭的候船大廳在元旦假期擠滿了人潮，許多民眾拎著伴手禮準備搭乘船班前往對岸。（中央社）

金門水頭碼頭的候船大廳在元旦假期擠滿了人潮，許多民眾拎著伴手禮準備搭乘船班前往對岸。這種日常生活的喧囂與數日前台海周邊隆隆的砲聲形成強烈對比。共軍剛結束名為「正義使命」的圍台演習，就在硝煙味尚未完全散去之際，北京領導人發表的新年談詞與往年相比語氣顯得冰冷許多，過去曾提及的兩岸一家親已經消失，取而代之的是僅剩下「血濃於水」與「統一不可阻擋」的強硬宣告。這種轉變不僅反映出區域情勢的緊繃，更顯示出兩岸之間原本僅存的一絲溫情正在迅速冷卻。

就在台灣社會試圖從軍事威脅的陰影中找回節慶氣氛時，國際社會的反應也充滿變數。美國領導人對於台海演習表現出極度的自信，甚至用沒事來形容目前的危機。這種帶有強烈個人色彩的判斷，反映出當前美方在處理印太事務時的傲慢與冒險。對台灣而言，這種不可預測的性格雖然在短期內提供了某種程度的心理屏障，但也隱藏著巨大的隱憂。如果台灣將自身的生存完全押注在單一領導人的個人意志或莫名的自信上，在戰略上無疑是極其危險的。

面對這種劇變，政府仍停留在口號上喊話。總統元旦文告中依然重複著過往的論述，雖然在民意上能產生短期凝聚效果，卻無法實質降低對抗的熱度。這種將內部政治矛盾外部化的做法，固然鞏固了基本盤，但也讓兩岸關係陷入一種只有喊話、沒有對話的平行線狀態。在缺乏溝通橋樑的情況下，每一次的對外宣示都可能變成點燃火藥桶的火星，讓原本就脆弱的和平更難以為繼。

相較於高層政治劍拔弩張，小三通在金馬地區穩定運作了四分之一個世紀，提供一種截然不同的思考路徑。在金門街頭，兩岸民眾的往來是再自然不過的日常，通婚、通商與民間慶典的參與，早已建立起堅韌的情感連結。這種源自底層人民需求的互動，證明和平不一定要從高端談判開始，人民之間正常往來才是最厚實的緩衝墊。如果政府能將重心從不斷增加的軍購轉向恢復民間常態交流，或許能為冰封的關係注入一股暖流。

目前的局勢已經不再是單純的民主對抗獨裁，而是牽涉到全球供應鏈安全、半導體產業穩定以及多邊利益重新分配的複雜博弈。在這種結構性衝突中，台灣需要的是能夠靈活穿梭在各方力量之間的智慧，而不是只有買武器這一種選擇。

在野力量正試圖透過民間途徑與對話來化解敵意，主張放下過去的成見，以對話取代惡鬥，並認為兩岸分隔超過百年，存在差異是必然的結果。唯有正視彼此的生活制度不同，並透過持續的溝通來認識彼此，才能真正解決問題。這種主張或許在目前的政治氛圍下顯得逆耳，卻是避免台灣走向戰火的必要路徑。畢竟戰爭一旦爆發，所有的社會建設與民主價值都將化為烏有。大國博弈的代價不應由台灣人民來承擔。

展望未來一年，台海情勢將會更加嚴峻且充滿變數。我們不能期待外部的保證會永遠不變，更不能無視對方語氣中逐漸消失的溫情。當「血濃於水」成為最後的警告時，這意味著留給我們思考與轉圜的時間已經不多了。政府應該深思，除了不斷地進行軍事武裝與口號喊話之外，是否還有更多的外交工具與對話空間可以利用。真正強大的領導力，不在於能動員多少民眾走向對立，而在於能運用智慧讓國家遠離戰爭，為下一代創造一個真正和平且繁榮的環境。