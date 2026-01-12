〈社論〉戰機失事背後軍購因素，必須嚴肅檢討

花蓮空軍基地F-16V（blk20）單座戰機（機號6700）發生意外，飛官下落不明，相關單位仍在搜救。(中央社)

一架Ｆ-十六戰機日前失事，飛行員下落不明，軍方初步研判可能與模組化任務電腦（ＭＭＣ）故障有關。這不僅曝露戰機妥善率令人憂心，也顯現美國對台軍售項目「已收款卻遲不交貨」的現象至今並未有效解決。儘管如此，民進黨政府仍然只是不斷要求提高國防預算，未能有效設法儘快取得對美已購武器裝備，非但對國防安全形成巨大影響，也對軍人生命造成嚴重威脅。

空軍第五聯隊編號六七００的Ｆ-十六ＡＭ單座戰鬥機，於本月六日晚間執行任務返航時失事。這是五年來空軍第七次戰機失事，也是Ｆ-十六在台灣服役以來第十次墜機事故。

按照空軍的說法，這架戰機和飛行員狀況都很正常，理當不應出事。然而，空軍司令部督察長坦承，失事戰機在飛訓過程確實報告ＭＭＣ故障；國民黨團更指出，「失事戰機日前才因電腦故障報修，疑似再次故障」，是否屬實？自然還需查證，但知情人士爆料，Ｆ-十六ＡＭ機隊升級後，記憶體計算容量不足，程式不穩定，導致ＭＭＣ失效頻率很高，不但效能不如未升級前的BLOCK20，「夜間出狀況根本是災難」。

前空軍副司令張延廷明確指出，相關戰機服役已二十八年，僅更換相位陣列雷達、抬頭顯示器、部分發動機等約百分之十零件，其餘八成系統都是老舊品項，地面檢查看似良好，但空中氣壓、高度與溫度變化會讓零件失效，安全度大幅下降；再加上夜航時能見度極低，飛行員容易陷入空間迷航，ＭＭＣ故障時飛行員必須信賴儀表，卻又碰到儀表失靈，就導致最惡劣狀況。這些訊息都透露，戰機系統、零件老舊，遲未更新，容易故障，恐怕是導致失事的部分重要原因。

令人擔憂的是，空軍不是不知道問題的嚴重，也不是沒有試圖改進，卻因美國對台軍售作業延宕，一拖再拖。以事關戰機安全至關要緊的自動防撞地系統為例，自二０一八年開始評估，規劃在二０二四年就要完成，結果到去年底系統裝機的進度為零，一架戰機都還沒有完成。其原因是美方各種測試和軟體等問題造成計畫延宕，要到二０二七年才能完成全機隊布線、裝機完畢。

事實上，自動防撞地系統只是冰山一角。據美方民間智庫專案報告，到去年六月為止美國積欠台灣的軍售價值高達二百一十五點四億美元，其中僅約兩成開始交付，但尚未執行完成。相較於二０二一年積欠的一百四十億美元、二０二三年的一百九十一點七億美元，可以明顯看出，台灣不停的買，美國不斷的欠，而且越欠越多。

更可怕的是，即使美國交付的武器裝備，也出現很多問題。美國國防部監察長前年九月公布報告指出，二０二三年十二月，台灣收到美方依「總統撥款權」提供的軍備裡，有不少「無法使用且包裝不良的設備和彈藥」，其中若干防彈板和戰術背心甚至發霉；而且有二百七十萬發彈藥竟然是一九八三年製造。可以想見，國軍收到這些裝備的無奈。

令人憤慨的是，對於美方持續積欠軍火，民進黨政府始終不敢據理力爭，要求大幅賠償；對於事關軍人安危的裝備，也未列入優先採購項目，就像Ｆ-十六的防寒飛行衣，雖已按軍售模式向美國採購，估計今年才能交貨。試問，在這種情況下，要求通過一點二五兆元的國防特別預算，合理性和正當性難道不該好好檢討嗎？