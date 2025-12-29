〈社論〉《年度回顧與展望系列社論之十二》制度信任斷層 AI與社群顛覆新聞產值

NCC本應是維護媒體自主與健全市場發展秩序的監理機關，卻長期陷在政治光譜的拉扯中。圖為立法院針對NCC人事同意權案進行投開票作業。（中央社）

二０二五年的台灣媒體環境，像一座躁動的交易所。政治力量與科技資本在其中角力，新聞自由成了最昂貴、也最脆弱的籌碼。從國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）人事的爭議、中天新聞台的司法攻防，到「新聞有價」的可行性與否等問題，新聞業的價值面臨重新檢驗的巨大危機。在現實的大浪捲動之下，新聞內容的價值似乎不再由真實決定，而是由誰能讓真實更「被點擊」所決定。

自由市場原本象徵多元競爭，如今卻被演算法重新定義。流量成了貨幣，情緒成了商品。當新聞產製者或擁有者為了生存而追逐即時點閱率，公共場域的深度討論也不敵短影音的節奏，致使媒體不再只向真實報告，而是向市場投其所好。新聞專業的掙扎，最終已不在於能否說真話，而在於說真話還「值不值得」。

ＮＣＣ本應該是維護媒體自主與健全市場發展秩序的監理機關，卻長期陷在政治光譜的拉扯中。二０二四年八月至今，ＮＣＣ委員不足額現象已經長達一年半，僅存的三位委員有一半的任期都是孤軍奮戰，未達法定人數導致無法裁決案件堆積成山。今日的NCC形同虛設，動彈不得。

所謂「獨立」，是民主制度對權力的自我制衡，但在現實中，卻常成為政治妥協的結果，也揭示出台灣「獨立機關」在政治環境中難以在互信基礎上正常運作的困境。朝野對峙及台灣社會缺乏對制度的信任，使得監理決策容易被貼上政治標籤。獨立機關夾在理想與現實中，走向制度信任的斷層，不僅削弱了監管機構的正當性，也反映出台灣在制度文化上的矛盾現象：我們期待監理中立，卻又難以容忍它不表態。

近年來，社群平台與人工智慧崛起，顛覆過去新聞內容生產方式。ＡＩ生成工具讓文字與影像的製造門檻大幅降低，社群平台則以演算法分配點閱率，進而使新聞內容產值被稀釋、專業編採價值被低估。短影音橫掃眼球，「誰最快發布」取代了「誰最會查證」；在自媒體無限擴張的環境裡，「誰最會說故事」取代了「誰最懂事實」。

ＡＩ的高效率雖帶來便利，但也讓真實的辨識更困難。社群平台大量轉載與快速自製內容，新聞資訊看似繁盛，實則廉價。當新聞成為可被複製、可被演算法包裝的素材，新聞從業者的專業已被視為可替代成本，這正是當代媒體最深的危機，亦即在資訊過剩的年代，專業反而變得稀缺。

當社會普遍選擇「相信我想相信的」，而非「尋找最接近真實的」，民主的資訊基礎便逐漸崩塌。若社會不再重視新聞勞動的價值，不再分辨報導與內容製造的差異，新聞價值與媒體自由的基石將被掏空。真正的新聞，是在雜訊中確認真實，在速度中堅守誠實。ＡＩ可以製造文字，但無法取代人類的懷疑與判斷；社群可以擴散聲量，但無法建立基於事實的信任。

要重建信任，必須從教育與文化開始。公民應懂得辨識訊息來源，懂得分辨人工生成與專業報導的差異。監管機關應盡速恢復運作功能，以透明規範維護自由，而非讓產業與消費者權益沉入海底。

當真實變成稀有資源，守護成本必然上升；但唯有願意為真相付出，民主才能延續。在ＡＩ生成的浪潮與社群聲量的海嘯之中，新聞若要重生，從業者得痛定思痛，重新證明新聞自由的真正價值不在於誰說得多，而在於誰有能力且願意查證一句真話，才是守護新聞自由最後的里程碑。 （本系列完）