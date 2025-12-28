〈社論〉《年度回顧與展望系列社論之十一》高教制度與時代脫鉤 越來越僵化遲鈍

位於台南麻豆的台灣首府大學，退場後已轉型為台南第三市政中心。（圖：台南市政府）

全球競爭的新挑戰，從關稅到供應鏈的深度較量，國家競爭的核心在於深度參與跨國供應鏈中卡位的戰略能力。各國都在積極調整策略以確保競爭優勢，然而，台灣的教育與人力資源供應結構，似乎尚未跟上產業變革速度。

長期以來，我國高等教育在制度設計上有明確的兩大分工：一是高等教育司：負責培養支持基礎科學研究所需的高階人才，並肩負連結國科會研究能量的使命；二是技職教育司：負責協助產業應用與吸收研究成果，培育具備實際應用性與操作技術力的專業人才。

這種分工原本符合國家長期發展的根本利益，旨在使科研、產業應用與人才培育能相互支撐、自然接軌。然而，在面對全球市場需求的「極速」變化與「跨域」趨勢下，這種傳統的、垂直的分工模式顯得越來越僵化與遲鈍。「與時代脫鉤的制度慣性」，可以從兩方面進一步觀察：

其一，技職體系的困境：專業技術人才的培育危機。近年來，隨著大學浮濫設立，科技大學與普通大學的界線逐漸模糊。技職體系被迫融入一般高教的論文發表與「高教化評鑑、研究邏輯」，原本以實務導向、就業導向的制度分工與緊密配合的產學合作布局開始鬆動，甚至出現體制性凋落的跡象。

技職教育的實用價值被低估，導致專業技術人才的培養面臨招生不足、師資流失的雙重困難，進而影響到整體產業的創新能力與核心製造競爭力。若不及時強力調整定位、人力配置和課程重整，台灣的產業基石恐將面臨人才斷層的嚴重風險，不僅只是缺工兩個字而已。

其二，國際學生的角色與挑戰：在人力補充與權益保障間失衡。國際學生被視為短期內補充台灣人力市場、也是基礎勞動力的一股重要力量。但國際學生以「實習」名義進入產業現場，由於非勞基法適用對象（實習合約中比照），相關的工時、待遇、申訴管道爭議頻繁發生，甚至出現變相利用實習名義從事廉價勞動的負面新聞。

更令人憂心的是，教育部、勞動部、移民署在此領域的角色權責不明、分工不清，不僅嚴重影響國際學生權益與學習品質，學校、產業在使用這部分人力資源時也面臨名譽與法律雙重風險。

在多重挑戰交織下，台灣的教育與人力政策正面臨嚴峻的十字路口。如何重新戰略性地思考供應鏈需求、產業分工與人才培育之間的關聯，已不僅是象牙塔內的教育改革議題，而是國家未來十年能否存續、產業能否轉型的重大基礎工程。

未來政策必須打破傳統的司處界線，建立一套更具彈性、更重視實務應用、更能快速回應國際變化的「國家人才戰略體系」。這方面，兩岸關係若能回到正軌與常軌，透過制度交流、師生互動或人才鏈設計的經驗分享，特別是在數位轉型與實務應用等領域，將有助於加速台灣教育突破制度瓶頸、提升跨域整合的思維與能力。

同時，大陸近年在技職教育方面投入巨大，無論在校企合作、設備更新或專業認證制度等面向均發展迅速。兩岸若能在技職師資培訓、人才培訓標準與實務操作經驗上交流，亦可望為台灣技職教育的制度創新與資源引入提供新的契機。

唯有徹底改革，加強高教與技職的實質整合與定位分流，並建立更完善的國際學生權益與管理機制，才能確保台灣的經濟繁榮與社會穩定，避免在全球競爭中逐漸失去位置。