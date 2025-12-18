〈社論〉打造護國群山 關鍵制度改革要突破

《年度回顧與展望系列社論之二》

台灣一方面因AI浪潮推升科技業需求而出口大增，但另一方面包括工具機、機械等傳統製造業出口陷於成本加大與關稅劣勢。圖為高雄港貨櫃碼頭。(圖取自高雄港務分公司）

二０二五年，台灣經濟在多重不確定因素交錯下，呈現出風險與機會並存的面貌。一方面，年初川普政府宣布對等關稅政策、全球供應鏈加速重構，經貿面臨衰退風險。另一方面，因ＡＩ浪潮推升科技業需求與出口大增，台灣反而在震盪中繳出亮眼成績，前三季經濟成長率平均達七點０一％，全年更有望挑戰七％，遠超市場預期。

進一步言，川普四月初宣布對所有進口產品課徵至少十％基準關稅，並對貿易逆差較大的國家實施額外關稅。台灣原列入卅二％的加徵名單，其後因美方政策調整為暫緩九十天實施，進而於八月改採原有ＭＦＮ（最惠國待遇）關稅稅率再加上該行政命令所列的廿％對等關稅稅率課徵。大型企業憑藉全球布局或直接赴美設廠，生產高附加價值產品分散風險。但對毛利率低、海外市場依賴度高的工具機、機械、汽車零組件等傳統製造業與中小企業，其成本壓力難以轉嫁，競爭力相較日本、韓國僅十五％的稅率更顯吃虧。

除此，台灣內部同樣存在不少由來已久的待解困境。舉犖犖大者，如財劃法修正爭議顯示中央與地方財政失衡仍未有長期解方；健保與四大退休基金的財務缺口擴大，改革遲遲難以形成共識；少子化與人口老化導致生產力與勞動力人口持續下滑，對產業升級、教育投資與社福支出帶來全面性壓力。貧富差距及薪資分布級距亦呈現擴大趨勢，大部分民眾未能分配到經濟成長果實，自然對亮麗經濟數字無感。內在沉痼若不及早調整政策方向，將削弱台灣在全球競爭中的體質。

面對國內外環境變動，賴總統在雙十演說中提出擴大投資、深化國際經貿合作、打造護國群山等「經濟三箭」。不可否認，此政策對強化內需並促進企業轉型，對在外部風險升高的情況下穩定經濟體質有其必要性。再者，深化國際經貿合作旨在降低對單一市場的依賴，並且要多元化佈局。近年供應鏈急速調整，台灣若能在多邊合作架構中布局得宜，將有助於擴大出口腹地。至於打造「護國群山」則意味不再單押半導體，而是以ＡＩ、生醫、資安、綠能等領域形成產業集群，建立更具韌性的經濟架構，協助推動產業升級，也能提高台灣在全球科技競賽中的長期定位。

然而，政策要真正落地，關鍵在於執行層面能否完備補足法制配套、人才培育與監督機制等三大缺口。若仍停留在補助或招商口號，效果將有侷限；反之，若能落實關鍵制度改革，則有望成為台灣下一階段成長的核心動能。

展望來年，台灣要在全球經濟劇烈變動中保持成長動能，一、政府需提供更具精準性的技術升級補助、海外市場布局協助與數位轉型工具，避免補貼資源集中於大型企業，也要改善Ｍ型化現象，讓產業發展更具平衡。二、穩定電力供應與提高綠能占比已是國際趨勢，稅負競爭力更是企業選擇據點的重要因素。三、加速與美、日、歐盟及東協建立更緊密的供應鏈合作，避免出口市場過度集中，使企業能在多變環境中保持彈性。

綜合言之，二０二五年的台灣經濟在逆風中展現強勢表現，但長期挑戰不容忽視。台灣未來的競爭力，將不僅依賴「護國神山」台積電，更需仰賴一座座具多元化、跨領域且具韌性的「護國群山」。若能在政策執行、產業升級與制度改革取得突破，明年乃至更長遠未來，仍有望在全球經濟動盪中保持穩健，並抓住下一波成長契機。