《社論》從日本熊害看野生動物 控制繁殖數量也是上策

最近日本持續爆發人熊衝突事件，甚至今年近二百人遇襲，其中十三人不幸死亡，已經創下歷年新高紀錄！日本熊害早已成為眾多新聞報導之一，媒體報導，日本宮城縣栗原市一家診所附近有一隻黑熊出沒，年約七十多歲男員工從診所離開時遭熊攻擊受傷，所幸沒有生命危險，傷人後這隻黑熊朝向東邊逃跑。

媒體報導，日本地方政府開始獵殺黑熊，卻收到要求不要殺熊的抗議電話，對於政府獵殺黑熊的鐵腕行為，日本各地不斷傳出不滿聲浪，但前秋田縣知事佐竹敬久則嗆「要不要把熊送到你家？」，強勢回應說法引發外界高度關注。

廣告 廣告

日本森林覆蓋率超過六成六，官方與民間也重視保育，因此，歷年來黑熊數量穩定成長，日本黑熊總數約有五、六萬隻，不過，也有專家指出，日本野生熊隻應有八萬隻之譜，活動範圍擴大到郊區甚至城市，以致人熊衝突事件不斷增加。

台灣獼猴帶來的猴害，堪比日本黑熊帶來的熊害，獼猴看見民眾手上拿著食物，就會突然跳過來搶奪，甚至還會在機車的包包、袋子翻找食物。媒體報導，農業部長陳駿季在立法院警示，如果不積極處理獼猴問題，未來五年，台灣獼猴不只出現在田間，還可能會進入市區，目前正對外尋求有力的防治作法。

台灣獼猴已不是保育類動物，而是降為一般類野生動物，但仍受到「野生動物保育法」保護，民眾不可任意獵捕、宰殺、飼養，因此，猴害必須找到解決方式，甚至其他野生動物也應比照辦理，畢竟台灣具有豐富山林資源，不管是一般類或保育類，很多野生動物都有機會繁殖到爆量程度。

因此，台灣猴害怎麼處理比較好？建議政府從長計議，務必做出整體規劃，才能避免人類與動物發生衝突，特別是具有攻擊性、肉食性的野生動物，由於危害到人類生存，甚至造成人類驚慌恐懼，這種情況到底要獵殺或共存？其實還有很大的討論空間，若能控制繁殖數量也是上策，講白了就是絕育，讓動物失去生育後代的能力。

但有些事情倒是可以實施，例如設立告示牌，獼猴等野生動物出沒之處，建議設立告示牌，提醒民眾注意及保持距離，也不要餵食野生動物；其次，設立禁入區，這是針對攻擊性、肉食性的野生動物，若是大量出沒就應設立進入區；最後，則是考慮日本獵殺黑熊做法，但這種做法爭議太大，政府必須三思而後行，畢竟利用絕育控制動物繁殖數量爭議較小。