〈社論〉忽略美學者示警 民進黨把國安當兒戲
《時代》雜誌十月廿三日刊載三篇與台灣的相關評論，探討台海風險、台美關係及戰爭爆發的形式極可能性。其中，華府智庫「國防重點」亞洲計畫主任高德斯坦的「美國應警惕台灣的魯莽領導人」評論引起民進黨強烈反彈，外交部還公開駁斥，顯然只是一家之言的文章已碰觸到賴清德總統的痛處。然而，民進黨只看到如何挽回他的顏面，卻刻意忽略這三篇評論的重點，根本就是把國家安全當兒戲！
高德斯坦指出，正當世人將焦點放在中東及俄烏戰爭之際，卻忽略台灣是「全球最危險的引爆點」，如今多重因素匯聚，使得台海局勢更加不穩，而這場風暴中心正是「作風強硬的賴清德總統」，因此呼籲美國政府應約束賴，並強調「台灣不是美國的核心國安利益」。他還拿前總統蔡英文與之比較，認為前朝政府傾向低調並淡化任何關於台灣獨立地位的說法，但賴清德則透過演說「明顯傾向追求正式獨立」，提醒「美方面對日益高漲的亞洲民族主義必須更加審慎行事」。
實際上，高德斯坦的受眾群主要是華府決策圈及美國政學界，當然會以美國利益為出發點。民進黨網軍側翼以其過往立場抹紅他「親中」，實在是極為愚蠢的作法。更何況，他隨後貼文提到，民進黨駐美代表處為此特地派人拜會，「直言對方雖然禮貌友善，但在地緣政治與軍事認知上嚴重脫離現實，令他聯想到四年多前這時候的烏克蘭政府」。
這才是高德斯坦撰寫評論的真正目的，即提醒賴清德勿以為美國會無條件協助台灣，更不該誤判美國的印太政策是要維護區域和平穩定，並非與中國大陸進行軍備競賽。換言之，若賴清德仍抱持對抗心態處理兩岸問題，就可能面對華府的制約，屆時台灣的轉圜空間恐怕會被大幅壓縮。
另一政策評論網站《外交政策》早在今年五月初亦曾刊登類似文章，認為「川普應該約束台灣」，以免賴清德恣意刺激北京而升高緊張局勢並增加戰爭風險，美國就可能被捲入。美國雖支持台灣對抗中共的脅迫，卻也有自己的底線，絕不會被民進黨牽著走。民進黨不能再以民主價值誇大台美關係，應以務實謹慎態度處理兩岸問題。
美國總統川普日前與中國大陸國家主席習近平在南韓舉行「川習會」，兩人討論多項經貿議題，但完全沒有觸碰最敏感、也最可能引爆兩強權衝突的台灣問題，出乎各方意料之外。此結果看似對台灣無害，實則不見得絕對有利，畢竟雙方很可能在事前作業並未達成一定共識，因此選擇迴避。賴清德政府現階段可鬆口氣，但絕不可輕忽悄然轉變的氛圍與變化。
雙方沒提到台灣的原因有眾多想像，以雙方沒有準備、北京討不到便宜及沒有迫切性等推測居多。川普表示，習近平深知犯台後果，但拒絕透露具體反應方案。顯然，川普知道美軍仍佔優勢，依其交易性格，沒到最後一刻絕不掀底牌，也讓對手猜不透自身意圖，就能達到嚇阻效果。
賴清德應該知道，倘若兩岸只偏重軍事對抗，忽略建構互信基礎的必要性和迫切性，就可能因誤判彼此而失控。川普知道美國軍力仍在共軍之上，也依然尋求與習近平溝通，難道賴清德自認實力遠高於美國總統？當他把自己顏面當成外交議題，卻忽略國家的迫切需要，恐怕才是真正的國安危機！
