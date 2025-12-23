（社論）憲政危機緩解 朝野另闢戰場

憲法法庭判決指憲法訴訟法修法程序有明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，且違反憲法權力分立原則，牴觸憲法，自判決公告日起失效。此一判決等同拔掉出柙的國會猛虎之利牙，摧毀藍白意圖主導國政議程的精心布局，引起在野陣營強烈抗爭，連續射出三箭反擊，讓政治議題持續延燒。前天國民黨立委到台北地檢署告發謝銘洋等五名大法官涉刑法枉法裁判，排除異己，不把另三名大法官計入總額，變造審判組織，違憲亂政。在野黨立委提案彈劾賴總統，程委會昨天排案列入周五院會議程，未來將在各縣市舉辦說明會，預計明年五月廿日投票。國民黨立法院黨團另加碼演出，於昨天推出「公投法修正草案」，讓憲法法庭裁判可經由公投，交由人民複決，該提案昨天送程委會處理。另一方面，憲法法庭今天恢復運轉，進行評議案件，以涉及人權保障案件為優先。行政院前天則公布延宕多時的中選會委員人選，提名名單橫跨朝後野黨派，包括台灣民意基金會董事長游盈隆等七名人選，適時遞出橄欖枝，意欲藉此翻開政局新頁。

廣告 廣告

整起憲政風暴源於藍白不甘其所推動的「國會改革法案」關鍵條文經憲法法庭判決多處違憲或部分違憲，決意採取斧底抽薪之計，透過修訂憲訴法，架空憲法法庭，確保國會獨大，扮演終局裁判角色，破壞權力分立原則，導致憲法法庭癱瘓空轉四百多天，人民尋求司法救濟的途徑受阻。憲訴法修訂通過後，行政院移請立法院覆議遭否決，隨後，民進黨立院黨團遞狀聲請暫時處分及釋憲，經大法官過半數同意受理。就法律位階而言，憲法高於法律，立院制訂法律不能違背憲法至高性。再依權力分立原則，立法院掌立法權，大法官會議掌憲法審查權，兩者平等，立院不得透過法律或其它方式，壓縮另一憲法機關的職權；立院利用憲訴法及人事同意權，剝奪大法官的憲政功能，是對大法官職權及司法獨立的侵犯，使憲法法庭停擺，讓立法權凌駕司法權之上。憲法法庭判決指出，憲訴法必須以能維護憲法最高法位階性為前提，若阻礙大法官行使職權，即違背憲法，大法官不應受拘束。

藍營指控五名大法官枉法裁判，聚焦兩點：其一、新版憲訴法明定憲法判決參與評議的大法官人數不得低於十人，同意違憲宣告的大法官人數不得低於九人。現況大法官只有八人，依法不能組成憲法法庭，不能取得審判權。蔡宗珍等三位大法官也提到未合法組成之憲法法庭自始不具審判權。此為關鍵爭點：在野黨明知大法官現額僅八位，又屢次杯葛大法官人事案，存心陷憲法法庭於人數不足，無法評議的窘境，變相封阻大法官的憲法解釋權，新法顯不合憲；其二、藍營主張，按照舊法也要有六人才達門檻，由五位大法官做出違憲判決，踐踏正當程序規範。事實上，法官有參與評議、表決，作出裁判的義務。蔡宗珍等三人拒絕出席審判，又要計入總額，是自相矛盾。藍營提出依舊法計算人數，亦間接承認新法有關評議人數的規範，窒礙難行，是一場鬧劇，被裁定違憲，剛好而已。