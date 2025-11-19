（社論）川普對委瑞內拉的軍事計畫能成功嗎？

美國總統川普大幅增加美軍在加勒比海的部署，打擊以委內瑞拉和墨西哥等多個拉丁美洲國家為據點的販毒團夥。美國戰力最強的航空母艦「福特號」已經抵達中南美洲海域，許多專家分析川普發動掃毒大戰，主要目的就是拉下委內瑞拉總統馬杜洛。若真如此，川普的計畫能成功嗎？

川普政府在委內瑞拉佈署軍隊的力道愈來愈強，川普究竟想做什麼？川普認為軍事計畫需要多久才能實現？按照慣例，美國政府在採取軍事行動前都會公開、詳盡地闡述這兩個問題的答案。但至目前為止，川普政府仍含混其詞，語焉不詳，因此情勢不容樂觀。首先，軍事行動最基本的目標是阻止毒品走私。然而，透過定點打擊很難實現這一目標。首先，委內瑞拉並非毒品走私的中心：毒品走私的路線始於鄰國哥倫比亞，最終抵達美墨邊境。委內瑞拉確實扮演了某種角色，甚至允許利用其領土起飛運送哥倫比亞可卡因北上的飛機，並庇護著毒品倉庫和加工廠，這些倉庫和加工廠的運作環境比哥倫比亞更加寬鬆。但即便如此，委內瑞拉充其量也只是問題的十分之一，而非核心所在。

其次，毒品交易利潤極為豐厚，任何武力手段都難以真正阻止它。以從委內瑞拉飛往北方的飛機為例，在川普第一任期內，這類航班激增，這些飛機利用委內瑞拉蘇利亞州的數十條條秘密跑道，將毒品運往中美洲，再由中美洲進行轉運。每架飛機只飛行一次，飛機上裝載的貨物價值數千萬美元，而飛機本身的價值只有大約十五萬美元，因此，與其再次使用，不如直接丟棄，這樣可以降低被查獲的風險。販毒分子可利用船隻，甚至使用由星鏈衛星網路天線引導的無人潛水器來逃避抓捕。美國發動的聯合轟炸行動充其量只能擾亂這種驚人的牟利行為。其實，除非政府能消除美國國內的需求，否則絕對無法摧毀毒品產業。

出兵委內瑞拉，川普政府或許能夠遏制、阻礙該地區的毒品走私活動。但委內瑞拉並非主要來源地，而且那裡或哥倫比亞總會有貧困弱勢的年輕人，隨時準備填補美國無人機襲擊造成的任何空缺。或許，川普的希望並非要真正更換政權，但這場聲勢浩大的行動足以迫使馬杜羅達成協議，保住地位。

川普於十一月十七日表示，美國可能與委內瑞拉總統馬杜洛進行外交對話，馬杜洛亦立即回應希望進行對話。二O二四年委瑞內拉的總統大選，馬杜洛雖然勝選，但至少有十七個州發爆發示威活動，懷疑選票有問題。但由於馬杜洛和中國及俄羅斯的交情較好，對美國一向不太友善，因此，川普與馬杜洛的對話是否能解決毒品問題或讓川普的拉丁美洲外交政策能更順暢，外界都在關注。