〈社論〉彈劾總統朝野對立更尖銳，誰該負責？

財畫法修正案卓榮泰使出「不副署」的手段，拒不執行，創下憲政史上第一次法案三讀通過後行政院長不副署的惡例。(取自行政院網站)

國民黨與民眾黨立院黨團提案彈劾賴清德總統，立法院日前舉行公聽會，正式展開彈劾總統程序。就現勢來看，彈劾案絕對不會過關，但國會朝野對抗將會更加尖銳，再加上年底九合一選舉即將啟動，戰火勢必越演越烈，可以預見，未來一年的台灣政局勢將更趨緊繃，對整體社會、經濟、乃至民生層面，都將產生衝擊，負面影響的責任究竟應該由誰承擔？

依據憲法增修條文規定，總統、副總統彈劾案須經全體立委二分之一以上提議，三分之二以上決議，才能提出彈劾案聲請憲法法庭審理；憲法法庭審理時，又要總額三分之二以上大法官同意後，彈劾案才能成立。以目前國會結構，國民黨加上民眾黨和無黨籍立委，全部也不過六十二人，距離總額三分之二的七十六人相去甚遠；更遑論大法官目前只有八人，僅比總額的半數多一點。這就意味：現階段彈劾案根本就不會通過。

既然如此，藍白黨團為什麼還要「明知不可為而為之」？簡單的說，就是忍無可忍。

去年十一月十四日，立法院三讀通過《財政收支劃分法》部分條文修正案；行政院認為，該修法版本影響中央對地方補助款財源調整及協助能力，超過當年舉債上限，造成政府各項施政無法順利推動，因此提出覆議案。十二月五日，立法院表決維持原決議。

依照憲法增修條文規定，行政院提出覆議案，立委二分之一以上決議維持原案，「行政院長應即接受該決議」；但卓榮泰卻使出「不副署」的手段，拒不執行，創下憲政史上第一次法案三讀通過後行政院長不副署的惡例。說卓榮泰毀憲亂政，一點都不為過！

更荒謬的是，卓榮泰還堂而皇之提出，行政院認定法案「違反憲法權力分立」、「破壞民主程序」、「對國家發展造成無可回復的重大危害」三原則，就會考慮不副署。最近他又宣布，針對停砍年改方案「副署，公告但不執行」。如此一來，未來立法院任何三讀通過的法案，都必須經過行政院點頭才能執行；行政院長也可以自行決定法案或預算是否符合「不副署三原則」；而且就算副署，總統公告後也不執行。

試問，這樣的卓榮泰眼中還有憲法嗎？其權力豈不是凌駕總統之上？任由這樣目無法紀的行政院長為所欲為，立法院還有存在的意義嗎？

或許有人會問，卓榮泰毀憲亂政，為什麼要彈劾賴清德？這要分幾個層次來說。首先，針對總統、副總統以外的中央或地方公務人員，如果認為其有違法失職情事時，立法院只能決議移送監察院啟動彈劾程序，而不能自行彈劾。

其次，卓榮泰是賴清德提名，上任以來已經提出八次覆議，創下史上覆議最多的紀錄，使朝野關係不斷惡化，身兼民進黨主席的賴清德，事前早就知情，事後又公開力挺，自然要負起政治責任。再者，卓榮泰恣意妄為，不僅是賴清德一再縱容，甚至還可能是受賴清德指使；卓榮泰敢於宣布「副署、公告但不執行」，沒有賴清德的同意，卓榮泰豈非打臉賴清德？

毫無疑問，彈劾總統案啟動後，朝野關係將會更加惡化，無論總預算或其他法案的審查，朝野對立將更加嚴重。這是賴清德執意要與在野黨對抗到底所必須付出的代價，也是民進黨當局毀憲亂政產生的惡果。