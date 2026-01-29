《社論》川普關稅多變下的警示

美國總統川普關稅政策的多變，已對各國造成經濟隱憂、貿易操作布局等不確定性，儘管台美貿易談判第一階段完成，對等關稅調降為一五％且不疊加原有最惠國待遇（MFN）稅率，對台灣傳產業來說是一大利多，但川普近期對韓國國會遲未通過與美方談定的貿易協定，聲稱將對韓國多項商品調高關稅，稅率由原本一五％提高至二五％，再度引起譁然，也再次顯示川普關稅多變背後，隱藏的憂慮及警示。

川普在自家社群平台發文宣布，因韓國國會遲未通過去年與美方談定的貿易協定，將對韓國多項商品調高關稅，稅率由原本的一五％提高至二五％，其中包括了汽車、木材、製藥等關鍵性產品，此一消息引發國際市場的震盪，外界也再度關注美國對所謂盟邦施壓最新動向與轉變。

韓國國會的卡關，致使美方揚言做出轉變，部分學界也開始擔心，若台灣國會在台美貿易協議上也遲而未決，是否也有步上同樣的結果？而這波關稅急速轉變的背後，施壓味極濃，是否也是韓國對中國友善施加的另一道障礙？若台灣立院未能儘早通過與美關稅協議，是否也有可能面臨同樣的高關稅報復？

隨著台美關稅談判底定，台灣廠商將需自主投資二千五百億美元，以台積電及中油投資美國來看，兩者相加即已近門檻，而台美關稅協議接下來的挑戰才剛開始，而對等貿易協定牽涉到農產、汽車等市場的開放，後續恐有另一波變數與衝擊。

以往台灣傳產業處境艱鉅，主要是因日、韓的自由貿易協定（FTA）覆蓋率高於台灣，傳產難與日韓對等競爭，現在的台美貿易談判首階段完成，對等關稅調降為一五％，且不疊加原有最惠國待遇（MFN）稅率，對台傳產是項好消息。

全球科技供應鏈中，台灣目前站上關鍵位置，成為全球多數先進晶片與伺服器製造重鎮，近年全球人工智慧（AI）需求爆發帶動下，出口強勁成長，但也別忘了，這波驚人成長的背後所引發的另一層疑慮，是對台灣經濟帶來長遠正向影響，還是對美不得不的巨額投資，實為是在美國政治壓力下，被迫的另一種經濟性表態，長遠來看，究竟是誰從台灣的政經布局轉變中受益？