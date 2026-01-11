〈社論〉川普宣告唐羅主義，後遺症短期難撫平

川普以具體行動宣告「唐羅主義」時代來臨，但留下的後遺症短時間內恐難撫平。(路透)

正當全球仍在歡慶二０二六年來臨，美國總統川普下令美軍突襲委內瑞拉首都卡拉卡斯，逮捕總統馬杜洛夫婦押送到美國受審，罪名包括「毒品恐怖主義」和「共謀進口古柯鹼」等等。川普表示將「接管」委國直到政權安全交接，還以威脅口吻要求臨時領導人委國副總統羅德里格斯「聽話」。川普以具體行動宣告「唐羅主義」時代來臨，但留下的後遺症短時間內恐難撫平。

美軍行動瞬間震撼國際社會，雖有國家表態力挺，但也不乏反對川普以不顧國際法的軍事手段扣押另一個主權國家元首的聲浪，若干南美洲國家更是強烈抗議。川普此舉在民主國家裡引爆爭議，但也清楚表明中南美洲事務不容他國插手的強硬態度。向來我行我素的川普不僅對反彈聲音置之不理，近日還揚言不排除動武也要取得屬於丹麥管轄的格陵蘭，就因為這攸關「美國國家安全」。這說法讓北約盟國深感不滿，也讓歐洲陷入從未想過的難題：難道真的要跟美國開戰？

美國國務卿盧比歐直言，「我們不會允許西半球成為美國敵國、競爭者或對手的行動基地」。申言之，馬杜洛是否為販毒集團首腦不重要，確保美國完全掌控其後院不會淪為「反美熱區」，才是川普發動突襲的重點。雖說許多民主國家意見領袖憤憤不平，但無法阻止川普執意而為。

對美國行動反應最激烈的應該是中國大陸和俄羅斯，雙方駐聯合國代表都在聯合國安理會批評美國「無法無天」。法國總統馬克宏雖支持抓馬杜洛，不過法國駐聯合國大使則認為「安理會常任理事國違反國際法，將侵蝕國際秩序的根本」。美國也有民主黨參議員擔憂川普重拾砲艦外交，可能刺激北京和莫斯科效尤，在其所認定的勢力範圍內採取相同戰略。

若說馬杜洛遭到美國逮捕讓中共當局最為尷尬，應不為過，因為中共領導人習近平特使才與馬杜洛共同重申兩國「全天候戰略夥伴關係」，況且中國大陸又是委國石油最主要進口國，現在川普從中攔截，已讓北京陷入窘境。但川普自信地說不會影響與習的關係，習也只是強硬地譴責「單邊霸凌」嚴重破壞國際秩序，並未點名批判，川習似乎都有意保留協商的彈性空間。

至於共軍是否會效法美軍，對台灣實行「斬首行動」？答案是不可能，因為兩岸關係遠比美委關係複雜，共軍貿然行動的代價太高、風險太大，倘若共軍無法一擊奏效，中共當局將無法承擔後果。儘管如此，綠營也毋須趁勢挑釁，讓兩岸關係加上加霜。

習近平是否決定對台動武？牽涉諸多因素，例如兩岸關係恐將因此瀕臨瓦解、解放軍準備是否充足、美國政策及軍事動向，以及中國大陸內部穩定等等。如果沒有出現迫使北京非動武不可的條件，習毋須走到下令攻台的那一步。換言之，台海議題從來就不是軍事問題、而是政治歧見，端賴主政者能否追求和平、防止戰火。

美軍突襲行動多少已耗損美國維護國際秩序的正當性，不僅無形中傷害美國領導威信，也可能刺激各國思考如何分散風險、重新調整與中國大陸及俄羅斯的關係。別忘了，倘若美國深陷中南美洲泥淖，一旦兩岸發生衝突能有多少餘力處理？遑論各國能否介入！台灣必須認知到，提高共軍攻台成本雖是遏止手段之一，卻不必然能達到效果，降低衝突風險才是優先選項。