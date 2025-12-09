《社論》從生活瑣事到財務陷落

一次看似尋常的裝修誤會，竟能被詐騙集團精準利用，化為入侵生活的破口。一名晚班工廠作業員，因為被陌生人以「鄰居投訴漏水」為由加入LINE好友，最終遭詐二十多萬元。詐團每天一句又一句問候，讓她敞開心房；因為相信了鄰居的善意推薦，將辛苦存的二十多萬元投入不明虛擬貨幣交易APP，直至一個月後，「好鄰居」不讀不回訊息，才驚覺遭詐。

從「生活瑣事」開啟話題︱裝修、漏水、噪音。到「日常問候」建立關係︱噓寒問暖、關心健康。最後「投資誘騙」趁虛而入︱虛擬貨幣、高報酬、穩賺不賠。詐騙集團深知，科技越進步，人的孤立感越強烈；社會越複雜，信任越稀缺。當情緒被填補的瞬間，理性便被輕易推倒。

廣告 廣告

近期LINE陌生訊息，常有以「我是樓下的鄰居，你的裝修嚴重打擾安寧」、「你家小孩半夜不睡覺，跳上跳下很擾鄰」、「我家最近裝潢漏水，不好意思製造鄰居的困擾」、「樓上的麻煩晚上音樂關小聲一點，我家裡有老人須早睡」等生活化的對談方式，假冒鄰居開啟對談，接下來便每天噓寒問暖、道早問好，藉以拉近關係並製造好感。刑事局分析此類假投資詐騙起手式，約半個月至一個月取信被害人後，詐團假冒的鄰居便會介紹「穩賺不賠的投資管道」吸引被害人投資。

當基層勞工長期缺乏陪伴、缺乏傾聽，甚至缺乏自我保護知識，他們的脆弱就會成為詐騙者最容易切入的入口。這是社會安全網的縫隙，也是詐騙橫行的真正結構性理由。

對陌生人切忌交淺言深，素未謀面的「鄰居」介紹的投資管道更是不可採信；此外，繞過手機作業系統內建的應用程式商店（AndroidGooglePlay、AppleAppStore）安裝的應用程式APP，皆非正版的應用程式，一旦下載安裝，手機極有可能被植入惡意程式，盜取機密資料或盜刷信用卡造成財務損失，並提醒民眾，遇到不確定是否為詐騙，或不明管道的投資推薦，請立即撥打一六五反詐騙專線。

面對這股不斷進化的詐騙潮，僅靠警方宣導與一六五專線並不足夠。政府亟需正視社群平台匿名性帶來的威脅，建立跨部門合作與更強的科技偵測能力。同時，企業也必須改善應用程式下載警示機制，讓民眾一旦進入風險環境即能被提醒。