（社論）川普制定的烏俄和平計畫公正嗎？

川普總統結束俄烏戰爭方案「二十八點和平計畫」於日前遭到反對派議員們的批評。這些議員表示國務卿盧比歐告訴他們，川普敦促烏克蘭接受的和平計畫是俄羅斯的「願望清單」，不是烏克蘭與美國當初協談的方案。儘管川普表示這項計畫尚未定案，但仍引起國際輿論。

盧比歐身為國務卿，當然否認他是消息來源，而是強調華盛頓才是這項和平方案的真正制定者，並非俄羅斯。美國與烏克蘭代表團於十一月二十三日在瑞士日內瓦展開會談。美國代表團包括國務卿盧比歐、白宮特使維特科夫、陸軍部長德里斯科，烏克蘭代表的則由烏克蘭總統府幕僚長葉爾馬克領軍。雙邊在會後聯合聲明表示，最終達成的任何協議都將充分維護烏克蘭主權。會後聯合聲明和川普政府起草的「二十八點和平計畫」內容有出入，但暫時拋開內容不符之處，至少美國和烏克蘭此次的會談沒有偏袒俄羅斯。雖然「二十八點和平計畫」是盧比歐和川普特使威特科夫共同擬定，並參考了據稱來自烏克蘭和俄羅斯方面的意見。該計畫接受了許多俄羅斯的要求，但澤倫斯基曾數次拒絕這些要求，其中包括放棄大片領土。

「二十八點和平計畫」由川普政府起草，旨在為烏克蘭與俄羅斯的談判提供一個強而有力的框架，因此，該和平計畫包含俄羅斯方面的意見，也包含烏克蘭方面的期待，尚稱合理。雖然有些美國議員認為該計畫要求烏克蘭放棄大片領土、削減軍備、放棄加入北約，但這些要求是俄羅斯方面的意見，川普納入計畫裡面，並無不妥，因為最後雙方仍可就計畫內容協商，討價還價。

當然，現實政治裡，必定有人批判。在加拿大哈利法克斯國際安全論壇小組討論會，有政治人物批評川普：「這等於獎勵侵略。就這麼簡單。俄羅斯聲稱擁有烏克蘭東部領土，沒有任何道德、法律、倫理或政治上的正當理由」。但這樣的批評未必中肯，因為不管俄羅斯也好，烏克蘭也好，皆不可能照單全收。誠如美國政府所言，「二十八點和平計畫」是提供烏俄雙方進行談判的依據，而非嚴肅規定雙方必須照單全收。不過，烏克蘭軍隊被要求從頓涅茨克地區部分撤離後，該撤離區將被視為中立的非軍事緩衝區，並在國際上被承認為屬於俄羅斯聯邦的領土。關於這點，烏克蘭必須非常謹慎，因為該地區不會成為中立區，而是變成俄羅斯的領土。

回顧二○二五年，川普一整年都在推動結束烏俄戰爭的計畫。但截至上個月，儘管川普與俄羅斯總統普丁通了八次電話、白宮特使魏科夫與普丁會面五次，甚至川普與普丁還在阿拉斯加面對面峰會，卻始終不見成果。因此，烏俄談判是否能順利，關鍵之一仍取決於「二十八點和平計畫」是否公正。十一月二十三日，美國與烏克蘭的會後聯合聲明，已將二十八點計畫降至十九點，烏克蘭方面接受度提高，但俄羅斯方面是否能接受十九點的內容，仍須觀察。